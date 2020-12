En Colombia la modalidad predilecta para derrotar a los enemigos políticos, en particular a quienes desafían al establecimiento, el crimen organizado, la política tradicional o son campeones de los derechos ciudadanos, no ha sido precisamente el camino de la controversia democrática o el veredicto de las urnas. Ha sido la eliminación física. Los poderes oscuros han recurrido, con pasmosa frecuencia, al asesinato para quitarse de encima a quienes se atraviesen en su camino o amenacen sus intereses.

El homicidio con móviles políticos ha estado presente desde nuestros orígenes. No olvidemos que conspiradores intentaron asesinar al Libertador. La lista es larga y dolorosa. Uribe Uribe, Gaitán, Galán, Lara, Pizarro, Pardo Leal, Bernardo Jaramillo, Gómez Hurtado... Aquí no estamos hablando de crímenes de ira, intolerancia o de venganza. Estamos hablando de un método deliberado y específico para sacar del ruedo de la política de manera definitiva e irreversible a quienes representan una amenaza decisiva.



En paralelo a la eliminación física ha surgido otra modalidad de asesinato político. No es precisamente el que contrata sicarios armados o coloca un carro bomba en el recorrido de un candidato presidencial o de un líder que incomoda. No se trata de un magnicidio de sangre, dolor, horror y tristeza como tantos que hemos tenido que sobrellevar con lágrimas los colombianos. Se trata de otra modalidad de asesinato; de una variante de eliminación que no huele a pólvora o a dinamita, pero que es igualmente devastadora para la política colombiana. Me refiero al asesinato jurídico.



En Colombia se viene observando, con ascendente frecuencia, la utilización de los organismos de control y las investigaciones penales con propósitos políticos, con fines bien distintos a la misión que les asigna taxativamente a dichas instituciones la Constitución. El caso más protuberante hasta ahora fue, sin duda, la explícita persecución desde la procuraduría de Alejandro Ordóñez, excandidato presidencial del Centro Democrático y actual embajador ante la OEA, contra Gustavo Petro. A dicho personaje (que ahora hipócritamente se rasga las vestiduras de la probidad señalando a Sergio Fajardo por las recientes acciones de la Contraloría en el caso de Hidroituango) le tocó recurrir a la justicia interamericana para impedir que lo sepultaran políticamente para siempre.



Ahora, cuando se inaugura el periodo electoral, se percibe claramente que ha empezado, de nuevo, la temporada de caza. No sorprende que protagonistas primordiales de la vida pública, como Sergio Fajardo y Aníbal Gaviria, sean trofeos codiciados. Con unas ‘ías’ totalmente en manos de personas íntimamente afines al gobierno, que, además, tienen ambiciones convergentes entre ellos, no puede uno sorprenderse de que las investigaciones que se abren y su presentación pública tengan a la luz de la ciudadanía un indeleble tinte político. El asesinato jurídico, a diferencia de la eliminación física, tiene la particularidad de que se puede camuflar de legitimidad, de un honorable empeño por hacer justicia y de un ánimo impoluto de lucha contra la corrupción. Viendo las circunstancias actuales, no puedo dejar de recordar, con pesar, cómo asesinaron la carrera política de Juan Martín Caicedo, cuando era alcalde de Bogotá, para luego reconocerle su inocencia.



El país debe estar muy atento a que se politice la función de control, vigilancia e investigación. Es necesario espulgar las decisiones de las instituciones en referencia, denunciando cuando se haga protuberante el hecho de que la intención no sea proteger el bien común, sino intervenir perniciosamente en el cauce de las decisiones democráticas.



Dictum. Las denuncias del general Salamanca y del coronel Rojas nos indican que la Fuerza Pública está en crisis. ¿Y el comandante en jefe?



GABRIEL SILVA LUJÁN​