Aquí estoy y aquí me quedo

El virus del covid-19 podría hacer buen uso de esa famosa frase del expresidente Samper. El virus nos confirma todos los días el mensaje de que aquí está –tan presente que es el responsable de la muerte de un colombiano cada cuatro minutos– y que aquí se queda, como lo demuestran los últimos hechos relacionados con la pandemia.

El país no se puede hacer el loco con las consecuencias de los anuncios recientes relacionados con la evolución de la enfermedad y sobre las complicaciones que han surgido con las vacunas. No podemos esperar a que otra vez nos arrollen los hechos que ya se vislumbran como inevitables en el horizonte. Hoy estamos pagando un inmenso precio en vidas humanas como consecuencia de la ligereza, la improvisación y la falta de previsión del Gobierno.



La natural variabilidad genética de los coronavirus es un serio problema para la batalla de la humanidad contra esta enfermedad. No bien se cumplió un año del inicio de la pandemia cuando se confirmaron variantes de covid provenientes del Reino Unido, Sudáfrica, Brasil... y muchas más aparecerán que seguramente ya existen. Esa generación de mutaciones será exponencial en la medida en que la posibilidad de proteger, así sea parcialmente, a una buena porción de la población mundial es una meta aún bastante remota. La virulencia de las nuevas cepas –característica ineludible de las leyes de la evolución– las hace cada vez más contagiosas, menos selectivas en cuanto a edad y más mortales.



Esa realidad, con todas sus consecuencias, se hace más compleja con los recientes anuncios en el frente farmacéutico. A un funcionario chino se le escapó que realmente su vacuna no es tan eficaz; el presidente de Pfizer ya anunció que dos dosis no bastan; los científicos de Moderna y otras farmacéuticas están buscando reforzar su vacuna para que pueda lidiar con las variantes; AstraZeneca y Johnson & Johnson han sido suspendidas por efectos adversos... Aquello que todos los expertos ya entienden, pero nadie se atreve a decir públicamente, es que la pandemia no será un fenómeno superable en el corto plazo mediante el expediente de repartir a diestra y siniestra bebedizos mágicos.



La más probable consecuencia de esa situación es que la humanidad tendrá que convivir por muchas décadas y de pronto centurias con la presencia del covid y sus parientes genéticos. Esto significa que el diseño de la política de salud pública para enfrentar el virus y sus consecuencias tiene que cambiar de actitud y de perspectiva. No podemos seguir pensando en que esta será una pesadilla pasajera, dedicándonos a charlitas televisadas y a hacer maromas aritméticas sobre las metas de vacunación. Derrotar el covid-19 tomará varias generaciones.



La evolución del covid no solo incrementará la mortalidad y la morbilidad de los pacientes contagiados, sino también para otras patologías y enfermedades graves que se han descuidado por falta de prioridad, saturación de capacidad instalada y desviación de recursos. El covid impactará la totalidad de la salud de los colombianos por muchas décadas.



Rogarle a la Virgen de Chiquinquirá ayuda, pero no es suficiente para preparar al país para un futuro con presencia permanente del covid. El marco legal, la estructura institucional, la capacidad de investigación científica, la red hospitalaria, el papel de las EPS, la financiación del sector salud, todos son temas que hay que transformar para construir una política de largo plazo de salud pública que nos ahorre la improvisación que nos ha tocado padecer hasta ahora.



Dictum. ‘Galán’ efectivamente es una marca, en el sentido de que toda marca resume valores. En este caso, honestidad, transformación, equidad social, justicia para todos, lucha contra la corrupción, Estado efic



GABRIEL SILVA LUJÁN