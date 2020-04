Es ineludible que la pandemia ocupe la atención de todos y colonice el ánimo de los ciudadanos. Aunque esto es comprensible para el común de los mortales, no lo puede ser para los líderes y para los responsables de tomar las decisiones sobre políticas públicas. Es tan importante obsesionarse con derrotar la enfermedad como con el diseño de las medidas que van a ser necesarias para evitar las secuelas que se heredarán de esta situación sin precedentes.

La propagación global de la enfermedad está engendrando fenómenos que van a impactar negativamente, y por un largo periodo, a la economía colombiana. Así como para derrotar el coronavirus en el frente de la salud pública es indispensable anticiparse, es igualmente necesario actuar ya y con firmeza para impedir el contagio de las severas secuelas que por un buen tiempo van a afectar la situación y la estabilidad económicas.



Como ocurre con el tratamiento de los pacientes graves de coronavirus, lo esencial es mantener la economía respirando, así sea con ayuda temporal de un ventilador. Y el oxígeno que mantiene vivo a cualquier sistema económico es el frente externo, precisamente el más comprometido de todos en el caso de nuestro país.



Aunque desde mucho antes de la crisis veníamos sosteniendo que las reservas internacionales deberían duplicarse, dados el déficit y la vulnerabilidad estructural del sector externo colombiano, ahora sí que nuestra liquidez externa se ve bastante exigua frente a una economía mundial paralizada, proteccionista y con tendencias autárquicas. Y para colmo de males con las cotizaciones del petróleo y del carbón cercanas a sus mínimos históricos. El objetivo debe ser revertir de manera acelerada el déficit externo que se sigue acumulando y agravando de manera severa. Eso implica intervenir todos y cada uno de los componentes de la balanza cambiaria del país.



Por el lado de las cuentas comerciales no es mucho lo que se puede hacer. Las exportaciones no han reaccionado ni lo harán en el corto plazo independientemente del nivel de la tasa de cambio o los subsidios que reciban los exportadores. Cerrar la economía aún más, que de hecho está en niveles altos de proteccionismo, tampoco es la solución y le añadiría una presión adicional a la inflación, que ya empieza a sentirse amenazante.



La primera herramienta es activar de manera urgente todas las fuentes de crédito y cupos de financiamiento disponibles; al igual que incrementar deliberada y proactivamente el nivel de endeudamiento público de manera significativa. Las recientes declaraciones del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, afortunadamente sugieren que se va a tomar ese camino. Pero hay que ir más allá de simplemente financiar externamente un mayor nivel de gasto público para evitar el desmoronamiento del empleo y la actividad económica.



Es necesario un endeudamiento externo público que permita incrementar, en muy corto plazo, el ‘stock’ de moneda extranjera disponible para la economía. Si antes el consenso decía que era adecuado un nivel de reservas internacionales del orden de seis a ocho meses de importaciones, la meta debería ser ahora de por lo menos acumular reservas equivalentes a dos años de importaciones. Y aplicar ese financiamiento a fondear los pasivos recurrentes e ineludibles de la Nación, como es el caso de las pensiones.



No faltarán los que se rasguen las vestiduras con estas ideas. Sin duda, la ortodoxia tiene sus momentos. No ahora. Y la situación hace que la tiranía del ‘grado de inversión’ merezca un receso. Con los excesos de liquidez globales y las tasas de interés en cero, no debe ser un problema conseguir los recursos necesarios.



‘Dictum’. El llamado ‘aislamiento inteligente’, que no es más que un relajamiento prematuro de la cuarentena, se va a traducir en el colapso del sistema de salud.



GABRIEL SILVA LUJÁN