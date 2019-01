‘Alice in Wonderland’

Lewis Carroll, autor de ‘Alicia en el país de las maravillas’, no se imaginó el alcance que tendría su obra. No solo ha sido por décadas un éxito editorial sin precedentes, sino que, además, abrió la puerta al concepto de que existe una realidad paralela a la que no tienen acceso los adultos. Hoy, el ‘síndrome de Alicia’ hace referencia a aquellas personas que están convencidas de que ven una realidad que es cierta pero inapreciable para el resto de los mortales.

La política laboral que ha puesto en marcha nuestra Alicia criolla sufre del mismo síndrome de la heroína de Carroll. El incremento del salario mínimo es presentado como un gran éxito por haber sido consensuado de manera tripartita entre el Gobierno, los empresarios y los trabajadores. Además, es exaltado por cuanto el incremento acordado prácticamente dobló la inflación del 2018.



Según la ministra, esos generosos incrementos no tienen por qué afectar el desempleo y la informalidad. La exitosa política de formalización laboral que se implementó en la última década llevó a que se diera una disminución importante en la proporción de los trabajadores desprovistos de prestaciones y garantías. Hoy, en contraste, ya se siente un incremento preocupante de las cifras, que anticipan un fuerte aumento de la informalidad.



En materia de desempleo, según un informe de este diario, solo el 13 por ciento de los empresarios consideran tener razones para crear nuevos empleos en el 2019, mientras que el 86 por ciento esperan mantener igual o disminuir su nivel de contratación. Es decir, cualitativa y cuantitativamente, es predecible un deterioro significativo en el panorama laboral. El incremento desproporcionado del salario mínimo le añade leña al fuego.



Ahora entra en escena el sombrerero loco, personaje muy particular de las historias de Lewis Carroll, quien ponía a sus comensales a resolver acertijos insolubles. Como a Alicia en el país de las maravillas, a nuestra ministra le toca resolver el acertijo que lanzó el senador Álvaro Uribe, que además del incremento del salario mínimo quiere una prima adicional a las que ya existen, para ser aprobada a pocos meses de las elecciones regionales, en las que al Centro Democrático –hoy– no parecería que le vaya a ir muy bien.



No hay que ser muy perspicaz para saber que lo que pretende el acertijo uribista es hacerle zancadilla al populismo de izquierda, usurpándole su tradicional monopolio sobre una irresponsable política salarial. Alicia, me refiero a Alicia Arango, con seguridad hará maravillas para darle gusto a su jefe político.



Como en el cuento infantil, Alicia –la ministra– se tomó la pócima que la hace mucho más grande de lo que le corresponde. Sin ambigüedades, le notificó al país que este año no habrá una reforma pensional y que, bajo ninguna consideración, se contemplaría la posibilidad de incrementar la edad de jubilación. Ese asunto no es de su resorte, sino del presidente Duque, del ministro de Hacienda y de todo el gabinete. Pero, claro, Uribe no se va a ir a elecciones con una reforma pensional en ciernes.



Al patear la reforma pensional, supuestamente hasta el 2020, les hacen un gran daño al país y al propio Gobierno. Ese año le corresponde a Duque enmendar el régimen fiscal aprobado en la ley de financiamiento, o de lo contrario explotarán las finanzas públicas en el 2021. Creer que, al borde de culminar su gobierno, con la campaña de sucesión presidencial a tutiplén, van a pasar una reforma tributaria y una pensional al mismo tiempo –o que Uribe lo va a permitir– es una inmensa ingenuidad. Ni siquiera la maravillosa Alicia lo puede lograr.



‘Dictum’. Al Centro Democrático y a Uribe les faltó un pelín para afirmar que el autor intelectual del atentado a la Policía Nacional era el expresidente Santos. En contraste, Duque se comportó como un estadista.



GABRIEL SILVA LUJÁN