Vacunación a oscuras

Son momentos difíciles. Esta dura pandemia le ha costado al mundo más de 90 millones de contagiados y casi 2 millones de víctimas. Solo en Colombia, donde el segundo pico promete ser más letal que el primero, cada hora mueren en promedio 14 personas. Ya son frecuentes los obituarios virtuales de amigos y familiares. Al dolor se han venido también sumando el agotamiento y la impotencia.

Los expertos señalan que para superar la peor catástrofe humana del siglo XXI se requieren varias cosas. La primera, por supuesto, una vacuna efectiva. Pero no solo eso. Resulta imperativo, además de la cura, la confluencia de políticas sanitarias serias junto con el compromiso y solidaridad ciudadanas. En otras palabras, dotación suficiente de talento humano, instrumentos para atender a los enfermos y suministro oportuno de medicamentos. Eso sumado a subsidios inteligentes y eficaces que permitan mantener en casa a las personas en estado de vulnerabilidad. No puede el Estado disociar tratamiento a la pandemia y vulnerabilidad adicional derivada de la pobreza. También se exige consciencia sobre la responsabilidad que tiene cada uno con sus familiares y seres queridos.



Ahora, la vacuna en sí es un elemento esencial, quizás el más importante, en la apuesta global para derrotar el covid. Su proceso de negociación ha sido tortuoso. Se amontonaron en la fila de compradores todos los países, ricos y pobres, permitiendo así que las farmacéuticas pudieran imponer libremente sus condiciones. En Perú, por ejemplo, según el experto Johnattan García, la demora en aceptar las condiciones contractuales y de confidencialidad los confinó de últimos en la lista de compradores. En Argentina, que es uno de los países que ya inició su proceso de vacunación, Jorge Rachid, médico asesor del Gobierno, denunció que una de las compañías habría solicitado como garantías de compra bienes inembargables tales como glaciares y permisos de pesca.



Colombia, uno de los últimos países latinoamericanos en negociar la vacuna, al igual que muchos otros, presa de la natural angustia que produce el no poder cerrar ese boquete de contagios y de muertes, acogió las leoninas y abusivas condiciones que la industria farmacéutica ha impuesto en sus contratos, que no son más que cláusulas de adhesión. Los países pobres quedaron en la posición de aceptarlas o quedarse sin la vacuna. Así de sencillo.



Salvar la vida, entonces, significó renunciar al básico y fundamental derecho de tener acceso a la información sobre los detalles del contrato, sus costos, el cronograma de entregas, la distribución de riesgos y, en general, todos los detalles de acuerdos que se miden en más de 1,5 billones de pesos, según informó el ministro de Salud. Se claudicó entonces, sin cuestionamientos, a la transparencia, la cual después de este episodio entró en cuidados intensivos.



Súmese a lo anterior el decreto 444 de 2020 que creó el Fome –patrimonio de donde salen los recursos para la vacuna–, que opera sobre la base del derecho privado, es decir, sin los mismos requisitos que exige la ley de contratación pública. En este marco normativo, las autoridades cerraron filas para mantener la confidencialidad de lo acordado en los contratos y, para el efecto, paradójicamente apelan a la ley de transparencia. A la luz del artículo 19 de la ley 1712 de 2014, declararon como información reservada por riesgo a la salud pública la revelación de cualquier detalle contenido en los negocios jurídicos más importantes de los últimos años. Se abre así un nefasto precedente y la posibilidad de allanar un camino a los abusos y falta de controles ciudadanos a los recursos públicos. Ejercicio que en sí mismo encarna la expresión viva del principio democrático.



Nos vacunaremos a oscuras. Exigencia esta que se ha incorporado en el protocolo sanitario impuesto por la industria farmacéutica a los Estados como el colombiano, cuya soberanía se ha tornado risible y ha quedado abandonada en el cuarto de san alejo. La urgencia ha llevado a que estos, unos más y otros menos, se hayan dejado arrinconar por las exigencias de confidencialidad y opacidad. Ojalá el costo que se está pagando frente a la transparencia se viera compensado por las vidas humanas que se salvarán en el proceso. Sin embargo, aceptar sin contemplaciones que algo tan básico como es la publicidad de la información sea un bien negociable y absolutamente renunciable es peligroso. Hay que evitar a toda costa caer en ese falso dilema que se ha impuesto entre la vida o la transparencia. Se olvida con facilidad que en la oscuridad mueren los derechos y se extingue la democracia. Y frente a eso sí que no existe una vacuna. En el terreno de la política, la pandemia ha robustecido al Ejecutivo e inducido una deriva autoritaria, pero al mismo tiempo para países como el nuestro, la industria ha mutilado toda idea de soberanía estatal. Al final, nos quedamos con Ejecutivos fuertes en el papel manejando Estados débiles en la realidad y, lo peor, lo uno y lo otro se lleva a cabo en condiciones de absoluta oscuridad.



Ñapa: inconveniente que en el borrador de decreto del plan de vacunación autoricen, ahora sí, a entidades territoriales para negociar y comprar vacunas. Esa es la válvula perfecta para fraccionar responsabilidades políticas. Es una trampa con un costo fiscal y político enorme.



GABRIEL CIFUENTES GHIDINI

En Twitter: @gabocifuentes