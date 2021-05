Una salida audaz

El paro ya se cuenta en semanas y en un abultado número de jóvenes asesinados, abusos de la fuerza pública, innumerables bloqueos y una violencia urbana desatada. No bastó el retiro de la reforma tributaria, la renuncia del exministro Carrasquilla y el anuncio de una educación superior gratuita para los estudiantes más pobres. Cada día parecen brotar más razones para estar en las calles. En vez de marchitar la protesta, reverdece.



Hasta ahora el manejo de la situación por parte de Duque y su equipo ha sido torpe. El diálogo no ha resultado fructífero. En su afán por desmontar el paro, el Presidente está desesperadamente buscando esa bala de plata inexistente que le resuelva la crisis. El Gobierno está obnubilado, anonadado. Carece de una estrategia de negociación efectiva, sobre todo una que entienda qué es lo que reclaman los jóvenes y los diferentes sectores sociales que promueven la protesta. Militarizar, estigmatizar y subestimar las exigencias ciudadanas ha prevalecido sobre el diálogo franco y abierto.



En medio de la tragedia social, política y económica que vivimos, llegó una propuesta audaz. El expresidente Santos sugirió estructurar una hoja de ruta para desmontar el paro basada en dos pilares: el cumplimiento de los acuerdos de paz y de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS). Si se piensa, lo que se plantea es congruente de forma y de fondo con las reclamaciones de los manifestantes. De forma, en cuanto están dados los presupuestos legales y constitucionales para poner en marcha lo que ya son obligaciones adquiridas por el Estado. No se necesitan malabares jurídicos. De fondo, porque las causas de la protesta se encuentran justamente en el incumplimiento del Estado de su promesa de educación, prosperidad, protección del medioambiente, empleo, paz y respeto por los derechos humanos. Esto y mucho más está consagrado en los mencionados instrumentos.



Los acuerdos de paz son bien conocidos. En sus 6 puntos se pretendió no solo ponerle fin al conflicto a través de la desmovilización de sus miembros y el establecimiento de un sistema de justicia, verdad y reparación. También se buscó atacar las causas estructurales de la violencia. En ese sentido, el Estado contrajo obligaciones y compromisos en temas vitales, como el acceso a la tierra, la generación de proyectos de desarrollo y creación de oportunidades en los territorios, la profundización de la participación ciudadana, la fijación de una solución integral al problema de las drogas y la adopción de medidas de protección y participación política para víctimas y excombatientes. No cabe duda de que parte de las reclamaciones de los jóvenes y sectores sociales radica cabalmente en el incumplimiento del Estado de sus compromisos de cara a los acuerdos de paz. La operación tortuga frente a ciertos puntos y la implementación selectiva de ciertos otros no solo ha producido un desbalance en el avance del proceso, sino que ha alimentado frustraciones frente a los millones que rechazan cualquier atisbo de fracturar el acuerdo de paz y sus promesas.



Por su parte, los ODS constituyen un compromiso global por avanzar en una agenda de desarrollo basada en 17 puntos. Entre ellos se encuentran la lucha contra la pobreza y el hambre. La garantía de salud, empleo y educación de calidad e igualdad de género. Así como también importantes compromisos por el respeto del medioambiente, la preservación del agua y los diversos ecosistemas. Eso sin contar las estrategias para impulsar el crecimiento económico sostenible y garantizar la paz, la justicia y la democracia. No son metas exóticas ni inalcanzables, sino la fuente de políticas públicas urgentes y necesarias. Son el simple reflejo de un contrato social justo y equitativo. Hace algunos años Colombia fue reconocida como el primer país del mundo en integrar en su plan nacional de desarrollo todos los ODS. Hoy debemos retomar ese compromiso de manera inexorable. Ahí está la llave no solo para desmontar el paro, sino también, y más importante aún, para acordar entre todos una hoja de ruta que nos guíe hacia el progresivo desarrollo de una agenda social que permita los profundos cambios que necesita nuestro país.



Como dice el viejo adagio, es inútil inventarse el agua tibia. Los acuerdos de paz y los ODS son instrumentos que contienen un sinnúmero de compromisos ya adquiridos por el Estado y que están en mora de ser atendidos en términos que tomen en consideración las posibilidades reales del país para efectos de su materialización progresiva y sostenible. En estos momentos, con voluntad política se podría programar un cumplimiento escalonado y progresivo de los mismos, involucrando a la ciudadanía, a las autoridades locales y a la comunidad internacional durante el proceso. Hay que transformar las negociaciones a puerta cerrada en cabildos amplios y participativos tal y como lo prevén tanto los acuerdos de paz como los ODS. La soberbia enceguece y lo que hoy se necesita es grandeza y humildad para escuchar y aceptar propuestas audaces como la del expresidente.



Ñapa: Es necesario salir del letargo en el que se encuentra nuestra política exterior. La comunidad internacional es un socio irrenunciable en estos momentos. No podemos seguir con una política exterior parroquial y limitada; es decir, inexistente.



GABRIEL CIFUENTES GHIDINI

En Twitter: @gabocifuentes