Un 68 a la colombiana

Colombia entera se conmocionó con el fallecimiento de Lucas Villa. Pereció después de haber recibido 8 disparos mientras marchaba pacíficamente. Su muerte no es la única. Se suma a la de un número aún indeterminado de manifestantes. Pero ninguna de ellas será en vano. Esta mancha de sangre, que no ha debido derramarse, ya es tinta imperecedera para escribir un nuevo capítulo en la historia de nuestro país donde los jóvenes serán los protagonistas. Las calles han servido de escenario para su inesperada irrupción en la política.



Lo que motiva a la gente a salir a la calle no se puede explicar sino entendiendo la multiplicidad de inconformismos que se han cultivado durante años. No es la tributaria, ni siquiera la reforma de la salud. Es un cúmulo de insatisfacciones que, más que decretos o anuncios presupuestales, exigen transformaciones políticas y sociales de fondo. Es también necesario desmontar ese mito de que la gente no apoya el paro. Sí, la mayoría se ha visto afectada; sí, gran parte de la ciudadanía desea que se acaben las manifestaciones y los bloqueos. Sin embargo, el 75 por ciento de los colombianos están a favor de las protestas, tal y como lo demuestra la última encuesta del Opinómetro. Justamente, la política de los jóvenes de manera inesperada ha comenzado por notificar a través de su propio lenguaje que el 'statu quo', que viene del pasado, no les brinda confianza y debe caducar. Su pretensión es marchitarlo, porque su mundo, el de los jóvenes, sospecha que conservarlo sería para su existencia una suerte de chantaje o trampa mortal.



Quizás, lo más importante de todo lo que ha ocurrido es justamente el rol que han jugado los jóvenes. Si bien 6 de cada 10 se sienten representados por la dirigencia del paro, la diversidad de sus reclamos hace que de por sí los marchantes no estén amarrados a estructuras políticas, sociales o sindicales necesariamente. Los resultados del estudio del Centro Nacional de Consultoría muestran que el 43 por ciento de ellos experimenta frustración frente a la situación actual, y que a pesar de que casi la mitad le tiene miedo al paro, el 72 por ciento cree que este tendrá un desenlace positivo. Hoy en día, este grupo poblacional percibe un abismo entre sus necesidades y las instituciones. El 67 por ciento sostiene que el Gobierno no tiene intención de escucharlos, mientras que la tercera parte considera que uno de los mayores logros del paro podría ser la posibilidad de reivindicar las reclamaciones del pueblo sobre los intereses dominantes que actualmente guían al Estado. La radical apoliticidad de las masas ahora puede apuntar en otra dirección, pues son los jóvenes los que, ante la inercia y ceguera de los partidos, las fallas y ausencias injustificadas del Estado, han decidido hablar con estas y colocarse en la vanguardia del cambio, poniendo término a la impotencia política y a la falta de libertad.



Que esta incursión de los jóvenes que se instalan en la historia y en la política se desarrolle inclusive en tiempos tan adversos como los de la pandemia prueba que no es un gesto pasajero. Revela que no están dispuestos a vivir como sus padres y a aceptar con resignación situaciones de exclusión y precarias condiciones de carácter existencial tanto individuales como colectivas. Estamos ante una nueva actitud moral y un intento de resignificar los parámetros de un mundo común que pueda aspirar a ser fuente de dignidad y de sentido.



En el núcleo central de las manifestaciones y las marchas, sin duda alguna, están los jóvenes. Constituye un error garrafal asociar sus ideas y sus exigencias a un tipo de pretensiones sectoriales y, para el efecto, poner en marcha una negociación de tipo convencional. Con los jóvenes, como lo diría Hannah Arendt, bajo condiciones tan extraordinarias como las que signan estos días en los que la pandemia ha servido para develar las flaquezas del Estado y de la sociedad, estamos ingresando en un nuevo capítulo de nuestra historia, donde ellos se sienten capaces de rubricar un nuevo inicio y para eso los moldes y las prácticas que imponían las reglas del juego hasta ahora vigentes pierden su carácter pétreo y pueden pasar a ser un testimonio del mundo del ayer.



No sería, por lo demás, un fenómeno atípico. Piénsese no más en las revueltas de mayo de 1968 en París y en varias partes del mundo. Guardadas las proporciones, persisten rasgos comunes entre lo que pasa hoy en Colombia y dichas protestas. Entre otras, la abultada presencia de estudiantes organizados de manera asamblearia por fuera de los canales de participación convencionales. Si bien su éxito no fue inmediato, las marchas del 68 tuvieron un impacto sin precedentes y, sobre todo, marcaron la hoja de ruta de una revolución cultural que nutrió una nueva época. En Colombia, el eje de la protesta trasciende lo cultural, desde luego. La pobreza y la exclusión están en el centro. Por ello, el anclaje político de los jóvenes no se traduce en un programa de articulado formal, sino que más bien entra en sintonía con las demandas de plena efectividad del Estado social de derecho; o sea, cumplimiento real de la Constitución de 1991 y del acuerdo de paz. Colombia despierta y los jóvenes están ahí.



Ñapa: inaudita la falta de claridad de las cifras oficiales frente al balance de la protesta. Cada entidad las registra de manera diferente.



GABRIEL CIFUENTES GHIDINI

En Twitter: @gabocifuentes