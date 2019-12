Yo salí a protestar. Marché con millares de ciudadanos indignados y alenté a nuestros estudiantes con cánticos y una cacerola. Reconozco que no había un único motivo, pero no por eso el paro dejaba de ser legítimo. Más que un listado de peticiones, lo que amalgamaba a los marchantes era un descontento común en contra de un gobierno que no escucha y, también, de unas instituciones que difícilmente los representan.



Más que programático, el paro era político. Las marchas fueron una expresión unánime del cambio generacional que exige nuevas formas de hacer política. Y hasta ahí creo que todos coincidimos.

Sin embargo, en días pasados, los delegados del comité nacional del paro presentaron una lista de 104 solicitudes al Gobierno. Pareciera como si de manera súbita los líderes sindicales hubiesen tomado el control de ese comité y, por esta vía, de la vocería de las multitudinarias marchas. Pero este hecho contrasta con la verdad de que los marchantes no tienen dueño y que resulta ilegítimo que alguien pretenda, de ese modo, traducir la insatisfacción ciudadana en 104 peticiones y reclamos de la más variada estirpe y consistencia. Los manifestantes no son objeto transable en la mesa de negociación.



Se les fue la mano. Y se les fue no porque las peticiones sean absurdas, sino porque no supieron leer adecuadamente la coyuntura política. Se embriagaron con la idea de que sus peticiones estaban soportadas por las mismas multitudes que salieron a la calle. Pero esa soberbia, que en nada difiere a la de este gobierno sordo y autoritario, a lo único que conduce es a marchitar la genuina y espontánea expresión de una nueva generación; quizás desde el movimiento de la séptima papeleta no veíamos un empuje ciudadano de estas dimensiones.



El espíritu del paro no está en la estatatización de Ecopetrol, en la reinterpretación de la doctrina militar o en que Colombia salga de la Ocde, entre otras peticiones. Esa es la agenda política e ideológica de una minoría que busca capitalizar el descontento generalizado. Lo que definió las marchas fue el despertar de una sociedad que quiere ser oída, que no se siente representada, que exige más y mejores liderazgos. No digo que no se deban discutir las propuestas del comité, pero la forma como han avanzado las discusiones deja un tufillo de oportunismo y de monárquico unilateralismo que va a contrapelo del pluralismo de las manifestaciones, cuyo común denominador no se captura en los reclamos objeto de arbitrario desglose.



Los líderes estudiantiles han sido valientes, corajudos y han despertado el entusiasmo de miles de jóvenes que hasta hace poco eran apáticos y desconfiados. Pero no deberían dejarse cooptar por los líderes sindicales y, en general, por cualquier interés sectorial. Ellos están utilizando este momento para volver a tener el respiro político que perdieron hace años. Los movimientos ciudadanos, sin cadenas ni ideologías, están llenando plazas a lo largo de todo el mundo y se están distanciando de los partidos y de las mismas estructuras que han alimentado los intereses políticos tradicionales.



En redes, que son hoy la principal plaza pública, ya surgen voces de crítica al estrafalario pliego de condiciones. Incluso, personas que han venido apoyando el paro, hoy dicen no sentirse representados. Es una lástima que por la miopía de unos pocos se ahoguen las voces de muchos. Es momento de dar un paso atrás, reconocer el valor de las marchas y utilizarlo para alimentar a la ciudadanía, brindarle esperanza de un cambio y darle un nuevo aire a la democracia. Pero no en un pliego, no en medio de las fiestas decembrinas, no de la mano de intereses particulares y, sobre todo, no de esa manera.



Sí, Colombia necesita un cambio; sí, este gobierno ha sido incapaz de leer y satisfacer las exigencias de la ciudadanía; sí, la protesta pacífica y las marchas son una manifestación válida y democrática; sí, debemos pensar en una agenda política que responda a las nuevas realidades nacionales y geopolíticas. Pero, también, debemos ser conscientes y responsables a la hora de establecer los canales y los medios para que este relevo estructural y sistémico tome lugar. Este final de año nos brindó una primavera democrática que encabezaron los estudiantes y la juventud. No malogremos esa primavera.



Ñapa: Los escalofriantes hallazgos sobre ‘falsos positivos’ en Dabeiba demuestran que no tenían razón los que vaticinaban impunidad con el proceso de paz. La JEP está avanzando a pasos agigantados. También queda en evidencia que no han terminado de responder por estos crímenes los máximos responsables.

GABRIEL CIFUENTES GHIDINI*@gabocifuentes*Doctor en derecho penal, Universitá degli Studi di Roma

MPA, Harvard University

LLM, New York University

Master en Derecho, Universidad de los Andes