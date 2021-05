Reformar la Policía

Si hay algo que le ha costado inmensamente a la institucionalidad colombiana, es su incapacidad de transformarse y de implementar reformas estructurales cuando se necesitan. Los legisladores son expertos en hacer anuncios en el calor de las coyunturas, pero al momento de asumir el precio de hacer lo correcto y no lo popular se paralizan. Incluso, cuando prosperan iniciativas de alto impacto, muchas veces el trámite en el Congreso es tan opaco que el resultado final no es sino un espejismo lejano del que se necesitaba.



No en vano ha sido virtualmente imposible lograr una verdadera reforma de la salud, de las pensiones, de la justicia, del sistema tributario. Estamos en mora de un sinnúmero de transformaciones profundas. Una de ellas, la de la Policía. Los problemas de la entidad están sobrediagnosticados. Ya no caben más estudios ni comisiones que brotan con cada gran escándalo que salpica a la institución. Los mismos cambios que se proponen hoy en día los advertía ya desde 1993 Álvaro Camacho Guizado, uno de los miembros de la comisión consultiva creada por el expresidente Gaviria después de que se conociera la violación de una menor en una estación de policía. Este hecho se sumaba, entre otros problemas, a un sinnúmero de quejas por corrupción, ineficiencia, falta de entrenamiento e indebida militarización de su función.



Llevamos casi tres décadas corroborando que la Policía enfrenta enormes retos. También llevamos años sin ser capaces de tomar las medidas necesarias para corregirlos. La inacción y actitud pasmada de débiles gobiernos y mezquinos congresistas es grave y afecta seriamente la legitimidad de la Policía. Ella es justamente la puerta de entrada de los ciudadanos al Estado. Se les denomina ‘agentes’ a sus miembros justamente porque adelantan una función instrumental en la garantía más básica de los derechos de los colombianos. Deberían ser, en el mejor sentido de la palabra, intermediarios y celosos custodios del bienestar ciudadano. En cada moto, patrulla o centro de atención inmediata vive y se personifica el Estado.



Si se rompe el lazo de confianza entre la ciudadanía y el cuerpo de policía, decae asimismo la seguridad que debe inspirar el Estado mismo. Hoy en día, los colombianos tienen una imagen negativa de la institución. Muchos le tienen miedo. Encuestas como la de Invamer demuestran cómo durante este gobierno, que ha sido testigo de casos de abuso policial, corrupción y decaimiento en muchos de los indicadores de seguridad, el nivel de desaprobación de la Policía está en sus máximos históricos. Prácticamente, 6 de cada 10 ciudadanos tienen una imagen negativa.



Más allá de los tímidos proyectos de ley que cursan en el Congreso, se necesita un cambio sustancial. Tal y como lo señala el experto en seguridad John Anzola, no podrían faltar los siguientes puntos en dicha transformación: revisión de la doctrina policial, el primero. Actualmente, la formación de los policías está muy relacionada con la doctrina miliar, una que está basada sobre la conocida teoría del enemigo interno. No se puede desestimar el impacto que ha tenido la existencia del conflicto armado, pero en estos momentos, más que un cuerpo militarizado, se necesita una policía de corte civil, edificada sobre una noción de la protección de los derechos humanos y orientada profesionalmente hacia la prevención del delito y la promoción de la convivencia.



Asimismo, Anzola considera que es importante revisar la estructura interna de la institución. Actualmente, a pesar de contar con 157.820 efectivos, la Policía cumple demasiadas funciones y más de una tercera parte de sus miembros desempeña tareas administrativas y asistenciales. Se están perdiendo patrulleros en las calles por tenerlos al frente de computadores. Por otro lado, se sugiere revisar a fondo el estado actual de la carrera policial y la manera como se han estructurado los incentivos tanto para oficiales como para suboficiales. Al policía hay que dignificarlo y reinterpretar su importante labor.



Finalmente, dos temas que son centrales. El primero tiene que ver con el traslado de la Policía Nacional desde el Ministerio de Defensa al del Interior, tal y como sucede en la mayoría de las democracias, con las salvaguardas necesarias para evitar su clientelización y su instrumentalización partidista. El segundo, es un fortalecimiento de las investigaciones que permitan depurar la institución. Han sido ya demasiados los casos de pequeña y gran corrupción que han empañado su imagen. La falta de transparencia y la idea de que en muchas ocasiones la misma fuerza está involucrada con las organizaciones criminales en vez de combatirlas no solo hace mella en la confianza ciudadana, sino que desdibuja su rol fundamental en la sociedad.



La reforma de la Policía es un imperativo impostergable. No es una cuestión de partidos o de ideologías. Es una exigencia inexorable para el adecuado funcionamiento de nuestra democracia y, sobre todo, para la vigencia efectiva y cotidiana de los derechos. Ya es el momento de desmilitarizar el cuerpo de policía. Literalmente, la Policía significa tutela real, diaria y tangible de los derechos de la ciudadanía. Ese es su cometido y, por ello, es imprescindible. Cuando se desvía de su finalidad, ¡cuánto daño le hace al Estado y cuán inerme deja al ciudadano!



Ñapa: En cualquier país desarrollado, los asesinatos en el marco de las manifestaciones hubieran sido más que suficientes para remover al ministro de Defensa.



GABRIEL CIFUENTES GHIDINI

En Twitter: @gabocifuentes