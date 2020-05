¿Qué hacer?

La solución liderada por Iván Marulanda es polémica. Pero lo peor que podríamos hacer en estos momentos es no abrir el debate.



En pocos meses, Colombia habrá retrocedido dos décadas. La pandemia ha afectado la tendencia positiva que se venía sosteniendo en disminución de la pobreza. Algunos estudios estiman que a finales de este año esta volverá a estar por encima del 32 %. Eso sin contar que el desempleo superará el 20 % y que uno de cada dos colombianos, si no más, seguirá en la informalidad.

La situación actual no es culpa del Gobierno. Nadie habría podido anticipar los estragos del virus, así como tampoco sus efectos en la economía global. La recuperación tanto acá como en el resto del planeta tardará años. No cabe duda de que se volverá a tasas de crecimiento positivas y que, en un tiempo prudente, o nos acostumbraremos a una nueva normalidad o volveremos a ella.



Todos los economistas coinciden en afirmar que las consecuencias de la crisis para Colombia serán considerables. En lo que no todos están de acuerdo es en cuál sea la mejor fórmula para atajar el problema, que no es otro diferente al aumento del desempleo, la pobreza y la informalidad. En términos de soluciones, y sin el ánimo de sobresimplificar, existen dos posiciones. Por un lado, quienes consideran que deberían apoyarse las empresas y el sector financiero para mantener los empleos y, por ende, la economía a flote. Por el otro, aquellos que insisten en que una de las obligaciones morales, políticas y sociales del Estado es no dejar morir de hambre a la gente y, por lo mismo, entienden que existe una urgencia de garantizar la subsistencia y, de paso, reactivar la economía mediante el consumo de los bienes básicos.



Se enfrentan, entonces, dos modelos de política económica contrapuestos. Sus diferencias radican en dónde invertir los recursos limitados del Estado. En el aparato productivo o en la subsistencia humana. Ninguna de las dos visiones ha demostrado tener la última palabra. Los primeros no han logrado explicar bajo qué precepto se justifica que se desatiendan las necesidades básicas de los más vulnerables. Los segundos no han reconocido aún que estos subsidios no son sostenibles en el tiempo y que no es claro si tendrán un efecto positivo en la lánguida economía.



Sobre este debate en particular, en las últimas semanas se ha venido gestando un movimiento al cual no se le ha prestado la atención suficiente. Es un grupo de congresistas liderados por el senador Iván Marulanda. Ya son 54 y proponen lo que se denomina la Renta Básica Universal. Muy en la línea de los que creen en un modelo de bienestar, sugieren que el Gobierno le garantice por tres meses un salario mínimo a unos 9 millones de familias. Con estos ingresos, señalan, se aseguraría la subsistencia, la alimentación y las condiciones de vida digna de más de 34 millones de colombianos.



Esta idea, presa fácilmente de discursos populistas, se deriva de un documento de Luis Jorge Garay y de Jorge Espitia. Si bien el escrito original era menos ambicioso en términos de alcance, ofrece algunos criterios sobre cómo se debería proceder para poner en marcha la propuesta. Entre los malabares para concretar dicha renta deberían incluirse los recursos que ya existen en los programas asistenciales del Gobierno, como Familias en Acción, Ingreso Solidario y Colombia Joven, que le llegan a más de 2,5 millones de familias. Eso sin contar adicionales esfuerzos fiscales como, por ejemplo, suspender los efectos de la última reforma tributaria, entre otras medidas. El documento de Garay y Espitia estimaba una inversión de algo más de 2 puntos del PIB. La propuesta del grupo de los 54, en cambio, se acerca más a los 40 billones de pesos. Monto que estiman —en todo caso— bajo, considerando que países como Perú están invirtiendo en sus programas de recuperación algo más del 20 % de su PIB, mientras que en Colombia, actualmente, no llega al 3 % del mismo.



Si bien la idea de la RBU es loable, quedan muchos interrogantes. Por ejemplo, nada se dice sobre los alivios a la clase media, o lo que quede de ella después de la pandemia. Tampoco se habla sobre la sostenibilidad en el tiempo y el riesgo de caer en la trampa del asistencialismo. Mucho menos, del impacto que puede tener la propuesta en términos políticos con unas elecciones que se avecinan y donde la economía encabezará la agenda electoral. Incluso, sabiendo que en Colombia no hay nada más permanente que lo transitorio, es difícil pensar que una vez establecida, alguien asuma el costo de echarla para atrás. Y estas son algunas de las muchas cuestiones que están pendientes de discusión.



La solución planteada es, sin lugar a dudas, polémica. Pero lo peor que podríamos hacer en estos momentos es no abrir el debate, pensar en su posibilidad de manera seria, generar un diálogo nacional y decidir sobre su conveniencia. El mérito que tiene es que, por lo menos, y en medio de ‘carrieles’ y sesiones virtuales, ha sido la primera propuesta del Legislativo para atender la crisis. El derecho al mínimo vital y la igualdad obligan a reflexionar sobre una cuestión esencial de economía política y biopolítica. Se abre así la agenda del siglo XXI.



GABRIEL CIFUENTES GHIDINI

En Twitter: @gabocifuentes