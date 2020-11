El 4 de noviembre, Patricia Linares termina su periodo como presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz. Pocos funcionarios han mostrado el temple, la ecuanimidad y el carácter por sacar adelante una institución que se tuvo que desarrollar soportando las embestidas y ataques de diversos sectores políticos. En el imaginario colectivo se asocia a la JEP con el proceso de paz, como si ella fuera la única de las instituciones creadas por los acuerdos. Tal vez por eso han arreciado las críticas de manera tan cruda como irresponsable en su contra.

Muy poco se habla de las cifras de una entidad que se puso en marcha apenas hace tres años. Resultan infundadas las lapidarias frases y los excesos de eufemismos que buscan socavar los resultados de la JEP. Baste no más decir que a la fecha se han producido más de 33.400 decisiones judiciales e identificado 61.000 hechos victimizantes. Las órdenes de la Policía Judicial superan las 7.440 y a la fecha se calculan algo más de medio millón de víctimas en los diferentes procesos.



Para los que han señalado que es un tribunal de impunidad creado para favorecer a las Farc, se les tendría que recordar que su error consiste en omitir intencionalmente información que, entre otras cosas, es pública. De las 12.617 personas sometidas ante la JEP, el 77 por ciento son exguerrilleros y el 21 por ciento son miembros de la Fuerza Pública. Más aún, mientras que 1 de cada 3 solicitudes de libertad condicional solicitadas por miembros de la Fuerza Pública viene denegada; tan solo 1 de cada 6 pedidas por miembros de la Farc ha sido concedida. Es así que la JEP ni está tan hecha a la medida de la Farc ni tampoco es un embudo de impunidad, como algunos pretenden mostrarla.



Muchos han tocado la puerta de instancias internacionales para que se detenga la peligrosa tarea que adelanta la JEP. Pero se les olvida que incluso tribunales como el de Yugoslavia y Ruanda, aplaudidos interna y externamente, en 25 años han producido algo más de 200 condenas en promedio cada uno. Hoy, después de 3 años de operaciones activas, los casos de secuestro y el de ejecuciones extrajudiciales presentan importantes avances. Se han sostenido ya más de 108 audiencias. Para estar apenas comenzando, los datos reportados constituyen un récord que ningún tribunal internacional, ni la misma Fiscalía General de la Nación, ha logrado equiparar.



Los datos y los resultados están a la vista para aquellos que verdaderamente se han sentado a estudiar el tema y no solo a vituperar por deporte. Pero nada de esto hubiera sido posible sin el liderazgo de una mujer íntegra, comprometida y entregada a su labor como jueza. Es por eso que cuando se piensa en su legado son varios los temas que saltan a la mente. Lo primero, y quizás más importante, fue su capacidad de poner en operación, desde cero, toda la estructura de la JEP. Una tarea titánica considerando que, además, lo hizo teniendo en contra la feroz oposición del sector político que hoy gobierna al país. En la actualidad, la Jurisdicción Especial funciona al 100 por ciento y ya ha producido decisiones que sin duda comienzan a develar una historia de violencia armada desconocida.



Patricia Linares comenta que su gestión ha operado sobre tres pilares fundamentales: la importancia y la centralidad de las víctimas y de las organizaciones sociales, el apoyo de la comunidad internacional y la relación armónica e independiente con las otras entidades del poder judicial. Todas ellas condiciones necesarias para ver nacer, crecer y funcionar un tribunal que ha sido ya observado como ejemplo en otros países.



Otro valioso legado que nos deja la saliente presidenta es haber insertado a la JEP en la institucionalidad del Estado colombiano. No solo ha logrado articularse con las demás instituciones del sistema de la justicia transicional. Hoy en día es una entidad reconocida tanto por la ciudadanía como por los organismos de control y por todos los sectores políticos, algunos de los cuales han sido cruciales para su posicionamiento y defensa. Eso sin mencionar el trabajo colaborativo que de manera fluida se mantiene con entidades como la Corte Penal Internacional o la Corte Interamericana de Derechos Humanos.



Finalmente, Patricia Linares deja una JEP robusta y consolidada, capaz ya de definir la verdad y la responsabilidad en los delitos de sistema, como lo reclaman las víctimas de este sangriento conflicto colombiano. Sus órganos, comenzando por la Secretaría Ejecutiva, pasando por las salas y secciones, han demostrado su capacidad de funcionar armónicamente y de manera efectiva. Su legado no se debe entonces solo medir a partir de las contundentes cifras, sino también por el hecho de haber logrado en sí mismo poner en marcha una institución tan crucial y central en la construcción de la paz en unas condiciones absolutamente precarias: ex nihilo. Son muchos los retos que se vienen, pero ‘la presidenta’ deja una institución sólida y capaz de enfrentarlos. La justicia transicional es un ejemplo en el mundo y no lo ha sido menos su primera presidenta.



Ñapa: ¿a quién iba dirigido el regaño del embajador de los EE. UU.? ¿A los políticos que han manifestado su afinidad con Biden o al expresidente que ha hecho campaña por Trump y sus allegados?



GABRIEL CIFUENTES GHIDINI

En Twitter: @gabocifuentes