No al porte de armas

Carece de toda lógica pensar que la solución para enfrentar la inseguridad sea armando a los ciudadanos. Ante los últimos actos de violencia registrados en algunas ciudades del país se volvió a plantear la posibilidad de flexibilizar el porte de armas. Esta clase de iniciativas, además de ser populistas, son peligrosas porque, contrariamente a su propósito, pueden incluso contribuir al aumento de los homicidios.

A pesar de que el artículo 151 de la Constitución establece que el monopolio del uso de las armas está en cabeza del Estado, no fue sino hasta el 2016 que, mediante el decreto 0155, se ordenó la suspensión de los permisos para su porte. Disposición que se ha venido confirmando año tras año al evidenciar cómo esta medida incidió en la disminución de los homicidios. El mismo decreto 2362 de 2018, prorrogado por el 1808 de 2020, y que mantiene las restricciones vigentes desde 2016, señaló que, según la Policía, limitar este tipo de permisos contribuye a la mitigación de la violencia. En esa misma línea se pronunció la Corte Constitucional en sentencia C-296 de 1995, advirtiendo que las estadísticas demuestran que autorizar el porte de armas promueve la violencia y agrava las desigualdades sociales.



A quienes defienden la iniciativa y alegan el derecho a la legítima defensa al considerar que es una medida disuasiva contra el crimen, basta contraponer la evidencia para darse cuenta de su inconveniencia. Tras analizar 130 experiencias en 10 países, Santaella, Cerdá, Villaveces y Gaela, concluyeron en un estudio del 'Epidemiologic Reviews', que la restricción al porte de armas contribuyó sustancialmente a la disminución de la violencia interpersonal entre 1950 y 2014. Por su parte, Prada y Weintraub, de la Universidad de los Andes, señalaron que en Estados Unidos permitir el uso de armas de fuego aumentó la probabilidad de los feminicidios en un 500 %.



Solo en Colombia se pudo demostrar que, en ciudades como Bogotá y Medellín, la suspensión de los permisos para el porte y tenencia de dispositivos de fuego logró reducir hasta un 22 % los homicidios. De acuerdo con una investigación de la Organización Mundial de la Salud liderada por Verano-Ortiz y Guzmán-Torcedilla, las ciudades colombianas que antes del 2016 restringieron dichos permisos mostraron menores índices de violencia comparado con otros municipios.



La violencia no se combate con más violencia. Esa es una falacia y una forma simplista de atacar un problema mucho más complejo. Por un lado, persiste la incapacidad del Estado de garantizar la seguridad de los ciudadanos y de implementar una política integral de control de armas. Por el otro, hay gran cantidad de armas legales e ilegales que circulan en nuestro país. Se estima que de un total de 638.000 armas “legales”, el 50 % están en manos de empresas de seguridad privada y, solo 3.927 cuentan con permisos vigentes. Pero lo más preocupante es que hay más de 2,5 millones de armas ilegales. Es allí donde es preciso concentrar los mayores esfuerzos. No es equiparando el número de pistolas “legales” a las “ilegales”, sino más bien redoblando los esfuerzos en combatir el tráfico de armas, las incautaciones y los controles para prevenir que el mercado legal de estos instrumentos letales, por conducto de la corrupción, termine alimentando a las organizaciones criminales.



Es así que la solución propuesta por algunos congresistas, además de populista, pone en riesgo la vida de los colombianos. No tienen en cuenta que cargar un arma puede generar otros tipos de violencia. El 70 % de los homicidios en el país se produce por dispositivos de fuego, pero muchos de estos casos son la consecuencia de riñas, violencia intrafamiliar y el uso de estos artefactos por parte de menores. En efecto, Jorge Mantilla, investigador del Great Cities Institute, advierte que, según estudios de Harvard, los niños de 5 a 14 años tienen 11 veces más posibilidades de morir cuando en la casa se tiene un arma. Eso sin contar los riesgos que se correrían en una sociedad tradicionalmente intolerante, donde proliferan las discusiones que terminan en puños y donde lamentablemente es endémica la violencia contra la mujer.



Más aún, son muchos los casos de personas que han muerto a manos de personas que, haciendo uso del derecho a la legítima defensa, se han excedido o a causa de balas perdidas. Nada más el caso del cantante Legarda, en Medellín, que murió por el disparo no intencionado de un escolta que perseguía a un fletero. Y así como la suya hay miles de historias en Colombia.



Proveer de amas a los individuos no solo no contribuye a disminuir la violencia, sino que implica reconocer el fracaso del Estado en la defensa de los colombianos. Peligrosamente se le abre la puerta a la justicia privada y se refuerza el desprecio por las instituciones policiales y de justicia. Nuestra historia demuestra que cuando eso ha ocurrido, solo se multiplican la muerte y el dolor. ¿O es que acaso nos olvidamos de las Convivir, de los grupos de limpieza social y del paramilitarismo? La iniciativa parlamentaria de Cabal y Garcés, por lo demás, no deja de ser un eco tropical elitista de la incivil y absolutamente descaminada política de armamentismo preconizada por el expresidente Trump.



Ñapa: Bochornosa y revictimizante la actitud del Estado en el caso de Jineth Bedoya ante la Corte Interamericana.



GABRIEL CIFUENTES GHIDINI

