Mermelada ‘light’

El Presidente finalmente cedió en lo que más criticó, pero, sobre todo, en lo único que le quedaba como posible legado de su gobierno. Llámelo como lo llame, acordar con los partidos Cambio Radical, ‘la U’ y el Partido Conservador la repartición de ministerios es, en su propio lenguaje, ‘mermelada’. Su anhelo por cambiar las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo quedó sepultado con la más reciente incorporación de nuevos miembros al gabinete.

Podrán tratar de justificar la decisión al destacar el perfil técnico de los nuevos ministros, cosa que no es del todo claro teniendo en cuenta sus trayectorias y vínculos políticos, pero la mermelada, así sea light, engorda. Y el problema no es necesariamente lograr mayores niveles de apoyo en el Congreso a través de la ampliación de la participación de los partidos en su equipo. El verdadero problema está en haber satanizado el concepto mismo de gobernabilidad y haber sistemáticamente tachado de corruptas a las administraciones que gobernaron de la mano con diferentes partidos.



La falta de norte de esta administración convirtió el ataque feroz a los gobiernos que trazaron una hoja de ruta incluyendo los intereses de distintos sectores en su salvaguarda. Que en ocasiones ese ejercicio se pudo haber tornado en una práctica clientelista nadie lo duda, pero pretender gobernar exclusivamente con su propio partido raya en la absoluta ingenuidad. Confundir con corrupción un acuerdo entre diferentes movimientos y partidos es desconocer cómo funcionan la política y la construcción de consensos, y ese es el precio que tendrá que pagar el Presidente en los meses que le queden de mandato.



Lo reprochable no es, entonces, sentar en su gabinete a las fuerzas políticas que son, a su vez, expresión de una ciudadanía diversa. Lo que resulta criticable es que la repartija de ministerios se haga con base en una aritmética parlamentaria y no a partir de ideas y visiones claras sobre las políticas que se necesitan en los diferentes sectores. Una cosa es, por ejemplo, acordar los parámetros básicos de una propuesta de Cambio Radical para mejorar el sistema de salud; o del partido de ‘la U’ para avanzar en una reforma pensional y laboral; o, incluso, del Partido Conservador frente a los retos en el sector agrario. Otra cosa muy diferente, y que parece ser el caso en esta ocasión, es ceder ante las presiones de los partidos para obtener carteras como si fueran fortines burocráticos. Hasta el momento, no ha sido claro, más allá del nombramiento de los ministros, cuáles son las apuestas programáticas de los partidos y del Gobierno frente a cada una de dichas carteras. No se conoce qué visión de país o que propósito común aglutina a quienes otrora fueran críticos del Presidente.



No se puede negar que la idea de Duque de romper con las dinámicas parlamentarias fuese loable. Nadie, quizás a excepción de los pragmáticos y zorros viejos de la política, aprueba que los proyectos del Gobierno que se tramitan en el Congreso estén condicionados al 'do ut des' que ha venido haciendo carrera en nuestra democracia. Pero esta vez, el tiro le salió por la culata. Como se dice coloquialmente, el Presidente se está quedando sin el pan y sin el queso. No pudo cumplir con su promesa de acabar la ‘mermelada’ y, peor aún, con dichos nombramientos tampoco parece haber resuelto la crisis de gobernabilidad que ha marcado los 18 meses de su mandato. Ya salieron sus mismos copartidarios a disparar fuego amigo y criticar las designaciones hechas. En vista de una campaña presidencial que de manera atípica ya ha comenzado, no resultaría extraño que sean los miembros del Centro Democrático los que, aprovechando la coyuntura, se constituyan como oposición y así, de paso, evitar hundirse en el abismo de la impopularidad de Duque.



El Presidente se convirtió en víctima de su propio invento y se está quedando sin argumentos para explicar una decisión que, al menos políticamente, era inevitable. Ahora Duque tendrá un reto enorme. En vez de justificar lo injustificable, valdría la pena que hiciera públicas las propuestas de cada partido que ha ingresado a su gobierno para atender las necesidades de los sectores que les fueron asignados y así, por lo menos, entender qué lo llevó a romper de tajo su más firme dogma. La transparencia en este aspecto, sin duda, significaría un avance notorio en cultura y responsabilidad políticas. Lo contrario, la opacidad, en este caso del director técnico y de los jugadores que hasta ahora estaban en la banca, haría pensar que nada cambia; que sigue el “jueguito” de siempre.



Con esta movida, el Presidente no solo ha perdido su más preciada bandera, sino que también ha perdido esa libertad de la que gozaba para defender su gobierno a costas de las críticas a las anteriores administraciones. Esperemos que este enorme sacrificio calórico, por lo menos, le permita aquilatar un poco sus resultados legislativos que hasta ahora han sido bastante pobres.



GABRIEL CIFUENTES GHIDINI

En Twitter: @gabocifuentes