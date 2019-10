Me sumo a Carlos Fernando

La última encuesta del Dane sobre seguridad y convivencia ciudadana arroja unos resultados aterradores, en particular para la ciudad de Bogotá. Estamos frente a un problema de mayúsculas dimensiones que pone en riesgo el desarrollo social y económico de nuestra ciudad y mina cualquier esperanza de convertir a la capital en referente latinoamericano de inclusión, emprendimiento e innovación.

Muchos dicen que la percepción de inseguridad no siempre empata con la realidad. En Bogotá eso no sucede. Ocho de cada diez ciudadanos sienten que la ciudad es insegura, y de ese sentimiento dan fe las crudas cifras oficiales. Tenemos la mayor tasa de victimización a nivel nacional y un aumento desmedido en delitos como el hurto, especialmente en el sistema de transporte, así como también en el espacio público, verbigracia, parques, vías y puentes. Solo en las estaciones de TransMilenio, según las estadísticas de la misma Secretaría de Seguridad, los robos han aumentado en un 42 por ciento, cifra inferior al aumento de un 53 por ciento en los buses y alimentadores. El hurto de celulares, entre enero y agosto de este año, ha aumentado un 14 por ciento comparado con la anualidad anterior. En materia de delitos sexuales se reporta una disparada del 50 por ciento en las estaciones de transporte. Estas cifras son, por decir lo menos, escandalosas.



Si a lo anterior se le suma que en lo que va del año los hurtos a personas en la ciudad han aumentado en casi un 19 por ciento, esa percepción de inseguridad se convierte en un hecho cierto. Los bogotanos no se sienten tranquilos ni seguros. Tenemos miedo, y la población más afectada son los jóvenes de 15 a 29 años. Lejos quedaron los días en los que el problema de la criminalidad dependía de unos cuantos desadaptados. En Bogotá se han incautado armas de largo alcance y ya en tres localidades se han reportado descuartizamientos. Nuestra ciudad se está convirtiendo en un ‘hub’ de la criminalidad organizada, donde el narcotráfico, el contrabando, la extorsión y la receptación están a la orden del día.



Sí, las próximas elecciones también girarán en torno a los agobiantes problemas de movilidad, calidad del aire, integración regional, educación y salud. Pero, ciudadanos, lo primero que se tendrá que resolver es el tema de la seguridad. Sin seguridad no hay entornos de desarrollo económico y social; decaen los valores y se pierde confianza en las instituciones; la existencia de bandas criminales son un riesgo para nuestros jóvenes, que son cada día presa de reclutadores inescrupulosos, y, sobre todo, la criminalidad es la mejor amiga de la corrupción.



Me sumo a Carlos Fernando. No lo llamo Galán porque en esta ocasión no voto por el brillante legado de su padre a quien todos admiramos, sino por lo que ha demostrado en su carrera y, sobre todo, con integridad y sensatez, durante esta campaña. Carlos Fernando brilla con luz propia. Él ha demostrado en sus propuestas entender con atino y sensibilidad lo que la ciudad necesita, especialmente, en materia de seguridad. Un alcalde que se ponga el sombrero de comandante de la policía, que diariamente promueva el diálogo comunitario para entender los retos de seguridad de cada UPZ y que ponga la seguridad ciudadana como su principal apuesta.



Carlos Fernando propone ser un microgerente en materia de seguridad, pero también se compromete a integrar la tecnología y la analítica de datos en la comprensión y reacción ante la delincuencia. La idea de las fuerzas de despliegue rápido y diferenciado con apoyo de drones y de inteligencia investigativa las 24 horas es lo que necesita Bogotá: ha sido demostrado con óptimos resultados en otras ciudades. El candidato entiende la necesidad de fortalecer la justicia para que la seguridad pueda dar resultados, pero también, y con mucho acierto, le apuesta a la prevención del delito mediante programas de atención social para eliminar los incentivos al crimen.



Como alguien que se ha dedicado a los temas de justicia y seguridad por años, puedo dar fe de que el programa de seguridad de Carlos Fernando es el más sólido.



Ñapa: Infames los ataques oportunistas tanto de izquierda como de derecha de los políticos de bagatela que en vez de debatir con ideas atacan a las personas que apoyan a Carlos Fernando. Qué triste que el miedo de perder unas elecciones los lleve a renunciar a la integridad y al respeto por la ciudadanía, que más que injurias e insultos, merecen soluciones a sus problemas. ¡Juego limpio, señores, juego limpio!



* Doctor en Derecho Penal, Universitá degli Studi di Roma. MPA, Harvard University. LLM, New York University. Máster en Derecho, Universidad de los Andes.

@gabocifuentes