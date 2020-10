Manejando en reversa

De tanto mirar el espejo retrovisor, al Gobierno se le olvidó concentrarse en el panorámico. El conjunto de desatinos y la falta de rumbo del presidente Duque lo han obligado a romper esa prístina promesa del 7 de agosto de 2018. Cedió ante la tentación de mirar para atrás y pasados ya dos años de su administración, esa parece ser la única herramienta política que le queda para salvar un lánguido legado.

Lo que más ocupa el retrovisor es el resultado del plebiscito. Lo han tomado como caballito de batalla para señalar que ese fue el momento en el que todo se vino abajo. Sembraron la idea de que las desgracias que vive Colombia radican en haber desatendido la voluntad de los ciudadanos que rechazaron los acuerdos de La Habana. Haciendo uso de la máxima de Joseph Goebbels de machacar tantas veces una mentira hasta convertirla en verdad, han tratado de convencer a la opinión pública de que, fraudulentamente, se habrían desconocido completamente los resultados de la votación del 2 de octubre de 2016.



Se precisa, entonces, desmontar ese designio con el que el Presidente está empeñado en malgastar el resto de sus días. La decisión de los que votaron por el ‘No’ –muchos de ellos engañados por la falsa creencia de que se impondría una ideología de género, y tantos otros incitados intencionalmente al odio para salir “verracos”– se respetó. Empero, algunos sectores políticos omiten cómodamente el segundo capítulo de la historia. Una vez conocidos los resultados se convocó a la oposición para ajustar el texto negociado. Allí se incluyeron más de 50 reformas, lo que equivalía al 93 por ciento de lo solicitado por la delegación del ‘No’. Es decir que su contenido fue renegociado y el acuerdo final es, a su vez, el resultado de la integración de muchos de los ajustes impulsados por aquellos que ganaron en el plebiscito.



Adicionalmente, el texto reformado fue llevado ante el Congreso, donde se votó favorablemente; revisada esta actuación por la Corte Constitucional, se avaló integralmente el procedimiento adoptado. Lejos de las fantasías de aquellos que creen que todo hace parte de una conspiración castro-chavista, el acuerdo final pasó no solo por las manos de la oposición, sino de las 3 ramas del poder público. Eso sin contar, además, que recibió el beneplácito por parte de toda la comunidad internacional, incluyendo el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.



A nadie le cabe en la cabeza que el aumento de las masacres, asesinatos selectivos, homicidios de excombatientes, proliferación de grupos armados ilegales, incremento en la producción de cocaína y la aún insuficiente presencia estatal en los territorios se deba a la votación del plebiscito. Eso es pretender reducir al absurdo el sinnúmero de problemas históricos que padece Colombia. Un gobierno responsable y libre de las presiones de unos cuantos fanáticos se daría cuenta de la importancia de leer en detalle esos acuerdos que tanto escozor le producen, y admitir que más que una oda al comunismo, ofrecen propuestas para atender las causas estructurales del conflicto armado.



Lo malo de andar pegado al retrovisor es que este solo sirve para dar reversa. En cambio, lo que más necesita el país es mirar para adelante. Salir de las nimiedades políticas y reconocer que Colombia cuenta con una hoja de ruta definida en esos acuerdos, en parte negociados con quienes hoy ostentan el poder. Quizás no sea perfecta, pero por lo menos se plantean alternativas para resolver, entre otros, el problema de las drogas mediante la sustitución de cultivos; para mitigar la violencia, la oferta social del Estado en los territorios más abatidos por el conflicto armado; para fomentar la reconciliación nacional, a través del reconocimiento de los derechos de las víctimas y la puesta en marcha de programas de reinserción de los excombatientes, y la consolidación de un modelo de justicia para conocer la verdad histórica del conflicto.



Es mucho lo que se pierde avanzando sobre una lógica plagada de mitos deformantes y de mentiras mientras el país se desangra. Bastante más se ganaría dejando de lado las narrativas de odio y la calculadora política, para concentrarse en atender una realidad ya de por sí convulsionada.



Este vehículo que llamamos gobierno Duque avanza lenta y erráticamente porque muchos de los esfuerzos han estado enfocados en atacar a la administración pasada. En el tiempo que le queda a este gobierno, desde la ciudadanía, se debería exigir el cumplimiento de los acuerdos y el mantenimiento de la paz acordada como imperativos y obligaciones de Estado. A su conductor, también pedirle que deje de mirar para atrás y que se enfoque en los dos años que le quedan al frente. No se ha dado cuenta de que está haciendo trizas su efímero mandato presidencial.



Ñapa: probablemente no prosperará la moción de censura en contra de Carlos Holmes Trujillo. Algunos señalan que saldrá fortalecido y listo para abanderar la campaña del uribismo en el 2022. Eso, sin embargo, no borra que su gestión en la cartera de Defensa ha sido de las más grises de las últimas décadas.



GABRIEL CIFUENTES GHIDINI

En Twitter: @gabocifuentes