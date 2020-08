Los están matando

No basta con saber que en lo que va corrido de este año cada 36 horas asesinan a un líder social en nuestro país, o que desde la firma de los acuerdos hayan matado a más de 220 excombatientes de las Farc. Tampoco que las Naciones Unidas en días pasados se hubiera visto en la obligación de señalar con preocupación que dichas muertes han aumentado más de un 10 % en 2020. No se entiende cómo a muchos les duela más la renuncia de un senador que el diario derramamiento de sangre.

Resulta paradójico que en el gobierno de la seguridad democrática versión 2.0, además de los cadáveres de las ejecuciones extrajudiciales en Dabeiba, lo único que estemos desenterrando sean palabras y realidades tan macabras como “masacres”. En el mismo comunicado de la oficina para los Derechos Humanos de la ONU, se estima que en el presente año se han cometido 33 de ellas para un total de 97 asesinatos. Las matemáticas no son tan complejas: cada mes del 2020 en Colombia se reportaron 4 masacres. Lánguidas y poco convincentes han resultado las declaraciones del ministro de Defensa. Por más de que nos traten de convencer de que los indicadores de seguridad están mejor que nunca, la realidad que se vive en muchos territorios –como se le denomina a la vasta geografía humana y física que escapa a la soberanía del Estado y a sus políticas sociales– es diferente.



Sólo en una semana, 26 colombianos fueron acribillados. En Cali ultimaron a 5 menores de edad. Muchachos afrocolombianos, pobres, habitantes de zonas deprimidas no solo por la falta de recursos, sino también por la desidia de un Estado que durante décadas los ha olvidado. Pero a esa tragedia, en los días siguientes se sumaron las masacres de Samaniego y del resguardo de Palombí, en Nariño. Otros 19 colombianos murieron abaleados. ¿Qué sociedad enferma y carente de cualquier tipo de empatía social no se escandaliza con estos hechos? Bueno, esa que el mismo día de los asesinatos pone de portada al Presidente de la República dándole la bienvenida al primer vuelo comercial de la cuarentena; o la que incendia las redes sociales porque al senador Uribe la Corte Suprema le impuso una medida de aseguramiento. He ahí el rasero moral y ético de una parte del país que ha naturalizado la violencia y que no se estremece con el ruido de los fusiles.



Tan atroz como la sevicia de cada una de las masacres, resulta la actitud de funcionarios y ciudadanos que las justifica señalando que las víctimas fueron objeto de un ajuste de cuentas. Muchos dicen que “murieron en su ley”, olvidando que en nuestro país la pena de muerte está prohibida. Otros minimizan su gravedad al recordar que la mayoría de los muertos tenían antecedentes penales, es decir, que en todo caso se trataba de criminales.



Al margen de la falta de humanidad que destilan los que consideran que hay muertos buenos y malos, cabe advertir que el costo que está pagando Colombia por esta guerra que no cesa es demasiado alto. Mueren los pobres, pero, sobre todo, los jóvenes. Según las cifras de la Policía Nacional, entre 2017 y 2019 el 44 % de las víctimas de homicidio fueron ciudadanos entre los 14 y los 28 años. En cualquier otro país esa cifra escandalosa invitaría a reflexionar sobre la incapacidad del Estado de brindar oportunidades a una juventud que, cada día que pasa, se convierte en presa fácil para la criminalidad organizada. El problema no es entonces si el joven asesinado tenía o no antecedentes judiciales o si pertenecía a una banda, sino por qué en vez de estar en el colegio se encuentra constantemente expuesto a la violencia. La catástrofe de Cali y de Nariño solo da cuenta de un sistema de exclusión profundo. El precio de la pobreza, que se paga en muchas ocasiones con la propia vida, o una vida embrutecida y cruel, es la otra cara de la inequidad, las brechas sociales, la corrupción y el naufragio de la política.



Las cifras son claras. Están matando a los jóvenes de Colombia. En muchas ocasiones mueren por la falta de un futuro claro. Los datos también son incontrovertibles e indican que volvieron las masacres y los asesinatos selectivos. Baste ver, por ejemplo, lo que pasa en ciudades como Tumaco o como Cúcuta. En esta última, solo en 2020 se han reportado 5 masacres y un aumento en los homicidios del 26 %. Eso sin mencionar las desgarradoras imágenes de familias enteras desplazadas desde el Catatumbo.



En nuestro país no solo estamos en mora de tomar las acciones necesarias para equilibrar la cancha social. La militarización como única respuesta no ha solucionado el problema de fondo. La dosis de Estado social de derecho ha sido baja y allí donde ocurren las masacres, casi inexistente. Cuando a los jóvenes no los matan las balas, lo hacen el hambre, el desempleo y la falta de oportunidades; aun así, seguimos siendo indiferentes. Nos hace falta más empatía social para curar la enfermedad ética y moral que venimos padeciendo.



Ñapa: Procuraduría, Fiscalía y Defensoría del Pueblo del lado del Gobierno. ¡Vaya moñona! Que se tenga duro la oposición y que aguanten los defensores de derechos humanos en Colombia.



GABRIEL CIFUENTES GHIDINI

En Twitter: @gabocifuentes