Lo dicen las encuestas

El gobierno de Duque está pasando aceite. Al desgaste natural que sufriría cualquier administración a estas alturas, se suma una campaña que empezó muy pronto. Lo termine de hacer bien o mal, parece inevitable que el 2022 castigará en las urnas al partido de gobierno. Además del poco entusiasmo que despertó su mandato desde el principio, se atravesó la pandemia y con ella quedaron al desnudo no solo las profundas inequidades sociales de nuestro país, sino la incapacidad de gestión para darles respuesta.



En días pasados se conocieron diferentes encuestas. Muchos se concentraron en un único dato, y es que por primera vez Petro encabeza la intención de voto. Pero hacer cábalas sobre las elecciones no solo resulta fútil, sino también equivocado. Falta mucho y ningún puntero a un año de los comicios se ha logrado mantener indemne. Lo que sí resulta llamativo es el contexto en el cual se produce la acelerada del candidato de izquierda. No hay una, sino varias razones.



Comencemos por lo más obvio. El efecto de la pandemia en la salud pública, la economía y la forma de vida. Además de los millones de empleos que se han perdido, el Dane confirmó que más de 1,7 millones de hogares no logran comer tres veces al día. La gente literalmente está pasando hambre y a pesar de los esfuerzos por garantizar subsidios como el Ingreso Solidario, estos resultan insuficientes ante las ingentes necesidades. Miles de negocios han tenido que cerrar, los padres han debido reacomodar sus rutinas para cuidar a sus hijos y a diario se conocen las aterradoras cifras de contagios y muertes por cuenta del covid. Imposible no ser pesimistas ante este panorama.



Se agrega a lo anterior, en un ambiente de estrechez fiscal por la contracción de la economía y las presiones de gasto social, la impopular ley de solidaridad sostenible. Un proyecto ambicioso, con algunos aspectos estructurales que el país necesita. Nadie duda que Colombia está en mora de disponer de un coherente y sólido marco tributario, pero las cargas impositivas a la clase media, el momento de crisis que viven todos los estratos y la previsible oposición política hicieron ver la iniciativa como un acto de enorme torpeza y mezquindad. Y es que tal y como lo indica el estudio de Cifras & Conceptos, el 82 por ciento de los ciudadanos votarían en contra de un candidato que proponga una iniciativa de este tipo. Eso sin contar que el 72 por ciento no estaría dispuesto a pagar más impuestos ni siquiera para atender la crisis social del covid.



Como si no bastara, muchos se sienten defraudados. Duque incumplió tres de sus promesas de campaña. La encuesta de Ivamer muestra cómo los colombianos consideran que la corrupción, el desempleo y la inseguridad son el mayor problema del país. Incluso en el caso de la corrupción y de la inseguridad un 93 y 94 por ciento, respectivamente, piensan que estos temas se han agudizado. Los más bajos indicadores históricos, justo en el gobierno que prometió seguridad democrática, lucha frontal contra la mermelada y que enarboló rimbombantes eslóganes de ‘más empleo y menos impuestos’. La desaprobación de Duque da cuenta de ello. Según Cifras & Conceptos y Gallup, ronda el 64 por ciento.



A la decaída imagen de Duque se le suma el desplome en la imagen del expresidente Uribe. Ya no se sabe quién arrastra a quien al abismo de la impopularidad. Guarumo le da un desfavorable al exmandatario del 59,4 por ciento, el peor de todos los líderes del país. No hay encuesta donde parezca repuntar. Será por el efecto de los procesos judiciales en su contra, o por la factura de cobro de haber puesto a alguien inexperto en la presidencia, o incluso por el desgaste en su imagen y el cansancio en la opinión pública. Lo cierto es que el expresidente, consciente de esta situación, ha, incluso, llegado a darle postreramente la espalda a Duque en el trámite de la reforma tributaria con la esperanza de levantar cabeza para el 2022.



En este escenario convulsionado, en razón de lo expuesto, el que mejor se desenvuelve es Petro. Hoy en día, a los ojos de la gente, él es el único que representa una oposición. Capitaliza el rechazo al Gobierno y con consignas populistas le queda fácil vender esperanzas. A pesar de que según Gallup solo el 2 por ciento de los colombianos se identifican con su movimiento y que 6 de cada 10 colombianos se definen de centro, logra duplicar y triplicar en intención de voto respecto de las restantes figuras políticas.



Es muy temprano para vaticinar los resultados de una agitada campaña, pero no se puede subestimar el efecto de un contexto que difícilmente cambiará hacia el 2022, cuando se elegirá el próximo mandatario. Extraño que la convergencia de covid-desgaste presidencial-desaliento social catapulte a Petro, pero no lo haga con otros líderes y partidos. Esto es así porque estos últimos tal vez por timidez y escasa audacia política están dejando pasar el tiempo sin proponer los cambios y transformaciones que demanda una nación cada vez más atribulada, la cual ante la ausencia de ideas y soluciones puede terminar atrapada en cualquiera de los dos extremos que disputan sus emociones primarias.



Ñapa: los partidos están en crisis. Ninguno de los partidos mayoritarios hoy tiene candidato viable.



GABRIEL CIFUENTES GHIDINI

En Twitter: @gabocifuentes