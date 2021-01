Desde 1894 en algunos periódicos españoles se comenzó a hablar de la tradición de las 12 uvas, o como mejor se les conocía: “las uvas bienhechoras”. Al resonar de los doce campanazos del año nuevo, por cada una de ellas se pide un deseo. Se cree, con una pequeña dosis de misticismo y otra de agüero, que la fruta traerá buena fortuna. Pero este año, más que deseos, nuestro país necesita reforzar unos cuantos imperativos morales.

Primera uva. Para que pare el desangre en Colombia. No se puede repetir un año con 90 masacres, es decir, 1 cada 4 días. Urge la protección de líderes sociales y excombatientes de las Farc. En el 2021 se espera que no siga una ola de violencia infame bajo la impávida mirada del Gobierno y de todos los colombianos.



Segunda uva. La salud, por supuesto. El 2020 dejó un saldo fatal de más de 43.000 muertes y 1,6 millones de contagios a causa del covid. Ojalá el Gobierno actúe con prontitud y cumpla la promesa de vacunación oportuna. El llamado también es para la población civil. El autocuidado es fundamental y nadie quiere ser el responsable de la muerte de un ser querido. Es un asunto de todos, máxime cuando no habrá inmunización completa antes del 2022. Descubrieron la vacuna, pero seguimos en riesgo.



Tercera uva. Por la recuperación económica y la dignificación del empleo. El año que se fue resultó nefasto tanto para los trabajadores como para la industria. Los subsidios humanitarios fueron importantes, pero hubo mucha timidez en el apoyo decidido para mantener el empleo y evitar las quiebras. Muchos de los recursos se fueron para respaldar los créditos bancarios, créditos que, entre otras cosas, muy poco llegaron. Con una informalidad del 60 % y uno de cada 5 colombianos desempleado, es necesario pensar de nuevo las políticas de formalización, capacitación y sofisticación del trabajo en Colombia.



Cuarta uva. Para todos los trabajadores en nuestro país que reciben un salario mínimo. Cínicamente se les exige que agradezcan al Gobierno Nacional por haber superado por primera vez la barrera del millón de pesos. Además de ser falso, porque el subsidio de transporte no hace parte del salario, la noticia contrastó con la indolente indiferencia del Ministro de Hacienda, el cual insistió en que nuestro salario básico es demasiado alto, y también con la desidia de la mayoría de los congresistas. Desde el 2016 han rechazado bien 8 veces cualquier intento de reforma para reducir sus ingresos. Incluso durante la pandemia, y a pesar de sesionar virtualmente, se negaron a disponer de viáticos y gastos de representación.



Quinta uva. Para la sociedad colombiana en general. Ojalá que todos los que se indignan y refunfuñan se escandalizan y recriminan en redes sociales por el abuso descarado de los congresistas y del Gobierno, recuerden por quién votaron. El augurio es que logremos pasar de los ácidos trinos al castigo en las urnas. De la quejadera constante y complaciente, al cambio y renovación de la dirigencia y de las estructuras políticas tradicionales.



Sexta uva. Esa se la dediqué al presidente Iván Duque. Para que reconozca que enfrenta, prácticamente, su último año. Será el expresidente más joven de la historia. Con tantos años por delante, por ahora solo pinta el recuerdo de un lánguido legado. Ya sin cálculos políticos, sin tanto eufemismo y sin hacerle excesiva venia a su desgastado jefe político, es hora de que defina cuál será esa gran obra por la cual lo recordarán los colombianos. Y de paso, pedí también que más que presentador de televisión de bajo 'rating' volviera a sus funciones como jefe de Estado.



Séptima uva. Para el centro político y los sectores alternativos. En marzo deberán ya fijar las pautas de operación y de cómo concretar acuerdos. Ya sean éticos, programáticos o mecánicos. Su actual inoperancia está desgastando y descapitalizando esa esperanza que millones han depositado en ustedes. Vencer la polarización, ofrecer un camino viable y creíble para un país que lo necesita trasciende los egos y vanidades. Es una obligación moral que no da espera. Ojalá que temprano este 2021 nos traiga noticias de un bloque unido, incorruptible y comprometido con el futuro del país.



Octava uva. Por la paz de Colombia. Para que los intereses mezquinos del sector político que ha buscado hacer trizas los acuerdos, por el simple miedo a la verdad que de ellos se pueda desprender, no prosperen. Por las 9 millones de víctimas, por una generación que olvide el color de la sangre, el ruido de los fusiles y el olor de la pólvora.



Las cuatro uvas restantes se las dediqué al anhelo por una política verde y respetuosa con el medioambiente; para que las autoridades garanticen nuestra seguridad ciudadana y la justicia opere de manera adecuada; para todos los venezolanos que siguen sufriendo los estragos de una infame dictadura; para las mujeres de nuestro país y por el sueño de una verdadera equidad de género.



Ñapa: Comí también una última uva por Biden y Kamala Harris para que puedan restablecer algo del orden perdido en el ámbito geopolítico.



GABRIEL CIFUENTES GHIDINI

En Twitter: @gabocifuentes