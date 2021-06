La silla vacía

Desconocer el deber que le asiste a un expresidente en la reconstrucción de la memoria histórica del país, es simplemente una deslealtad ética con el pueblo. Su condición lo obliga desde un punto de vista moral a cumplir con el mandato por el cual fue elegido y a responder por los actos y omisiones durante su gestión. Nada justifica mantener un secreto de Estado o guardar silencio frente a hechos de trascendencia nacional.

La tragedia de los falsos positivos es quizás una de las peores manchas de nuestra historia. Una en donde aún reina la opacidad. Asesinar a civiles y hacerlos pasar como bajas en combate se constituyó como una de las prácticas más deleznables y aterradoras durante el conflicto. Crímenes que atentan contra la humanidad misma y que nos han llevado al borde de la más profunda descomposición social.



¿Quién, si no las máximas autoridades, los jefes de la cadena de mando y los guardianes de la confianza pública para explicar, y no en escuetas entrevistas, qué fue lo que pasó? ¿Quién si no ellos, los garantes de la Constitución y la ética pública, los representantes del pueblo, para entender dónde estuvo el error y no repetirlo? ¿Quién si no los responsables de la conducción de la administración pública para pedirles perdón a las víctimas? La verdad y la memoria no son una irrisoria prerrogativa que dependa de los ánimos de quien ostentó la autoridad. La verdad es una obligación que cumple una función social y democrática, y hoy constitucionalmente se impone en Colombia.



Justamente para poder sanar las heridas del pasado y reconocer los desaciertos de quienes otrora fueron depositarios de la confianza popular y de aquellos que participaron en el conflicto armado, es que se creó la Comisión de la Verdad. Esta instancia debería servir como punto de encuentro de las diferentes esferas sociales para contrastar las narrativas y construir un nuevo camino que prevenga repetir los errores del pasado, curar las heridas y reparar a las víctimas. No es un mecanismo judicial. Narrar la historia, entonces, no será un ejercicio de autoincriminación sino uno de sanación colectiva. Una oportunidad única para reconstruir nuestro tejido social. Es el lugar idóneo para mirar a las víctimas, reconocerlas y quizás mitigar su innombrable dolor.



Falta todavía mucho para satisfacer los derechos de las víctimas. No será fácil compensar el inconmensurable sufrimiento de las madres de Soacha y de las miles de familias que perdieron a sus seres queridos. Sin embargo, es a partir de la verdad, la memoria y la aceptación de las fallas del Estado y de todos los actores que participaron en la guerra, que se podrá comenzar a cimentar un futuro de paz.



Hace unos días Juan Manuel Santos se presentó ante la Comisión de la Verdad para esclarecer su versión sobre el nefasto capítulo de las ejecuciones extrajudiciales. Varios aplaudieron la valentía de enfrentar un tema tan espinoso y punzante. Pidió perdón y explicó cómo durante su gestión como ministro se pusieron en marcha las salvaguardas para ponerle fin a este tipo de prácticas. Mucho o poco que haya gustado su relato, Santos cumplió con el llamado ético de responder por sus actos como servidor público.



El padre Francisco de Roux extendió la misma invitación al ex presidente Uribe, quien se negó categóricamente a participar. Dejó la silla vacía. Pudo más su visceral oposición a las instancias negociadas en el acuerdo de paz que la posibilidad de honrar la lealtad que se deriva de su rol como uno de los líderes más significativos de nuestro país. Rechazar ese ofrecimiento no dejó de causar perplejidad. Que un exjefe de Estado y excomandante supremo de las fuerzas armadas, rehúse aportar el conocimiento que pueda tener sobre hechos ocurridos durante su administración ante la Comisión y, de este modo, se abstenga de suministrar su propio testimonio –máxime si se insiste en que nunca se trató de una política institucional– desdibuja el genuino interés de contribuir con la verdad.



Y no se trata solo de Uribe. Ante la Comisión deberían acudir todos los exmandatarios. En realidad, quien ejerció el mando supremo, ya no puede obviamente hacer más cosas de las que hizo y prometió durante su periodo, pero respecto de lo que en cambió sí hizo o dejó de hacer, lo mínimo que se espera es que no se renuncie a hacer un ejercicio de memoria, antes de que esta se pierda. Otra cosa sería soslayar la responsabilidad y colocarse por debajo del umbral de las virtudes cívicas de las que uno espera sean portadores quienes en un momento dado fueron escogidos y dignificados por la ciudadanía como sus gobernantes. En la cita con la historia y en un aspecto tan medular, el espectáculo de las sillas vacías es simplemente incomprensible.



Ñapa: Se habla mucho de quién será presidente, pero no de cómo se va a renovar el Congreso, tarea aún más importante. El actual ha brillado por su ausencia e indolencia.



GABRIEL CIFUENTES GHIDINI

En Twitter: @gabocifuentes