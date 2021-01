La silla vacía

El martes pasado, los senadores Guillermo García Realpe, Jorge Enrique Robledo, Maritza Martínez y Jorge Londoño convocaron una audiencia pública para realizar vigilancia y seguimiento al proceso de vacunación masiva. A la sesión, además de diferentes congresistas, asistieron académicos, médicos, científicos, así como miembros de la sociedad civil. El único que brilló por su ausencia fue el ministro de Salud, Fernando Ruiz.

Esta iniciativa, una de las pocas que ha tenido el Congreso durante la pandemia, que dicho sea de paso ha demostrado total apatía en el ejercicio legislativo y de control político, es tal vez el único espacio público que se ha ofrecido para hablar sobre la política de inmunización del covid. Ante las crecientes preocupaciones por la opacidad que ha acompañado el proceso de compra y distribución de la vacuna, así como la incertidumbre frente a los cronogramas y capacidad del Estado para adelantar un ambicioso plan de vacunación, es lamentable que el ministro hubiera decidido no asistir al Congreso para aclararles a la opinión pública y a la ciudadanía lo que está sucediendo.



Y es que la situación no es fácil. Además de las noticias que llegan de Estados Unidos y de Europa, donde las principales casas farmacéuticas están anunciando recorte en producción y demora en las entregas, y donde además se ha conocido que ante la escasez se comenzarán a presentar casos de acaparamiento por parte de las principales potencias, aún no es claro qué contratos y bajo qué condiciones ha firmado Colombia. Un día se dice que llegarán primero las negociadas de forma bilateral con Pfizer; otro día se filtra que se recibirán en cambio las adquiridas mediante el mecanismo Covax.



Lo único cierto es que mientras nuestros vecinos ya comenzaron a vacunar, nosotros, que además somos a nivel mundial uno de los países con mayor número de muertos y de contagiados, seguimos a la espera y recibiendo información con cuentagotas. Información que, a su vez, no puede ser divulgada bajo la amenaza de que al hacerlo no llegarían las vacunas. Frente a esto, el presidente Duque ha incluso tratado de graduar de mezquinos a los que exigen una mayor transparencia y claridad en el proceso.



Volviendo a la sesión convocada por el Senado de la República, expertos como Carlos Guerrero, de la Universidad Nacional, consideran que el manejo que le ha dado el Gobierno al tema ha sido “catastrófico”. Por su parte, Carolina Corcho, vicepresidenta de la Federación Médica Colombiana, indicó que el tema de las vacunas se ideologizó al negar la posibilidad de negociar con otras casas farmacéuticas como las rusas o las chinas, tal y como lo hicieron recientemente México y Argentina. Así mismo, Marcela Vélez, de la Universidad de Antioquia, no solo puso en duda la capacidad para cumplir a tiempo el plan de vacunación, sino que señaló que, actualmente, de lo que se conoce, solo el 33 % de la población estará cubierta. En ese mismo sentido, Johnattan García, experto en salud púbica



de la Universidad de Harvard y miembro de Dejusticia, criticó fuertemente la opacidad del proceso. Como ellos, muchos otros académicos, científicos y ciudadanos expresaron su preocupación. No en un acto de politiquería como lo han tratado de pintar desde el Gobierno, sino con el genuino interés de que el proceso marche de manera clara y eficiente.



Lo que resulta verdaderamente mezquino es dudar de que todos los que exigen respuestas están actuando con un interés político y no porque tienen padres e hijos a los que quieren cuidar y, además, afortunadamente, son portadores de una conciencia comunitaria. Nadie es tan obtuso como para sugerir que se develen secretos industriales, así como nadie es tan ingenuo para ignorar que en la negociación es mucho lo que ha debido ceder el Estado colombiano. Tampoco nadie es tan vil como para desconocer que este reto ha puesto a prueba al mundo entero y no solo al gobierno de nuestro país. Pero en otras latitudes se ha optado por ver en la ciudadanía un socio para legitimar el proceso. Los que terminan politizando en sentido inadecuado el tema son los que esconden la información y se confunden de enemigo. Los enemigos verdaderos son el virus, la opacidad y la improvisación.



No se puede permitir que haga carrera el falso dilema entre la vida y la transparencia. Tampoco es conveniente que ante el reto de salud pública más grande que hemos tenido que enfrentar como nación, la respuesta del Gobierno esté dirigida a eliminar cualquier tipo de control y vigilancia. La ausencia del ministro en la sesión convocada para conversar con la ciudadanía da cuenta de la actitud de esta administración durante todo el proceso. El hecho mismo de oponerse a convocar a sesiones extraordinarias para evitar el ejercicio del control político es prueba fehaciente del talante poco democrático con el que se ha pretendido atender la crisis. La silla permanece vacía por decisión expresa de esta administración.



Ñapa: Un abrazo solidario para las familias del ministro Carlos Holmes Trujillo y del líder sindical Julio Roberto Gómez, pero también para las 54.000 familias que hoy lloran a sus seres queridos. Lamentable los mensajes de odio en las redes sociales cuando, en cambio, se necesita mayor empatía social.



GABRIEL CIFUENTES GHIDINI

En Twitter: @gabocifuentes