La ‘Ñeñepolítica’ y los jóvenes

En días pasados, la Universidad del Rosario, la firma Cifras & Conceptos y EL TIEMPO publicaron un estudio que resulta de la mayor relevancia en la presente coyuntura. Encuestaron a más de 2.500 jóvenes colombianos sobre sus preocupaciones, sus emociones y pensamientos. El trabajo es claramente representativo, técnicamente sustentado e invita a reflexionar sobre la crisis institucional que estamos atravesando. Quizás la principal conclusión sea que ellos están cansados de la clase política tradicional, a la cual se atreven a ponerle nombre y apellido: ni Álvaro Uribe ni Gustavo Petro salen bien librados.

El trabajo es rico en datos, pero llaman poderosamente la atención algunas cifras que, si bien se podían intuir sin necesidad del estudio, confirman que estamos al borde de un relevo generacional sin precedentes. Lejos se encuentra la interpretación obtusa de aquellos que piensan que en Colombia lo que más preocupa a los jóvenes es la trasnochada dualidad entre la guerra y la paz. Esta no se pone en duda, es un bien intangible que los colombianos no están dispuestos a abandonar. Lo que verdaderamente trasnocha a esos 4 millones de jóvenes es la falta de oportunidades, el desempleo, la desigualdad social y la corrupción. Lamentan la falta de gobierno y desconfían de las instituciones, especialmente de la Presidencia y del Congreso.



Tampoco les son ajenos el miedo por la inseguridad, la delincuencia y los rezagos de una violencia insensata, trasfondo psicológico ominoso habitado por guerrilleros y paramilitares que han dejado millones de víctimas. Coincide nuevamente el resultado del estudio con las cifras oficiales sobre el aumento de los delitos asociados a la seguridad ciudadana, tales como el hurto o el homicidio, que solo en Bogotá se dispararon, en promedio, 20 por ciento en el último mes. Eso sin mencionar la percepción de violencia generada por el constante asesinato de líderes sociales y excombatientes.



Por otro lado, resulta tranquilizador que del estudio se pueda concluir que los jóvenes sienten alegría, en parte, por la implementación del proceso de paz y por la victoria de Claudia López en Bogotá. Lo que demuestra este último dato es que se mantiene la esperanza. No hay un rechazo a la política ‘per se’, sino a un sistema corrupto y cooptado por los ‘Ñeñes’ o por los mismos politiqueros que no han entendido que la juventud colombiana no está dispuesta a seguirlos apoyando. Se mantiene la ilusión de que el país enderece su rumbo, y, a juzgar por las encuestas, la solución está en mejorar las condiciones de empleo, educación y salud. El anhelado cambio se cifra también en combatir la corrupción y desterrar a la clase política tradicional.



Los reclamos de las nuevas generaciones, al margen de las encuestas, se sintonizan con el grito sordo de una ciudadanía que se siente burlada una y otra vez. A nadie se le puede juzgar por unas fotos en campaña, pero el problema de la ‘Ñeñepolítica’ no es nuevo ni desconocido y cada vez se torna más deletéreo y repugnante. Aciertan los jóvenes en sentir desconfianza y desagrado por los políticos de toda la vida y, sobre todo, por la forma abyecta y truculenta que ha adoptado la vida pública, desposeyéndola de la esencia noble de la verdadera política. No se equivocan en absoluto cuando exigen una profunda transformación para dejar atrás esas prácticas corruptas basadas en una fórmula que, en vez de redundar en el bienestar general de la sociedad, se compone de nefastas variables como, por ejemplo, la compra de votos, la financiación de las campañas con dineros que circulan procelosos debajo de la mesa, la entrega de contratos a dedo, el clientelismo y, en especial, la asociación con grupos criminales y mafiosos. Es necesario, si no queremos perecer, apostarle a una nueva matemática para el 2022. Y, desde luego, a un despertar ético.



A nuestro país le quedan 900 días antes del cambio. Mientras tanto, tendremos que ser testigos del lamentable y bochornoso espectáculo al que nos está sometiendo nuestra clase dirigente. En vez de dar ejemplo, no cesa en ofrecer y patentar nuevas formas de abuso y degradación de las instituciones, convertidas en feudos de intereses particulares. La mezquindad y bajeza del debate público actual justifican, desafortunadamente, esa desconfianza del pueblo y, en particular, de las nuevas generaciones en sus gobernantes. Pero ya Colombia está harta; les está llegando la hora a los corruptos, a los ‘Ñeñes’, a los radicales, a los polarizadores, a los enemigos del desarrollo y a los violentos, de ser defenestrados como lo merecen. Una nueva generación está a la vista; un canto de esperanza se oye a lo lejos. Olor a primavera, que esta tierra y este pueblo reclaman.



El Gobierno, paradójicamente, con sus desaciertos, está contribuyendo al cambio definitivo. Quizás ese será su único legado. Gracias a la soberbia e indolencia de la Administración, parece que por fin Colombia despierta.



Ñapa. Destapada la olla de la ‘Ñeñepolítica’, se le acabaron todos los argumentos morales al Gobierno. La respuesta de Duque ha sido pobre, tal vez se arrimó demasiado a la candela.



GABRIEL CIFUENTES GHIDINI

En Twitter: @gabocifuentes