La jaula de oro

Rechazo los columnistas que, con demasiado corazón, pero sin argumentos, asumen posiciones ciegas e irrevocables. Como si al admitir una falla propia o un mérito ajeno, renunciaran a sus propios principios. Admito que caer en esa trampa es fácil, porque polarizar es de humanos. Este momento es propicio para intentar plasmar el resultado de un ejercicio que quiere ser objetivo y desapasionado sobre los aciertos que cabe reconocer al presidente Duque.

Soy y seguiré siendo crítico de este gobierno. No me representa su talante, su programa y, para mí, cualquier atisbo de reversar la implementación de los acuerdos de paz, por muchos defectos que ellos puedan tener, es algo inaceptable e incluso inmoral. Pero no me quiero detener en las razones que me han llevado de manera franca, consciente y respetuosa a disentir con Duque. Es por eso que en redes sociales adelanté un pequeño sondeo para preguntarle a la gente, no solo a los que saben de política sino a la ciudadanía en general, cuáles percibían y consideraban fuesen los logros de este gobierno que fueran dignos de reconocimiento. Resumo los frutos de la indagación.



Probablemente, uno de los temas a los que no se ha dado la atención que merece tiene que ver con la política de punto final en salud. Sanear las finanzas del sistema representa un gran paso hacia la consolidación de un modelo eficiente y que garantice el acceso a este derecho de la población más vulnerable de nuestro país.

Hasta que no deje el yugo de su mentor eterno, no solo no encontrará su rumbo, sino que seguirá esquivando inevitablemente cualquier tipo de éxito FACEBOOK

TWITTER

También es oportuno reconocer la reingeniería del programa Ser Pilo Paga en la conversión al proyecto Generación E. Debe subrayarse que fue Santos quien por primera vez en décadas decidió invertir más en educación que en defensa. Es sobre esa base, y después de haber brindado la oportunidad para acceder a las mejores universidades del país a más de 40.000 jóvenes, que el gobierno Duque ha podido corregir las imperfecciones del modelo para seguir fortaleciendo el acceso a la educación superior. Y es que no podría ser de otra manera. En un país con mandatos de 4 años, pretender anular los programas sociales de gobiernos anteriores no solo es irresponsable, sino que es un suicidio político.



En mi sondeo en redes también surgió y, con bastante frecuencia, algo que parece contradictorio. La gente reconoce los esfuerzos, a veces a regañadientes, que el gobierno ha hecho para cumplir las políticas de reinserción de guerrilleros establecidas en los acuerdos de paz. Emilio Archila ha sido, sin duda, un gladiador del Gobierno. A diferencia de sórdidos personajes como Miguel Ceballos, que aún no sabe dónde está parado, ha logrado avanzar en la implementación de la paz aun cuando dicho legado —convertido hoy en uno intangible, social e irrenunciable— venga despreciado por los copartidarios del presidente, muchos de los cuales no ven la hora de hacerlo trizas. Pero, paradójicamente, lo que podría constituirse como el mayor reconocimiento para este gobierno resulta ser justamente la continuación del compromiso nacional por la paz acordado en La Habana.



En la lista de aciertos también se debe incluir la aprobación de la ley TIC que, a pesar de sus limitaciones, ofrece una importante hoja de ruta para la innovación tecnológica y digital de Colombia. Así mismo, se deben destacar los avances en materia de transformación energética y la inversión en energías renovables.



Muchas personas mencionaron el tema de la mermelada y el cambio en la relación con el Congreso como un punto a favor de Duque. Lo he dejado de último y, no en vano, porque acá creo que no ha logrado nada. Mermelada como tal se mantiene y provee, lo que pasa es que está mal repartida —si es que acaso debería repartirse, lo que no es el caso—. Cada día se ven más los efectos nefastos de la repartija burocrática en manos de los más recalcitrantes y retardatarios miembros de su partido, que, lejos de aportar quilates técnicos, le restan espacios donde bien podría lucirse como líder y articulador de esfuerzos nacionales.



Duque vive en una jaula de oro. Nunca se imaginó ser presidente a los 42 años. Creo que muy pocos se pueden dar ese lujo. Pero esa manzana envenenada que le entregó Uribe lo obliga día tras día a enervar y negar su identidad más profunda: un joven liberal, transparente, trabajador y con buenas intenciones de servirle a su país. Es por eso que sus méritos nunca serán reconocidos como tales, y sus fracasos serán amplificados al son de millares de cacerolas. Hasta que no deje el yugo de su mentor eterno, no solo no encontrará su rumbo, sino que seguirá esquivando inevitablemente cualquier tipo de éxito. Rehén en una jaula de oro, le ha llegado la hora de su libertad o la de resignarse a perpetuar su triste domicilio.

@gabocifuentes

*Doctor en derecho penal, Universitá degli Studi di Roma. MPA, Harvard University. LLM, New York University. Máster en Derecho, Universidad de los Andes.