Inseguridad sobre ruedas

Una de las fotos más icónicas del expresidente Alberto Lleras Camargo es quizás la que Fabio Serrano le tomó en julio de 1972. Durante su retiro en la sabana de Bogotá, se movilizaba exclusivamente en bicicleta. Muchos esperarían no solo ver a más expresidentes retirados de la política tomando su ejemplo, sino también a personas de todas las edades disfrutando de la misma tranquilidad de ir de un lado al otro en un medio de transporte sano y sostenible.

La encuesta de movilidad de Bogotá (2019) destaca que el uso de este medio de transporte aumentó en 39 % desde 2015. Representa más del 6 % del total de los viajes diarios. Es una cifra importante si se tiene en cuenta que, en ciudades como Nueva York o Londres, la participación de este tipo de transporte no supera el 3 %. El estudio también demuestra que 1 de cada 2 viajes que se realizan en Bogotá es por trabajo o por estudio. Es decir que la bicicleta se ha convertido en una herramienta indispensable para las actividades diarias de millones de capitalinos, en particular para los ciudadanos de los estratos 1, 2 y 3.



Aunque las últimas administraciones han invertido importantes recursos para aumentar el número de ciclorrutas y lograr que la gente cada vez más opte por la bicicleta como medio de transporte, Bogotá no ha logrado aún garantizar las condiciones básicas deseables para los biciusuarios. Según el escalafón publicado por Coya Bike Index, entre 90 ciudades medidas, nuestra capital ocupa el lugar 81. Se raja en accidentalidad, mortalidad vial, pero, sobre todo, en seguridad.



Historias como la de Óscar Rodríguez Medina, quien fue asesinado por robarle la bicicleta en el barrio Álamos de Engativá, se repiten a diario y estremecen a la ciudadanía. Y no es para menos. En lo que va corrido del año, el hurto de bicicletas se incrementó en 36 %. En el 2020 se han robado 8.023 bicicletas, es decir, 891 al mes, 29 al día, 1 cada hora. Eso sin contar que, según los datos del Dane, hay una cifra oculta que no se tiene en cuenta y que corresponde al número de hurtos no denunciados, los cuales, en promedio, son 7 de cada 10.



Como si no bastase, la justicia no opera de manera adecuada. Solo en el último mes, las estadísticas de la Fiscalía demuestran que el 91 % de los casos denunciados están en indagación y solo el 1,6 % llegaron a juicio. Es decir, las autoridades no han sido eficaces en prevenir este fenómeno, pero el aparato judicial tampoco ha logrado perseguir y condenar a los culpables. Estos, a su vez, no son unos cuantos desadaptados. Detrás del hurto de bicicletas hay estructuras criminales complejas. En julio, la Fiscalía General dio un importante golpe a la banda ‘los de Pablito’, con lo cual desmontó un negocio que movía algo más de 3.000 millones de pesos por la venta de bicicletas robadas en Bogotá y Medellín.



Visto el panorama, no queda sino preguntarse qué se puede hacer. La respuesta no es sencilla, no hay una única solución. Es necesario atajar el fenómeno criminal en diferentes frentes. Prevención, reacción y judicialización son la clave para contrarrestar cualquier ecosistema delictual. En materia de prevención, urge integrar nuevas tecnologías de reconocimiento biométrico, promover caravanas seguras, iluminarias urbanas, detección de puntos calientes y, por supuesto, aumentar el número de efectivos para patrullar y acompañar a los usuarios. Desde este espacio habíamos ya sugerido eliminar la policía de tránsito, por ejemplo, y destinar esos 1.200 efectivos a la protección de los capitalinos en ciclorrutas y estaciones de servicio.



El segundo eje es la reacción. La integración de las tecnologías con la comunicación efectiva de los cuadrantes de la policía permitiría responder en menor tiempo a los hurtos. Los frentes ciudadanos y su fortalecimiento son cruciales para evitar la justicia por mano propia. Se exige también facilitar la denuncia a través de aplicaciones efectivas y marcar las rutas con puntos de atención inmediata y alarma, como ya existe en otras ciudades del mundo.



Finalmente, la judicialización es inexorable. Ya se han visto casos groseros de reincidencia en los que ladrones que han entrado 40 veces al sistema penal delinquen de nuevo sin soportar consecuencias ni condenas. Asimismo, es preciso fortalecer los mecanismos de investigación judicial, destacar jueces y fiscales especializados, aumentar las unidades de reacción inmediata e integrar las tecnologías para configurar la flagrancia con la simple contrastación del material videográfico. No sobraría tampoco abrir el debate sobre una reforma procesal que haga más ágil un procedimiento penal que por su naturaleza debería ser sumario.



Si queremos una ciudad verde, sostenible, sana, donde la bicicleta pueda remplazar a los buses y carros, primero se debe garantizar la seguridad y el bienestar de los usuarios. Este es un verdadero problema de política pública que no permite demoras ni dilaciones. ¿Cuántas víctimas más se deben lamentar antes de que se tomen acciones contundentes?



Ñapa: ¿Un referendo para salvar la Amazonia o para sabotear la justicia? Difícil ver la relación.



GABRIEL CIFUENTES GHIDINI

En Twitter: @gabocifuentes