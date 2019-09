En los últimos días, el polémico y controvertido representante del Centro Democrático Álvaro Prada presentó un proyecto de acto legislativo que pretende que, por vía de referendo, se puedan anular las decisiones de la Corte Constitucional. Esta propuesta, además de minar las bases del Estado de derecho, de prosperar, representaría un golpe de Estado velado al romper el sano equilibrio de poderes en Colombia

En su exposición de motivos, los firmantes sostienen que ciertas decisiones de la Corte pueden afectar los derechos fundamentales de los ciudadanos. En ese orden de ideas, consideran necesario que los fallos del tribunal constitucional tengan un control por parte del constituyente primario, idea que a todas luces resulta contraintuitiva dado que es la misma Corte la que, en ejercicio de sus funciones, ejerce dicho control frente a los abusos del Poder Legislativo.



Lo que llama poderosamente la atención del proyecto de reforma es que de manera soterrada se justifica en lo que el partido de gobierno ha denominado el “estado de opinión”. Esta sórdida figura, en palabras del hoy embajador ante la Ocde y exconstituyente Jaime Castro en una entrevista de julio del 2009, constituye un auto golpe de Estado y podría llevar a vías de hecho. En efecto, según el hoy uribista Jaime Castro, el llamado estado de opinión “no es una categoría jurídica, es un concepto político, con el que busca acomodar toda su actuación (la del Estado) a lo que piense la opinión pública, por lo menos la mayoritaria”. En otras palabras, el poder de las mayorías sin que medie el justo balance de los derechos de las minorías, y peor aún, los presupuestos constitucionales fundamentales que se desprenden de un Estado de derecho.



Aun cuando resulte absolutamente improbable que este adefesio legislativo se convierta en norma constitucional, lo que resulta preocupante es que, de ser aprobado, podría ser utilizado para anular importantes decisiones de la Corte Constitucional y, por esta vía, catapultar los intereses de los sectores más radicales de la política. Piénsese no más en que podría anularse el fallo que impidió la segunda reelección de Álvaro Uribe o, por qué no, el que le dio vía libre a la JEP y en general a los acuerdos de La Habana. Se harían trizas no solo los acuerdos de paz, sino también todos los importantes avances que por vía de los fallos constitucionales hemos logrado como sociedad y con los que un sector radical no comulga.



Si este proyecto está destinado a no prosperar, porque legal y constitucionalmente es absolutamente inviable, me pregunto entonces por qué se está buscando dinamitar la actividad legislativa con proyectos inocuos y politiqueros. ¿No sería mejor invertir el tiempo parlamentario en importantes reformas estructurales como la pensional o iniciativas que les mejoren la vida a los colombianos? La respuesta es sencilla: esta es una bomba de humo para distraer a la opinión pública frente a lo que se viene en las próximas semanas. Prada y Uribe tendrán que responder ante la Corte Suprema por las delicadas acusaciones de compra de testigos y fraude procesal. Más aún, ahora que la JEP está comenzando a oír las versiones libres de los ‘parapolíticos’, un sector del establecimiento comienza a temblar. Este proyecto está dirigido a distraernos de lo que está por venir, y de paso, si prospera, enterrar lo que podría ser una desastrosa derrota política de aquellos que durante años le han tenido miedo a la verdad sobre el conflicto armado.



Mientras tanto: no ha recibido toda la atención y reconocimiento la importante iniciativa legislativa del defensor del Pueblo que fue aprobada la semana pasada y que les da la nacionalidad colombiana a los hijos de los inmigrantes venezolanos.

* Doctor en Derecho Penal, Università degli Studi di Roma. MPA, Harvard University. LLM, New York University. Máster en Derecho, Universidad de los Andes.