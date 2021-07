En medio de la tormenta, llegan buenas noticias

Esta semana cerrará con la aterradora cifra de 108.000 muertes por covid-19. Es una tragedia que tiene a nuestro país encabezando la tabla de las naciones con mayores decesos, contagios y grado de positividad. Según un estudio de Bloomberg, que mide la gestión de los gobiernos en el manejo la pandemia, ocupamos el puesto 48 entre los 53 países evaluados. Un panorama sombrío y un largo camino todavía por recorrer antes de volver a la ‘normalidad’.

Si bien ya se han aplicado más de 18 millones de dosis, lo cual a su turno ha llevado al ministro Ruiz a asegurar que en septiembre se logrará la inmunidad de rebaño, lo cierto es que el manejo de la pandemia deja mucho que desear. El optimismo del Gobierno contrasta con las agudas críticas del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, quien llegó incluso a calificar como un “paquetazo” el manejo que en general se le ha dado a la crisis sanitaria, social y económica.



Y las críticas no son para menos. Además de la tardía respuesta en la atención a las necesidades sanitarias, se le suma la debacle económica y social. Solo en 2020, según las cifras del Dane, se habrían perdido 2,4 millones de puestos de trabajo, lo cual equivale a un retroceso de más de 10 años en materia de empleo. Jóvenes y mujeres son los más afectados. No fueron suficientes las políticas como el programa de atención al empleo formal o los subsidios a los créditos bancarios. Miles de pequeñas y medianas empresas quebraron y muchas de las grandes se vieron seriamente impactadas. El sector privado, que es uno de los mayores generadores de empleo y bienestar en Colombia, ha sido una de las víctimas más afectadas por la pandemia.



Pero en medio de esta tormenta, llegan dos buenas noticias justamente desde el sector empresarial y de servicios. La primera tiene que ver con la adquisición de más de 2,5 millones de dosis de Sinovac por parte de la Andi. En un gesto sin antecedentes, los miembros del gremio industrial decidieron apoyar al Gobierno e inmunizar a 1,2 millones de trabajadores. Las vacunas serán repartidas de manera gratuita entre sus empleados y las empresas cubrirán la totalidad de los costos de compra, logística, transporte, almacenamiento y aplicación. Se calcula que aproximadamente por cada persona vacunada el sector privado invertirá cerca de 220.000 pesos.



Con la iniciativa de la Andi se verán beneficiados los trabajadores de por lo menos 1.500 empresas en todo el territorio nacional. Esto implica además que el Gobierno podrá avanzar más rápidamente en el cumplimiento de su plan nacional de vacunación.



La segunda buena noticia tiene que ver con un proyecto ambicioso y de largo plazo. El Grupo Sura anunció la creación de VaxThera, un laboratorio de biomoleculares que le permitirá al país producir sus propias vacunas. La iniciativa es de central importancia si se considera que hasta hace dos décadas Colombia las producía. En 1998 contábamos con más de 2,5 millones de dosis para fiebre amarilla, 11 de toxoide tetánico, 6,5 contra la tuberculosis, más de 600.000 para difteria, entre muchas otras. Todas ellas de producción nacional. Logramos erradicar la viruela a punta de vacunas colombianas. Fuimos una potencia regional en la materia hasta que la administración de Pastrana, con una lógica cortoplacista y ante la estrechez fiscal, suspendió la inversión en los laboratorios y centros de investigación nacionales.



Según lo que se supo esta semana, ese paréntesis en el desarrollo de productos biotecnológicos se cerrará por fin. Con una inversión de más de 54 millones de dólares, Colombia podrá soñar con lograr, más temprano que tarde, un grado razonable de autonomía, seguridad y soberanía farmacéutica. Según el presidente del grupo Sura, Juan David Escobar, ya se está trabajando en una vacuna contra el covid-19 y se tienen en mira biológicos para el zika y el dengue, entre otros.



El proceso no será sencillo y requerirá de muchos esfuerzos, así como de la articulación con el Gobierno. Ya desde este espacio habíamos señalado la importancia de formular una política industrial farmacéutica seria, tal y como lo había sugerido Asinfar desde el 2018 o como estaba contemplado en el proyecto de ley 372 de 2020. Los enormes esfuerzos del sector privado deben empatarse con el genuino compromiso del Estado. Si Cuba puede, ¿por qué no Colombia? Una industria farmacéutica con visión latinoamericana debe ser la avanzada de empresas cada vez más creativas, portadoras de valor agregado, capaces de articular ciencia y tecnología; único camino que nos permitirá salir de esta larga edad media y de esta crónica situación de impotencia.



En todo momento, pero en particular en épocas de crisis, la empresa debe retribuirle a la sociedad lo que generosamente la sociedad le ha permitido tener. Un impulso genuino de solidaridad se aplaude, pero también se espera. Debería siempre primar esa lógica simbiótica entre Estado, empresa y sociedad. Así entenderíamos que el desarrollo y el progreso dependen exclusivamente de la armónica cooperación y trabajo mancomunado entre la esfera pública y la privada. La Andi y el Grupo Sura dieron un gran ejemplo ¡En buena hora!



Ñapa: Agota ver las garroteras entre diferentes sectores políticos. Desdibuja el ejercicio democrático y reduce el debate público a un pobre cuadrilátero sin fondo ni propuestas.



GABRIEL CIFUENTES GHIDINI

En Twitter: @gabocifuentes