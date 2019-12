En el 2019...

Sin duda alguna, el 2019 ha sido un año marcado por fuertes contrastes, no solo en Colombia sino en todo el mundo. La digitalización de las discusiones políticas ha conllevado a evidenciar que mientras los modelos trasnochados de corte autoritario pretenden aferrarse al poder, se va consolidando a la par una consciencia colectiva reactiva y cada vez menos dispuesta a dejarse arrebatar sus derechos.

En nuestro país no hemos sido ajenos a estos movimientos. Es por ello que, quizás, si bien no como único protagonista, pero la juventud y su grito de esperanza se han posicionado como el hecho político más significativo del 2019. El rechazo de transar el goce de derechos por las migajas que tradicionalmente la clase política está acostumbrada a repartir constituye, por primera vez en años, una real oportunidad de cambio. Resultan mezquinos los políticos que insisten en dibujar la democracia como ese acto que se consuma cada cuatro años. Esos mismos que pretenden anular el derecho a la protesta cobijados bajo el ropaje de los votos que obtuvieron en las urnas. Este año entendimos que la democracia es más y que la ciudadanía exige un cambio en la forma como el poder habla con las necesidades del pueblo.



Retomando, digo que la juventud no es la única protagonista, porque considero que existen otros claros ganadores y perdedores en este 2019. En el podio de los que brillaron se encuentran también nuestros líderes sociales. Los viles asesinatos sistemáticos no lograron y no lograrán acallar sus voces; por el contrario, lo único que dejan en evidencia es la incapacidad del Gobierno de proteger sus vidas. Aun después de la muerte, los líderes sociales nos llenan de fuerza y nos enseñan el valor de la persistencia y del coraje.



Gana también la JEP, esa misma que ha sido objeto de la más atroz embestida política protagonizada por aquellos que le temen a la verdad. A pesar de su lento arranque, empieza a dar resultados. Sus escalofriantes reportes demuestran no solo que se equivocan los que pensaron que acá se instalaría un marco de impunidad, sino también aquellos que desconfiaban de su capacidad de develar las atrocidades del conflicto. La victoria de la JEP es también la victoria de la paz.



Finalmente, ganaron los nuevos gobernantes locales que fueron elegidos por fuerzas independientes. Contra lo que la clase retardataria esperaba, masas de ciudadanos libres arrasaron enteras maquinarias de corrupción y muerte. Falta mucho todavía, pero con moderado optimismo podemos ver que la campaña del 2022 será la de una verdadera renovación política.



Ahora bien, el bando de los perdedores lo lideran Álvaro Uribe e Iván Duque. No solo se entrevé el fracaso de su modelo político y la narrativa de odio. Se quedaron sin argumentos para gobernar. No se entienden ni ellos mismos y, de eso, dan cuenta las encuestas. Colombia nunca había estado tan huérfana de rumbo y liderazgo. Se están ahogando en su propio veneno y, día a día, su imagen se reduce a una mínima expresión popular.



Y es que los desaciertos del gobierno y su bancada son innumerables. Comenzando por el renacimiento del fantasma de la violencia y de los ‘falsos positivos’. Son ya varios los casos registrados que nos devuelven a un oscuro pasado. Así mismo, se destaca la soberbia del



Presidente y su actitud sorda ante el clamor ciudadano; el manejo de las marchas ha sido un desastre. Como si fuera poco, se han puesto en evidencia sus constantes contradicciones, como, por ejemplo, las decisiones respecto de Uber. Eso sin nombrar el fracaso en su política exterior, las metidas de patas de sus ministros, la debacle de la reforma tributaria y la torpeza con las objeciones a la ley estatutaria de la JEP.



Finalmente, el podio de los perdedores también lo ocupan los sindicatos y los medios de comunicación. Por un lado, los líderes de los trabajadores no supieron aprovechar la gran ventana de oportunidad que les brindaron las marchas y pretendieron adueñarse de una ciudadanía que por definición es libre. Por el otro, tristemente, se posicionan opinadores más interesados en los likes y las tendencias que en el periodismo informativo e investigativo. Poco a poco están acabando con el único semanario serio que tenía Colombia.



El balance de este año no es del todo negativo. En el 2019 se cultivó un cambio que cosecharemos en el 2022. Como reza el dicho, no hay mal que por bien no venga.



Ñapa: En la cuerda floja está la Corte Suprema. Quedó encerrada en su laberinto político. De la terna saldrá escogido Francisco Barbosa. Jurista serio y experto en derechos humanos. Grandes retos le esperan al alto consejero.

GABRIEL CIFUENTES GHIDINI