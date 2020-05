El renacer del imperio chino

Una de las muchas cosas que le aportó China al mundo, 200 años antes de Cristo, fue la primigenia noción de Estado. Muy a pesar de que Max Weber sostuviera que dicho concepto nació en Europa, lo que se olvida con facilidad es que Ying Zheng, padre de la dinastía Han, fue uno de los artífices del imperio oriental. Una estructura organizada social, económica y políticamente bajo los principios tanto del confucianismo como del legalismo. Este sistema, que precedió cualquier idea de Estado, perduraría durante milenios hasta convertirse en lo que hoy, sin lugar a dudas, es la nueva potencia del mundo.

Yuval Harari diría que el despertar del siglo XX fue testigo de la lucha de tres modelos de Estado distintos: el liberal, el comunista y el fascista. La Segunda Guerra Mundial le dio un golpe de gracia al fascismo y la caída del muro de Berlín, la estocada final al comunismo. China, uno de los más grandes exponentes de este último modelo y del cual se sirvió para desmontar el imperio que durante siglos mantuvo cohesionada una nación tribal y dinástica, se tuvo que reinventar. Sin embargo, ese proceso de liberación económica no representó un avance significativo en uno de los principios básicos del modelo liberal: la democracia. El gigante asiático disfrutó las mieles del libre comercio y del crecimiento económico sin aflojar su sistema político cerrado y, para muchos, autocrático. Esto le permitió no solo crecer a tasas que ningún otro país soñaría con alcanzar, sino también diseñar una ruta de largo plazo para volver a convertirse en el eje gravitacional del planeta tierra. La ausencia de la democracia no solo facilitó la imposición de una visión única e irrefutable, sino también la posibilidad de suprimir los límites inherentes de la política electoral, sujeta siempre a períodos y elecciones. China puede darse el lujo de programar políticas de amplio aliento sin el temor de revolcones en su administración.



Por estos días y, hablando de la crisis actual, se podría decir que el titán de Asia no ha sido transparente con el manejo de la información respecto del covid-19. De hecho, en 2007 Vincent Cheng, Susanna Lau y otros médicos publicaron un artículo en la Revista de Microbiología Clínica, de la Sociedad Americana de Microbiología, donde se advertía que una nueva mutación del SARS, producto de los murciélagos, podría generar estragos aún mayores a los que dicha enfermedad había causado en 2003. Advertencias que fueron omitidas, subestimadas o, incluso, manipuladas.



Lo que no se puede negar, empero, es que el liderazgo que ha venido asumiendo en relación con la pandemia la convierte en la primera potencia mundial. Hoy en día ya no es la carrera al espacio el campo de batalla entre las naciones más ricas del mundo, tal y como lo fue durante la Guerra Fría; es la carrera molecular. Es también la carrera de la biotecnología, la bioinformación y la biopolítica. En todos estos campos, ante la ausencia de los controles propios de los sistemas democráticos, China lleva la delantera. Vemos como a diario aumenta el uso de la información personal para clasificar a la población, controlarla e incluso manejar sus gustos, preferencias y decisiones.



Lo anterior se suma a la campaña global que desde hace años viene adelantando dicha potencia. Una de las políticas bandera de Xi Jinping ha sido justamente revivir la ruta de la seda. Nada más parecido a un concepto neoimperialista basado en la compra de lealtades políticas, mediante la adquisición de deuda y la financiación de proyectos en países en vías de desarrollo. Todos con un potencial de posicionamiento geoestratégico para China. Poco a poco, el gigante asiático ha venido ocupando los espacios que otras potencias, y con esto me refiero a Estados Unidos, han abandonado. Para quienes aún lo duden ha renacido el imperio chino y su supremacía se viene cocinando hace años.



Como si fuera poco, EE. UU. no se ayuda. Al mando de lo que sigue siendo una democracia admirable se encuentra un megalómano irresponsable. Desesperado por su fracaso y la inminente factura que deberá pagar en las elecciones de noviembre, el presidente ha renunciado a su rol como líder del modelo liberal. China crece a costas, también, de la ridiculez de Donald Trump.



Luego de esta confrontación o guerra mundial contra un virus, ya emerge China como eje del poder en todos los ámbitos significativos en los que se define, se gana o se pierde el futuro de la humanidad.



Ojalá que con esto no muera paulatinamente el liberalismo que había abanderado y atesorado Estados Unidos. Ojalá que con el renacimiento del imperio chino no se sacrifiquen los avances que hemos logrado y que deben consolidarse en materia de derechos y libertades. Esta unidad de medida del verdadero desarrollo humano ciertamente no tiene asegurado un sistema inmune, y por ello debemos defenderlo también ahora cuando cambia el poder global.



Ñapa: indignante y escandalosa la compra de vehículos en épocas de pandemia. No necesitamos más camionetas, necesitamos, eso sí, más camas de cuidados intensivos.



GABRIEL CIFUENTES GHIDINI

En Twitter: @gabocifuentes