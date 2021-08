El predial de la discordia

Por estos días, en el Concejo de Bogotá, se están adelantando los debates más álgidos en lo que va corrido de la administración de Claudia López. Entre ellos el famoso rescate social que contiene un importante salvavidas para el enorme pasivo de TransMilenio. Sin embargo, pasó desapercibida una propuesta que, si bien no se mide en billones como muchas otras, no deja de tener una connotación política y social de gran calado: el ajuste del impuesto predial para los clubes.

El concejal Diego Laserna, junto con otros 6 cabildantes, presentó un proyecto de acuerdo que pretende aplicar el concepto de progresividad tributaria para el caso de los clubes sociales, campestres, recreativos y deportivos. Los mayores recursos obtenidos se destinarían a la Universidad Distrital.



En la motivación del proyecto se explica cómo el impuesto predial ha sido históricamente uno de los mayores ingresos para las arcas de la capital. Más exactamente, representa el 36 por ciento de los tributos que encaja; es decir, unos 3 billones de pesos anuales. Con estos recursos, Bogotá logra financiar gran parte de las apuestas sociales y de infraestructura. Es por eso que resulta importante realizar algunos ajustes frente a predios que, a pesar de su enorme valor catastral, pagan una tarifa extremadamente baja comparada con la de otros inmuebles de vivienda o comerciales.



La noción de progresividad tributaria, sobre la cual descansa el proyecto presentado, no es un concepto nuevo. En efecto, la misma Corte Constitucional, en concordancia con el artículo 363 de la carta política, ha señalado que se debe gravar proporcionalmente más a quienes tengan mayores ingresos. El impuesto predial, en sí mismo, prevé la aplicación de dicho principio al determinar la gradación de las tarifas dependiendo del avalúo catastral. Sin embargo, estas se calculan de manera distinta para los bienes de dotación privados. Allí se encuentra la categoría de clubes sociales, recreativos y deportivos, los cuales pagan un impuesto equivalente al de un predio que cuesta entre 331 y 365 millones de pesos, a pesar de que su valor sea extraordinariamente superior.



En otras palabras, un club como El Nogal o el Country tributan lo mismo que una carnicería en la localidad de Kennedy. Es comprensible que predios de dotación pública como colegios u hospitales no tengan que pagar las mismas tarifas de los bienes residenciales o comerciales. Pero no se entiende por qué áreas de uso exclusivo y recreativo para unos pocos deban mantener un privilegio de ese estilo. Lejos de ser un discurso de clases, es un principio básico de equidad social y progresividad en el cobro de los impuestos.



La propuesta presentada por el concejal Laserna busca entonces, de manera gradual, y dependiendo del valor catastral de los clubes, aumentar la actual tarifa de 0,65 por ciento hasta un tope de 1 por ciento en 2023. Los recursos, como se dijo, irían destinados a financiar la permanencia de los estudiantes de la Universidad Distrital, así como a programas que impacten en la calidad educativa de dicha institución.



A pesar de que el proyecto se presentó con la firma de concejales de 7 partidos diferentes, la férrea oposición de algunos cabildantes impidió que la propuesta avanzara en las discusiones. Llama poderosamente la atención que quien más trabas le puso a la iniciativa fue un concejal del Polo Democrático, colectividad que tradicionalmente ha sido sensible a esta clase de temas. Un contrasentido que no se explica más allá de las rencillas que pululan al interior del cabildo distrital y que demuestran el mezquino cálculo político que precede a la falta de responsabilidad social.



Puede que en términos globales y comparativos el aumento de la tarifa para los clubes no represente ingresos abultados para la capital. Sin embargo, urge que el mensaje de fondo de la propuesta cale. Aquí se discute acerca del impuesto predial aplicable a los inmuebles que ocupan los clubes sociales. Pero todo debate tributario, desde la reforma más estructural hasta la más prosaica, debe rendirle tributo a la equidad. De ahora en adelante, en lo grande y en lo pequeño, la equidad en su sentido más amplio y completo debe prevalecer.



Ñapa: ‘El que la hace la paga’ es un lema vacío. Es preocupante lo que se conoció hace algunos días en relación con un contrato para dotar de conectividad a más de 8.000 colegios. Según lo que se conoce, se habrían esfumado más de 70.000 millones de pesos que el Ministerio TIC habría pagado como anticipo. A eso se suma el descubrimiento de pólizas falsas por más de 12.000 millones. Lo anterior sin contar que dicha licitación, que asciende a más de 1 billón de pesos, habría sido cuestionada desde un principio por la presunta participación como licitante de un asesor de la cartera a cargo de Karen Abudinen.



Como si no bastara, se supo que habrían intervenido en el proceso cuestionados abogados e incluso personas investigadas y condenadas por el ‘carrusel’ de la contratación en Bogotá. Ojalá que los organismos de control operen sin sesgos políticos y resuelvan este entuerto. Comienza con pie izquierdo la última legislatura para el presidente Iván Duque.



GABRIEL CIFUENTES GHIDINI

En Twitter: @gabocifuentes



(Lea todas las columnas de Gabriel Cifuentes Ghidini en EL TIEMPO aquí).