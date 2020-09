El ministro candidato

Es legítimo que los funcionarios, sobre todo aquellos que ocupan altas dignidades, tengan aspiraciones políticas. La escalera burocrática ha sido trepada múltiples veces en la historia de Colombia. No es una tradición atípica, ni mucho menos reprochable. Se podría incluso pensar que esta dinámica es deseable en el proceso para la formación de estadistas. Un país tan complejo como el nuestro, sin duda alguna, requiere de personas con experiencia.

Sin embargo, una cosa es guardar una tímida o franca ambición de poder que pueda verse materializada si las circunstancias son las adecuadas, y otra muy diferente es hacer uso instrumental de un cargo para satisfacer aspiraciones meramente personales. Es allí donde se renuncia a esa dosis mínima de sacralidad y sujeción objetiva al servicio que debería guiar el ejercicio de la función pública. Allí, las decisiones que adopte el avezado servidor no estarán sino condicionadas por un mero cálculo egoísta. En el gobierno de Iván Duque hay un ministro que sin tapujos ha dicho desde el primer día que está aspirando a la presidencia en 2022: Carlos Holmes Trujillo.



Ha ocupado, sin pena ni gloria, dos de las carteras más importantes del Gobierno. Como canciller lideró la estrategia del ineficaz y estéril cerco diplomático, una fachada para calmar a los áulicos del uribismo que buscaban ahuyentar el fantasma del castro-chavismo. Holmes Trujillo montó toda una parafernalia con otros líderes regionales que terminó en el fiasco de las ayudas humanitarias en la frontera con Venezuela. No hubo ni ayudas, y en el aire quedó la ilusa promesa de defenestrar en horas el régimen de Maduro. Pero no solo por eso se le recuerda al ministro en la cartera de relaciones exteriores. Poco se hizo por superar la postración y sumisión a la política volátil de Donald Trump. Y más bien, durante su gestión se cosechó el “oso” más grande de un presidente ante las Naciones Unidas cuando Duque presentó un informe con fotos y cifras amañadas sobre la presencia –por lo demás pública y notoria– del Eln en territorio venezolano.



Como ministro de Defensa tampoco es que haya logrado mucho. Mientras celebraba la disminución en un 9 % del área cultivada de coca, se reportaba la mayor cantidad de producción de cocaína en la historia reciente. Eso sin contar las más de 62 masacres en lo corrido del 2020 y un aumento de más del 10 % en el asesinato de líderes sociales y excombatientes de las Farc. Como si fuera poco, bajo su administración la Policía ha cometido los peores abusos de las últimas décadas. Además de los 13 jóvenes asesinados durante las manifestaciones del 9S, hay 70 recuperándose por disparos de la Fuerza Pública en los hospitales. Para completar el balance de Holmes Trujillo, en el tiempo que ha estado en su cargo, el país entero se ha transformado en espectador de los escándalos de corrupción, perfilamientos y excesos en el uso de la fuerza protagonizados por algunos miembros de la Fuerza Pública.



El ministro candidato no solo está siendo testigo del entierro de jóvenes a lo largo y ancho del país que mueren por las balas asesinas de los grupos armados que no ha podido contener, o de una policía que se le salió de las manos, también está viendo cómo se hunde su candidatura presidencial. Nadie duda de su honestidad y dedicación, pero se ha esforzado más en hablarle a una base fanática tratando de capturar aplausos y votos, que en trabajar en su tarea primordial: garantizar la vida, honra y dignidad de los colombianos. Es una testarudez ciega la que no le ha permitido oír el clamor por una reforma estructural no solo a la Policía, sino a la relación misma entre la Fuerza Pública y la ciudadanía; o a entender que no es a punta de glifosato que se resuelve un problema mucho más profundo que el del narcotráfico.



No se llega a la presidencia únicamente con una calculadora política. Tampoco coleccionando ministerios. Se logra cumpliendo su tarea a cabalidad, sin retrovisor y con resultados. Lamentablemente, Holmes Trujillo, al igual que muchos de sus copartidarios, sigue siendo víctima de la tácita amenaza que representa construir un discurso propio en vez de cultivarlo a la sombra de su jefe político. El problema es que acá, literalmente, está en juego la vida de miles de colombianos. Instrumentalizar un cargo que la ponga en riesgo es simplemente un profundo acto de mezquindad.



En estos momentos de desconfianza generalizada en las instituciones, más que un candidato, se necesita un ministro que celebre un pacto por la vida, por la dignidad y por la integridad de los ciudadanos. El país no está para alimentar vanidades personales. Recuerde que mientras se pierde en fútiles debates semánticos o defensas fundamentalistas, cada 4 días se comete una masacre en Colombia. Tal vez Carlos Holmes Trujillo conserve en su memoria que fue parte de la Asamblea Constituyente de 1991, que esculpió como fines no negociables del Estado la vida y la paz. Resulta incomprensible un exconstituyente tan extraviado e inconsistente con la obra que contribuyó a forjar.



Ñapa: el 26 de septiembre se llevó a cabo la conferencia internacional El Mundo Exige Paz. El acuerdo de paz ha salvado miles de vidas. Hay avances, pero aún se necesita más voluntad política.



GABRIEL CIFUENTES GHIDINI

En Twitter: @gabocifuentes