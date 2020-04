El mínimo virtual

Hoy en día, la brecha social y la digital son inescindibles. Ambas son sinónimo de inequidad y falta de oportunidades. Estar desconectados en un mundo globalizado donde todo se aprende, se compra y se vende en las redes equivale a reducir a cero las posibilidades de crecimiento y desarrollo. Ya va siendo hora de que se avance hacia una conexión universal en Colombia.

Se dice que la pandemia le ha dado impulso, por fin, a la verdadera revolución virtual. Sin embargo, mientras muchos pueden trabajar normalmente desde sus casas o aprender lejos de un salón de clases, una gran porción de los colombianos siguen sin poder gozar de ese privilegio. Sí, en nuestro país la conectividad continúa siendo un lujo, aunque desde el 2011 Naciones Unidas ha señalado que internet es un vehículo fundamental para la garantía de los derechos humanos.



Así como a principios de los noventa la Corte Constitucional consagró la obligación del Estado de satisfacer un mínimo vital, hoy se ha vuelto indispensable que se provea también un ‘mínimo virtual’. Estamos en mora de considerar el acceso a internet un derecho fundamental. Avanzar en la senda del desarrollo económico, así como en la garantía de los derechos más básicos para reducir las inmensas brechas sociales, exige aumentar los esfuerzos del Gobierno Nacional y de las administraciones locales para implementar modelos de conectividad universales. En menos de lo que se piensa, los servicios de salud, educación y trabajo, entre muchos otros, se adelantarán a través de plataformas y aplicaciones. Quien esté desconectado seguirá condenado, virtualmente, al exilio frente a las prestaciones públicas.



Según el Ministerio TIC, conectar el país costaría unos 93 billones de pesos. En la actualidad, algo más de la mitad de los colombianos tienen internet en su dispositivo móvil y un 13 por ciento cuenta con contratos de conexión fija en sus casas. No obstante, todavía 23,8 millones de habitantes no tienen acceso de ningún tipo a estos servicios. Se ven particularmente afectados los ciudadanos de zonas rurales, así como aquellos que residen en los estratos 1 y 2 de las principales ciudades del país. La falta de conexión a internet es un reflejo calcado de las diferencias sociales entre los estratos altos y bajos y del precipicio entre lo urbano y lo rural.



Aunque 7 de cada 10 mipymes hacen uso de internet y, en general, el 68 por ciento de las empresas cuentan con acceso a dicho recurso, los mayores retos que se tienen en la actualidad descansan en la baja tasa de conectividad y la precaria calidad del servicio en los hogares. Dichas carencias, a su vez, se acentúan dependiendo de la región donde nos encontremos. Baste ver, según las mismas cifras del ministerio, la velocidad de conexión promedio en la zona Andina comparada con la región Caribe, la Pacífica o, ni por qué decir, la Amazonia.



El Plan Nacional de Desarrollo del presidente Duque aspira a aumentar el número de personas conectadas. Se estima que al final de cuatrienio, el 70 por ciento del país tenga acceso a internet. Se puede decir que su propósito es loable, pero de lejos insuficiente. Todavía tendríamos el 30 por ciento de personas desconectadas a un recurso que, lejos de ser accesorio, hoy en día determina el éxito o el fracaso de cualquier proyecto productivo, educativo o laboral. Urgen medidas más audaces y un compromiso político y fiscal más generoso para poder reducir las brechas digitales y garantizar el tan anhelado ‘mínimo virtual’. Más aún, Colombia, no obstante el privilegio de disponer de una posición codiciada por otros Estados, está en mora de disponer de su propio satélite e irrigar su señal por todo el territorio.



En épocas del C-19 el teletrabajo o el telestudio no son sino un espejismo para los estratos más bajos. Ajenos a las oportunidades que ofrecen la tecnología y la conectividad, los hijos menos favorecidos de Colombia carecen de la única llave que en un mundo globalizado les puede abrir las puertas al desarrollo y a la superación de la pobreza.



Ñapa: mediante contrato MSMP-177-2020, el Ministerio de Salud adquirió 1.000 ventiladores del tipo CriusV6 por un valor de 153.000 millones de pesos. Es decir, cada uno costó 153 millones de pesos. Según una fuente de esta columna, su valor comercial antes de la pandemia no superaba los 25 millones. La creciente demanda de dichos aparatos ha provocado una escalada de precios escandalosa. Pero lo que resulta aún más extraño es que, ya estallada la crisis, otras empresas que tenían acceso a los mismos ventiladores los habrían ofrecido, infructuosamente, a un precio muy inferior al que se terminó pagando. Muchos de los que han tocado las puertas para ofrecer insumos demandados durante el covid-19 denuncian que han sido objeto de amenazas y que hay opacidad en los procesos de contratación pública. Unos pocos, a través de redes de intermediarios, se están quedando con un jugoso pastel que, inexplicablemente, no está siendo objeto de controles suficientes. Ya son varios los procesos que han abierto los órganos disciplinarios a entidades territoriales. ¿Pero quién está controlando los contratos del nivel central? ¿Hay intereses detrás de esos cuantiosos negocios? ¿Quién se está beneficiando realmente? Adaptando un viejo adagio popular, en estos momentos, el vivo vive del muerto.



GABRIEL CIFUENTES GHIDINI

En Twitter: @gabocifuentes