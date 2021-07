El llamado de la CIDH

El miércoles pasado, Colombia amaneció con un informe de 48 páginas elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con ocasión de las manifestaciones sociales. Las reacciones no se hicieron esperar. Pero en el fondo, más allá de la ira política de algunos, el documento revela el escalofriante panorama que se vivió durante más de dos meses de protestas.

Algunos miembros del Centro Democrático, como Paloma Valencia, Carlos Felipe Mejía o María del Rosario Guerra, saltaron indignados con el informe y lo tacharon de sesgado. Insinuaron que el documento parecía mandado a hacer por Petro, Santos, las Farc y la izquierda internacional. Lo calificaron como un insulto para los colombianos y no dudaron en condenarlo por estar supuestamente ideologizado. Si se hubieran tomado la molestia de leerlo a fondo, se habrían dado cuenta de que dicho informe se construyó en gran medida a partir de las cifras oficiales del Estado.



Lejos de ser el producto de una conspiración castrochavista del famoso foro de São Pablo, el reporte de la Comisión reconoce que en la base de las manifestaciones subyace un inmenso descontento. Uno que encarna reivindicaciones históricas y que rechaza la inequidad social, la pobreza, la exclusión de las garantías del Estado, la falta de educación y trabajo. Advierte también que las protestas se dieron en un marco de altísimas complejidades por las mismas diferencias en los territorios y la multiplicidad de reclamaciones. Y, contrario a lo que algunos áulicos le reclaman, señaló que en muchos casos se registró la presencia de estructuras criminales que afectaron la manifestación pacífica.



La misión de trabajo reveló un panorama sombrío en realidades y cifras. Algunas de contexto, como, por ejemplo, la escalada de asesinatos de líderes sociales y firmantes de los acuerdos, así como las tasas de impunidad que bordean el 94 por ciento. Otras, relacionadas específicamente con las manifestaciones. Un primer escollo que encontró la CIDH fue la absoluta disparidad de datos y cifras. No solo entre las que reportaron las organizaciones sociales, sino incluso dentro del acervo presentado por las diferentes agencias del Estado. Según la organización Temblores, entre el 28 de abril y el 4 de junio se habrían registrado más de 4.687 casos de violencia y 73 fallecidos. Para la Fiscalía General, el número de muertos ascendería a 21 casos confirmados. La Consejería para los Derechos Humanos de la Presidencia reportaba para ese entonces algo más de 1.113 lesionados. Por su parte, la Defensoría del Pueblo le informó a la misión de trabajo 18 lesiones oculares, 465 reportes por desaparición forzada y 113 casos de abusos contra mujeres. Contrastados los datos aún no hay certeza sobre el número de fallecidos, lesionados y desaparecidos.



Para los incautos que denigraron del reporte antes de leerlo completo, también valdría la pena recordarles que la Comisión registró, con base en la información brindada por las autoridades nacionales, que hasta el 4 de junio se habían presentado 12.478 protestas en 862 municipios. El 89 por ciento de las cuales fueron pacíficas y no requirieron la intervención del escuadrón antidisturbios. Rechazaron también que en el marco de las manifestaciones se hubieran visto afectados 1.660 bienes privados, 2.158 bienes públicos y 116 CAI.



Lo que sí no pueden pretender los que posan de demócratas, pero que encarnan un peligroso sentimiento negacionista, es que aun si se tomaran únicamente las cifras oficiales, lo que pasó en nuestro país es catastrófico. No ha habido en la historia reciente una protesta que en un país democrático haya dejado un saldo fatal tan escabroso. Y es justamente allí donde la Comisión alerta a Colombia sobre lo ocurrido. El documento se manifiesta en términos categóricos frente a los abusos policiales registrados, la violencia de género y racial, los ataques a periodistas y misiones médicas, y la militarización de la protesta. Rechaza y condena la estigmatización de las autoridades públicas frente a las manifestaciones e invita a garantizar los derechos humanos de todos los ciudadanos.



No se entiende entonces por qué se escandalizan algunos sectores con las recomendaciones de la Comisión. Son recomendaciones, no órdenes perentorias. De las 41 que constan en el informe, no hay ninguna que vaya en contravía de los compromisos internacionales asumidos por nuestro país. No estigmatizar, garantizar el derecho a manifestarse, evitar el uso desproporcionado de la fuerza, prohibir ciertas armas letales y no letales, entre otras sanas advertencias. Incluso, separar el Esmad y la Policía del Ministerio de Defensa para abandonar la lógica militarista en aras de la garantía de la seguridad ciudadana. Por lo demás, algo que ya había advertido la misma Corte Suprema en sentencia 7641 del 2020, cuando señaló que el escuadrón antidisturbios amenaza la protesta pacífica. Ninguna confabulación allí.



Pero, además, solo en los regímenes autoritarios, como el que rechazamos en Venezuela, se podría calificar a la Comisión de Derechos Humanos como el brazo político de una conspiración internacional, desechando con ello cualquier tipo de diálogo. Oponerse a un informe tan ponderado y, sobre todo, negarse a acoger las recomendaciones para edificar una democracia respetuosa de los derechos humanos no es solo un infantilismo inapropiado, sino un anacrónico ademán autoritario que equivocadamente cree que este país todavía puede manejarse a punta de represión pura y dura.



Ñapa: la verdad, por dolorosa que sea, poco a poco va saliendo a flote.



GABRIEL CIFUENTES GHIDINI

En Twitter: @gabocifuentes