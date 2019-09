El huevo y la gallina

¿La democracia está muriendo por las fallas del proceso de paz, o por la desidia del Gobierno en implementar los acuerdos con celeridad y compromiso? Frente a esta pregunta no hay una única respuesta. Nos enfrentamos a una sumatoria de situaciones desafortunadas que han conllevado una ola de violencia electoral pocas veces vista en nuestra historia reciente.

Según los datos de la MOE, en lo que va corrido de esta campaña, se han reportado más de 298 denuncias por irregularidades en el proceso electoral. Más de 265 candidatos han sido amenazados, 6 han perdido la vida y han atentado contra más de 40. La Defensoría del Pueblo, por su parte, reporta que en el 36 % de los municipios hay algún tipo de alerta, y en 176 de ellos hay condiciones de riesgo excepcional. En otras palabras, en uno de cada ocho municipios del país la democracia no solo está en riesgo, sino que la institucionalidad en su conjunto ha colapsado. No menos preocupante son los informes de la Procuraduría, que indican que por lo menos siete grupos armados ilegales están ejerciendo algún tipo de violencia contra candidatos.



A la hora de buscar culpables, la izquierda acusa al Gobierno de pretender hacer trizas los acuerdos de paz. Para algunos, los atentados de las últimas semanas no son más que la natural consecuencia de la ineficiencia del Gobierno en implementar dichos acuerdos. En el otro extremo, el uribismo acusa al gobierno Santos de lo que se está viviendo, insinuando que la negociación con la guerrilla constituyó una patente de corso para la criminalidad al promover un marco de impunidad.



Lo paradójico es que ningún extremo tiene la razón. El gobierno del presidente Duque, aun a regañadientes, mediante la oficina de Emilio Archila, ha buscado implementar los complejos compromisos en las zonas PDETS. Ha habido demoras, sí, pero no se puede decir que este Gobierno ha dejado intencionalmente de cumplir con los acuerdos de La Habana. Por su parte, bien valdría la pena preguntarle al senador Uribe si ha olvidado que después del proceso con los paramilitares Colombia volvió a vivir el terror de la violencia, esta vez en manos de grupos armados ilegales, muchos de los cuales son hoy los responsables de las muertes y amenazas a candidatos. ¿O es que acaso las ‘Águilas Negras’, los ‘Pelusos’, ‘Puntilleros’ o el ‘clan del Golfo’, solo por mencionar algunos, no fueron el residuo de un acuerdo de paz mal hecho entre el Gobierno y los ‘paras’?



Para cualquiera que medianamente haya estudiado los procesos de justicia transicional en el mundo, resultará escalofriante, pero no sorprendente, saber que estamos en un momento de ajuste. Que los coletazos de la violencia desafortunadamente van a seguir por las mismas dinámicas de los conflictos armados y las complejidades sociales que muchos quieren o pretenden minimizar. Lo que sí no se puede hacer es politizar vilmente esta situación para sacarle réditos electorales. Si algo resulta necesario en este momento es rodear a nuestros candidatos, garantizarles todas las condiciones de seguridad, preservar ese débil aliento de la democracia para poder tener unas elecciones libres y en paz, y esperar que los nuevos liderazgos sirvan de puente en esta dolorosa y larga transición.



De nada sirve destilar veneno, acusar a este Gobierno o al pasado, y mucho menos estigmatizar a los candidatos. Flaco favor le hacen a la democracia los políticos de pancarta que señalan a sus opositores como herederos de la guerrilla o de los paramilitares. Su vida y la vida de la democracia están en peligro. Hay que bajarles al discurso de odio y a la mezquindad sin límites que muchos –que deberían estar gozando de un buen retiro– demuestran a diario.



GABRIEL CIFUENTES

Doctor en derecho penal, Universitá degli Studi di Roma. MPA, Harvard University. LLM, New York University. Master en Derecho, Universidad de los Andes

En Twitter: @gabocifuentes