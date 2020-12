El desacato y la tutela

Como un acto de valentía patriótica interpretaron algunos la actitud del ministro de Salud cuando anunció abiertamente que no acataría un fallo de tutela. El juez constitucional le ordenaba al Estado practicarles pruebas tipo PCR a todos aquellos que ingresaran al país, pero Fernando Ruiz, alegando su inconveniencia, se opuso. Más allá de la validez de las razones esgrimidas, el alto funcionario le mandó un pésimo mensaje a la ciudadanía. Ese de creer que se pueden desacatar los fallos judiciales.

No sería justo decir que el ministro se haya contagiado de esa nefasta costumbre de muchos de los que se han dedicado a desacreditar la labor de los jueces y tacharla con epítetos de todo tipo. Hay quienes han propuesto fusionar las altas cortes y promover una reforma de la justicia a la medida de sus propios intereses. Otros, en cambio, han salido a criticar la tutela y el poder que tienen los jueces al resolverlas.



Atacar la tutela y aplaudir su desacato es un acto de profunda irresponsabilidad que pone en tela de juicio los fundamentos del Estado de derecho. Lo que distingue una democracia de una dictadura es justamente el balance que existe entre las ramas del poder público y la certeza de que la relación entre ellas estará mediada por el principio de legalidad y el respeto de sus funciones. Desconocer la decisión de un juez equivale a romperle el espinazo a nuestro modelo constitucional.



Pero quizás más peligroso aún resulta caer en la tentación de asaltar una institución como la tutela. Este mecanismo ha sido uno de los instrumentos judiciales más efectivos para garantizar el goce de los derechos de la ciudadanía. Un medio expedito, de fácil acceso y que la mayoría de los colombianos conoce y aprecia. Si no fuera por ella, muy diferente sería la prestación del servicio de salud, peores serían las condiciones en las cárceles, y, para no ir más lejos, las víctimas del desplazamiento interno estarían totalmente desprotegidas.



Mediante la tutela se han logrado corregir las fallas de las precarias políticas públicas adoptadas por el Estado. Y no precisamente a través de la usurpación de funciones del Legislativo o del Ejecutivo, sino en estricto cumplimiento del mandato del constituyente primario que fijó las pautas y los límites para el ejercicio del poder y la materialización de condiciones dignas para todos los colombianos. Ha sido a través de este importante mecanismo que se le puso límite al estado de sitio, o por medio del cual se han reconocido derechos básicos como el libre desarrollo de la personalidad, el mínimo vital, la objeción de conciencia, entre otros. Eso sin mencionar los avances en materia de derechos económicos, sociales y culturales.



Saltan muy pronto a descalificar la tutela los que desearían un esquema de justicia sometido al imperio de un ejecutivo fuerte al que no se le opongan los mandatos y principios constitucionales. Pero ignoran que, en un país como Colombia, la tutela se ha convertido en el único mecanismo efectivo que los ciudadanos de a pie tienen para hacer valer sus derechos. Derechos que además deben ser resueltos de manera inmediata debido a la condición de vulnerabilidad de sus titulares. Olvidan también que, si las entidades gubernamentales cumplieran a cabalidad sus funciones, no se necesitaría acudir a los jueces. En efecto, de las más de 600.000 tutelas que se presentaron en el 2019, 400.000 buscaban materializar el acceso a la salud o que se les diera respuesta a simples derechos de petición. El 9 % exigían el mínimo vital y la seguridad social.



La proliferación de las tutelas no es un abuso de poder de la Rama Judicial. Es en el fondo simplemente el síntoma de la falla estructural en los procesos para garantizarles a los colombianos el acceso a sus derechos fundamentales. Incluso, en muchas oportunidades se ha convertido en un requisito para que se autoricen medicamentos básicos injustamente negados a los pacientes, luego de agotar una ruta de indignidad y de resistencia a la insolencia del sistema de salud.



Desconocer los fallos y comenzar a resquebrajar su validez a través de flagrantes y vociferantes desacatos equivale a decirles a los ciudadanos que pueden desconocer las sentencias judiciales cuando no estén de acuerdo con ellas. De este modo se pone en marcha la ‘contrapolítica’ oficial de marchitar el único recurso judicial efectivo que tienen los colombianos para exigirle al Estado que cumpla con sus obligaciones.



Si la divisa de este gobierno es “paz con legalidad”, no se entiende cómo el ministro, por una razón misteriosa y por una mera voluntad de poder, pueda desconocer la ley y la Constitución. En efecto, ha entrado a socavar cualquier principio de legalidad al pretender, de manera abierta y desembozada, no acatar un fallo de tutela. Una sentencia se puede impugnar, pero omitir su cumplimiento desnuda una arbitrariedad contraria al Estado de derecho.



Ñapa: El lema de campaña de Duque fue “menos impuestos y más salario mínimo”. Ahora parece que habrá una reforma tributaria con más impuestos y salario mínimo congelado. Mientras tanto, su mentor, en afán populachero, pide reducir la jornada laboral.



GABRIEL CIFUENTES GHIDINI

En Twitter: @gabocifuentes