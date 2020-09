El defensor del Pueblo

Carlos Alfonso Negret deja esta semana un cargo que desempeñó con altura y entrega a la causa de los derechos humanos. Desde el primer día, el defensor abanderó las causas de los ciudadanos olvidados en cada uno de los rincones del país. A diferencia de otros funcionarios que de manera tan vanidosa como vacía se enamoran de los reflectores, lo vimos siempre con las botas puestas tras esa Colombia abandonada. Sin cámaras ni reporteros, sin pretensiones protagónicas, recuperó la voz de una entidad que ocupa el espacio que aún desconoce el Estado.

Ya se le oía decir a otro defensor, también caucano de nacimiento y con quien comparto el apellido, que la vez que más se conmovió en su vida fue cuando Julio, un humilde pescador del litoral pacífico, lo abrazó y le dio las gracias porque, según él, ese día por fin conoció al Estado. Ese sentido humano, ese valor intrínseco de la Defensoría del Pueblo que se pone siempre del lado de los intereses ciudadanos, describe la labor de la única entidad que no se cansa de insistir en que los colombianos nunca deben dejar que se traspase esa línea roja que es el irrespeto de los derechos humanos.



En un país donde aún se agradece cuando el Estado hace su tarea, como si su cumplimiento fuera una prerrogativa y no una obligación; esa Colombia que considera que los derechos humanos son una ficción o, en el mejor de los casos, un privilegio, figuras como la del defensor del Pueblo nos llenan de esperanzas en el camino de la verdadera consolidación del Estado de derecho, democrático e igualitario.



Negret, un funcionario de espíritu tranquilo, talante conciliador, criterio técnico y juicio ponderado, tuvo que soportar las embestidas de sus críticos. Ávidos clientelistas que no veían en su entidad sino otro fortín burocrático o una piedra incómoda para avanzar en un discurso contrario a la construcción de paz. Mucho le deben los colombianos al defensor saliente. Se sabe que, por lo general, mucho de la entidad la hace quien está a su cargo. Lejos de participar del tóxico embudo de la polarización, se concentró en promover una verdadera cultura de derechos humanos volcada a la satisfacción de las necesidades insatisfechas de las comunidades más vulnerables.



En este cierre de gestión, vale la pena resaltar algunos de los logros de la defensoría que dirigió Negret. En los cuatro años se logró incrementar la presencia de la entidad en los territorios más golpeados por la violencia. Se inauguraron, por ejemplo, las seccionales de Tumaco y Buenaventura, comunidades históricamente afectadas por el desplazamiento forzado y la presencia de múltiples actores armados. Allí se pudieron atender de manera más oportuna las necesidades de las víctimas, las mujeres, los indígenas, migrantes y la población con orientación sexual y de género diversa.



Otro importante resultado, lejos de ser taquillero, pero no menos importante, fue la implementación de mecanismos de transparencia para la selección de los defensores públicos. Por medio de procesos meritocráticos se armaron listas de candidatos para conformar los equipos de abogados que el Estado debe garantizarles a los ciudadanos que no tienen los medios para sufragar su representación ante las instancias judiciales.



Durante la administración de Negret también fuimos testigos del posicionamiento de la Defensoría ante instancias internacionales. No solo se fortalecieron los vínculos con las entidades encargadas de la protección de los derechos humanos en otros países, así como con los organismos del sistema interamericano, sino que incluso Colombia ocupó la presidencia de la Alianza Global de Institucionales Nacionales de Derechos Humanos.



Finalmente, no se puede olvidar que se fortaleció el sistema de alertas tempranas. Desde el 2018 se han emitido más de 182 con información suficiente para brindarles a las autoridades nacionales y locales todos los datos necesarios para proteger a las comunidades en riesgo por la violencia. Quién sabe cuántas masacres nos podríamos haber ahorrado si el Gobierno hubiera atendido el llamado de la Defensoría.



Son pocos los funcionarios del Estado que de manera tan humilde y silenciosa pero eficaz le han contribuido al país de la manera como el defensor saliente lo ha hecho. Recuperó la confianza en una institución que, como su nombre lo indica, literalmente le pertenece al pueblo. En muchas de las regiones del país, la Defensoría volvió a ser la única manifestación del Estado para la población más abandonada. Ojalá que su sucesor entienda la importancia del cargo, el legado que hereda y que no venda la esperanza de consolidar una cultura del respeto de los derechos humanos por cumplir con las ambiciones desaforadas de los corruptos que no ven en la entidad más que otra organización susceptible de ser feriada. La Defensoría es para la ciudadanía, no para la politiquería.



Ñapa: Las cifras reveladas recientemente por el Dane son aterradoras. De los 7,8 millones de familias, hoy en día 1,6 de ellas no logran comer tres veces al día. Hablando de derechos humanos, no dejemos morir de hambre a ningún compatriota



GABRIEL CIFUENTES GHIDINI