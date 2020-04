El cisne negro

Durante siglos se pensó que todos los cisnes eran blancos. El descubrimiento de los primeros cisnes negros en Australia, en 1695, puso en evidencia una paradoja de fenómenos que no por no ser observables en algún momento significaba que no existieran. En otras palabras, algo que se cree imposible puede perfectamente resultar siendo posible.

Es así que, retomando esta hermosa analogía del cisne negro, el economista Nassim Taleb desarrolló la teoría sobre la incapacidad de predecir eventos futuros con base en la información pasada. Sus postulados llevan a concluir que todos los grandes cambios en la historia de la humanidad han sido producidos por cisnes negros. Nadie los pudo haber anticipado, en parte porque se pensaban imposibles o, tal vez, porque se sigue insistiendo en predecir estos eventos con las herramientas equivocadas.



Estamos al borde de un cambio histórico y trascendental. El coronavirus es ese cisne negro, la realización de lo que se consideraba imposible. Ahora bien, tan absurdo es pensar que podía preverse como lo es sugerir que se superará esta crisis extraordinaria con instrumentos ordinarios. Es como si se buscara apagar un incendio con gasolina. Quizás el mundo aún está en 'shock', bajo los efectos de este golpe contundente que nos ha dejado en la lona. Pero cuando se despierte, lamentablemente, ni el mundo ni la sociedad, así como tampoco el orden político y económico, serán los mismos. Insistir en recomponer una normalidad perdida no solo resulta inocuo, sino también irresponsable. Justamente, lo que aún no comprenden nuestros dirigentes es que la covid-19 ha roto los principales paradigmas contemporáneos. Se está poniendo en tela de juicio el sistema social en su conjunto.



Tal vez la solución no esté en confiarle a los gobiernos la tarea de recomponer los pedazos rotos de un mundo aturdido por la pandemia. Es momento de pensar cuál es la responsabilidad de los demás actores, en particular de los grandes capitales. No se ha logrado aún abandonar esa noción sembrada por Milton Friedman donde lo único que se le puede exigir a las empresas es la generación de utilidades. Desconocer informes como los que produce Oxfam todos los años y que dan cuenta de que el 1 % de la población concentra el 90 % de la riqueza es verdaderamente infame. Esa imagen de las empresas y capitales como insaciables devoradores ante la impávida mirada de gobiernos cómplices y ciudadanos inermes tendrá que cambiar de ahora en adelante.



Como lo decía un amigo, es hora de que ese 1 % se ponga por fin al servicio del 99 %. Será necesario dejar de entender la filantropía como un acto caritativo de buena fe, útil para las fotos corporativas y los programas de responsabilidad social empresarial. Así como la moneda entregada en un semáforo a quien la necesita no alivia su condición de pobreza, las generosas donaciones, desafortunadamente, tampoco tendrán mayor impacto en la reconstrucción del mundo cuando pase la pandemia. Esta nueva realidad que apenas ahora estamos comenzando a vislumbrar exigirá mucho más. Se acabó el divorcio entre lo público y lo privado. Ricos y pobres, empresarios y funcionarios, colombianos o extranjeros, estamos todos en este barco que poco a poco se hunde. La única diferencia es que para la mayoría las pérdidas no se calculan en la bolsa de valores o en una hoja de Excel, sino en términos de vidas humanas. Hoy en día, más que solidaridad, se exige corresponsabilidad.



Si los patrones del mundo quieren verdaderamente aportar a la superación de esta crisis, que no solo matará de hambre o enfermedad a miles, sino que también dejará a millones sin empleo y le robará al planeta décadas de desarrollo, los invito a que presten la mitad de sus fortunas. Jack Dorsey, fundador de Twitter, acaba de anunciar una donación de 1 billón de dólares, equivalente al 28 % de su patrimonio. ¿No creen que puedan ustedes también vivir con el 72 % del suyo y contribuir, efectivamente, a que no caigamos en el abismo de la miseria?



En Colombia, verbigracia, ¿por qué no se invierte, así sea transitoriamente, el orden del 4 x 1.000, gravando únicamente a los grandes capitales para crear un fondo de mitigación para la crisis? Bien se recuerda que los colombianos fueron socios generosos e indispensables para las empresas. Fungieron como salvavidas cuando más se necesitaba. Quizás, es hora de que el país vea las utilidades de dicho sacrificio.



La covid-19 es un cisne negro; más aún, es un llamado para que advirtamos lo inevitable. No serán los gobiernos los que nos salven de la crisis. Será la condonación de la deuda externa de los países más pobres, o quizás, como señalé en esta columna, una verdadera y profunda redistribución de la riqueza existente con fines humanitarios. Ninguna solución que salga del estudio del pasado nos permitirá resolver este reto que hace peligrar nuestro futuro. Se necesitan acciones nunca antes vistas, y en ellas, nos guste o no, los grandes capitales se tornan en los principales protagonistas.



Ñapa: ojo con los recursos para mitigar los efectos de la covid-19. Hoy más que nunca se exige transparencia en su manejo. A las denuncias por corrupción se le suma la pifia del DNP en la entrega de subsidios. Escasas las explicaciones de su joven director



GABRIEL CIFUENTES GHIDINI

En Twitter: @gabocifuentes