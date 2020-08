La decisión de la Corte Suprema de justicia en el caso de Álvaro Uribe dejó, como era de esperarse, ganadores y perdedores. Dentro del primer grupo se encuentran los extremos. El supuesto golpe de gracia al uribismo terminó por revivir un proyecto que ya se estaba marchitando con los fracasos del gobierno de Duque. Asimismo, la izquierda no demoró en capitalizar la detención domiciliaria del senador. Saben que su única posibilidad de ganar en 2022 es arrastrando al Centro Democrático a la segunda vuelta.

En el campo de los perdedores, además de los colombianos que tendrán que soportar el bochornoso espectáculo de una atizada polarización, también se encuentran todos los candidatos que se posicionan en el centro político. A pesar del contexto actual, la agenda pública ha vuelto a caer en la trampa de la falsa disyuntiva entre la paz y la justicia. El debate nacional se ha reducido inexplicablemente al contraste de la imagen de un expresidente detenido con la de un exguerrillero prófugo. En los meses venideros, salvo que dicho centro reaccione de manera pronta y convincente, será cada vez más difícil posicionar propuestas de generación de empleo, protección a los derechos humanos, la consolidación de una economía verde, el cierre de las brechas sociales, entre otros inaplazables temas.



La pospandemia, y los retos que conlleva, podría ser la excusa perfecta para que los liderazgos alternativos, con argumentos y abandonando el diluido eclecticismo que hasta ahora los ha caracterizado, se conviertan en esa fuerza transformadora. Con ellos, quizás, se logren superar las políticas basadas en el odio y los intereses personales. Ahora bien, recuperar el control de la cancha haciendo uso de una verdadera ética y razón pública no es del todo sencillo.



Humberto de la Calle y Clara López han hecho un llamado para convocar a esas fuerzas de “centro” y evitar caer en las garras del fanatismo. Pero hoy muy pocos saben qué es y qué significa ese centro. Muchos lo confunden con otra categoría semántica basada en una única variable: la ideología. Es así que, si no se es ni de izquierda ni de derecha, se es de centro. Tan absurdo como reducirlo a la simple equidistancia entre dos polos. El error es pensar que el centro es en sí mismo una ideología. El centro es una metodología. Una que identifica problemas, reúne conocimiento experto, verifica recursos, alternativas, costos y alienta la activa generación de ideas y soluciones; todo con el único designio de generar bienes públicos y mejorar la calidad de vida, sobre todo de los sectores más vulnerables de la población colombiana.



Allí caben las diferencias ideológicas. Su definición, más que asociada con posturas dogmáticas, se refiere a la forma como se ejerce la política y en qué condiciones se nutre el debate público. Sin casarse con posiciones para cada ítem del largo temario social, a este centro lo caracteriza un sólido marco axiológico. Transparencia, integridad y responsabilidad, algunos de sus principales referentes. Para los que quieran hacer parte, no todo vale en política y las decisiones deben ser tomadas con evidencia. La participación ciudadana es esencial y la rendición de cuentas, una obligación irrenunciable. Los que aspiren a ser de centro encontrarán en la ética pública su más importante derrotero. Para los ‘tibios’, la hoja de ruta ya ha sido escrita y redactada en los 380 artículos de la carta política. La construcción de paz, la educación, la lucha contra la corrupción, la implementación de modelos sostenibles, la batalla por el cierre de las brechas sociales y digitales son algunos de los ejemplos donde, más que la ideología, prima ese sentido común que caracteriza al ‘centro’.



Cansados de la política con nombre y apellido, de las vanidades y de la milimetría electoral, la ciudadanía espera de los que habitan en dicho espectro se pongan de acuerdo en los mecanismos para construir consensos. Urge consolidar un único liderazgo. Acá no sobran ni el pragmatismo ni la prisa. El momento político que estamos viviendo abre una ventana de oportunidad única, que solo se puede aprovechar con grandeza y generosidad. Deberían, entonces, dar un paso adelante quienes quieran liderar este proyecto y convocar a una gran conversación nacional para que de allí salga una candidatura ética, transparente y que cuente con el apoyo de las fuerzas alternativas. Pero, sobre todo, que actúe con responsabilidad frente a los enormes retos sociales que enfrentamos. Es tiempo de pensar en el proceso que antecede una decisión trascendental para Colombia. Definir en qué consiste ese mínimo común denominador que todos los candidatos de ‘centro’ comparten y poner en marcha una estrategia de selección para escoger al que muy probablemente será el próximo presidente de la república.



Los extremos saben que no podrán derrotar en segunda vuelta al candidato del centro. Es casi una certeza matemática. Para que alguno de ellos pueda llegar a la presidencia, necesitan hacer desaparecer las opciones que no se ubiquen en la derecha o en la izquierda. Su estrategia es promover esa misma atomización de la cual estamos siendo testigos y que las fuerzas alternativas no han sabido resolver. ¡De una vez por todas, tómense todos un cafecito! Millones de ciudadanos los respaldan.



Ñapa: comienza la carrera por la vacuna y muchos piensan que en Colombia ya hemos perdido terreno.



GABRIEL CIFUENTES GHIDINI

En Twitter: @gabocifuentes