El buen y el mal gobierno

Ambrogio Lorenzetti es uno de los mayores exponentes del arte del 'Trecento' italiano. Opacado quizás por figuras como Giotto, Cimabue o Duccio, pero no menos importante para la iconografía medioeval, aristotélica y tomista. Su obra magistral es la 'Alegoría del buen y del mal gobierno' (1338). Un fresco que adorna las cuatro paredes de la sala principal del Palacio Público de Siena. Es una de las primeras pinturas no religiosas y de propaganda política de la tradición artística occidental. Su legado y mensaje perduran hasta el día de hoy.



La pieza se divide en dos partes en las que se retratan la antigua ciudad toscana y el campo circundante. Cada una de ellas describe las consecuencias de un buen gobierno y de un mal gobierno. Mientras que con el primero hay progreso, bienestar, alegría y desarrollo —representado en el florecimiento del comercio, las interacciones sociales en actividades lúdicas y la abundancia en la producción agrícola—, en el segundo el panorama cambia. Allí anidan la muerte, los conflictos, la violencia y la pobreza.



A la Siena próspera la conducen gobernantes que se rigen por una serie de virtudes cardinales. La razón, la justicia, la seguridad, la templanza, la prudencia, entre otras. Emulando la jerarquía de principios típica de la filosofía de Tomás de Aquino, a esas virtudes las soportan los valores de la paz y del bien común, como presupuestos irrenunciables para el desarrollo y la felicidad de los pueblos.



En cambio, a la Siena afectada por el mal gobierno, la domina un tirano que se alimenta del terror de sus habitantes. En contraposición a las virtudes cardinales, los adjetivos que describen su administración son la permanente crispación, la crueldad, la traición, la división y la guerra. En esa ciudad oscura y en los campos desolados, inseguros y donde proliferan los asaltantes, prosperan la avaricia y la soberbia.



El contraste entre los dos frescos da cuenta de la realidad política que se vivía a inicios del siglo XIV en muchos lugares de Italia. Una mezcla entre la violencia de las facciones que se disputaban el poder, seguida por periodos de desarrollo como resultado de duraderas reconciliaciones. Pero lo que resulta verdaderamente llamativo de esta obra es que logra describir, desde pretéritos tiempos, esa combinación de virtudes, condiciones y circunstancias que pueden dictar la suerte de una sociedad, ya sea para que prospere o decaiga.



Mucho se podría aprender de la alegoría de Lorenzetti. El pasar de los siglos parece no haber cambiado mucho los vicios y las virtudes de la política. Basta con pensar en nuestra propia realidad. Es evidente que no se puede hacer una transposición de los valores que regían las comunidades durante el Medioevo a la actualidad. Pero sí se puede, en cambio, comprender que un mal gobierno, es decir, el que se guía por la avaricia, la soberbia y el miedo que abanderan sus líderes, puede llevar al desastre y a la discordia. No podrá nunca florecer del todo un país que viva sometido al terror y a la polarización, a la guerra y a la improvisación, y, más aún, a la división profunda e irremontable como principal moneda de cambio electoral.



Y es que no se trata de partidos o de ideologías. El mal gobierno equivale al abandono de la idea de perseguir siempre el bien común, la paz y la justicia. Los vicios de la política pueden contaminar tanto a la izquierda como al centro o a la derecha. Cuando se reduce el discurso político a lo mezquino para fraccionar a la sociedad y se renuncia a gobernar con templanza y prudencia, se está necesariamente conduciendo por el camino del mal gobierno.



Mucho me temo que ese fresco del 'Trecento' no sea sino una premonición de los riesgos que actualmente enfrentamos. Tal vez, la única solución real esté en convenir que el desarrollo y la prosperidad van de la mano con el buen gobierno; uno que actúe lejos de las pasiones y que abrace de manera irrestricta la construcción de la paz, la justicia y la templanza como presupuestos del bien común. No caer en la podredumbre del debate político incendiario que pretende intencionalmente manipular las peores emociones de los ciudadanos es probablemente el principal reto que, como colombianos, encararemos en las próximas elecciones.



Que sea el 2022 una buena oportunidad para perseguir el buen gobierno que plasmó Lorenzetti. Está en nosotros escoger en cuál de los dos frescos preferimos vivir. Tenemos la posibilidad de estar asidos de la misma cuerda como en el fresco descrito, donde todas las manos la soportan y, por eso, la virtud colectiva que hace triunfar el buen gobierno es la concordia. Sin embargo, en nuestra sociedad, cada uno tira la cuerda para su lado y, por ello, la política no abraza el horizonte común y, si algo la define, es la discordia perpetua.



Esta epidemia obliga a observar la solidaridad. Ojalá que bajo estas circunstancias podamos escalar la ética colectiva y hacer nuestra la concordia. Al final, no nos equivoquemos, somos tripulantes del mismo barco y para no naufragar debemos compartir una misma carta de navegación.



Ñapa: El presidente Duque declaró su preocupación por el desabastecimiento de vacunas. Ojalá no sea el anuncio de que no se cumplirá el plan de inmunización en el 2021.



GABRIEL CIFUENTES GHIDINI

En Twitter: @gabocifuentes