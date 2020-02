Diplomacia de juguete

La captura de Aida Merlano en Venezuela ha desatado una infinidad de reacciones y de burlas a la estrategia diplomática del Gobierno. Y no es para menos. Con la estrafalaria solicitud de extradición al autoproclamado presidente Juan Guaidó, no solo quedó en evidencia el desacierto del Presidente en el manejo de las relaciones internacionales, sino que, peor aún, le dio gratuitamente a Maduro una artillería de argumentos para ridiculizar las estrategias diplomáticas y políticas del Estado colombiano. Eso sin mencionar la ola de suspicacias frente a las verdaderas intenciones detrás de la inusual solicitud de extradición, las cuales apuntan a que muchos aliados políticos del mandatario estarían interesados en mantener a la excongresista lejos y calladita.

Pero este bochornoso suceso no solo pone en evidencia los catastróficos resultados del quijotesco ‘cerco diplomático’ que le daba las horas contadas al régimen de Maduro. Asimismo, invita a reflexionar sobre los pobres resultados que en general ha tenido nuestra estrategia internacional en frentes neurálgicos. En los últimos 18 meses no se cuenta una sola victoria importante de Colombia en el exterior. En efecto, los únicos reconocimientos que llegan desde afuera y, que, dicho sea de paso, son la razón por la cual sigue aterrizando cooperación y asistencia internacional, se derivan de la suscripción del acuerdo de paz durante el gobierno Santos.



Lo más preocupante de todo es que, mientras sacan pecho por la implementación de la paz en foros internacionales, la ministra del Interior califica de semifallido el acuerdo. Mientras insisten en convertir a Colombia en un santuario de la protección ambiental, aprueban a trancazos el uso del mismo glifosato que ha sido prohibido en diferentes países por los efectos nocivos a la salud. Mientras invitamos a las empresas de tecnología a que inviertan en nuestro país, declaramos ilegal el servicio de Uber. Mientras se aduce que Colombia está sirviendo de cortafuegos a la migración venezolana, seguimos sin mantener relaciones diplomáticas serias con un país que, dicho por el mismo Nicolás Maduro, ni siquiera en la época de Álvaro Uribe había dejado de sostener un diálogo binacional.



Podrá decir el presidente que Colombia será sede de la Copa América o que se ha reunido varias veces con altos dirigentes del Silicon Valley para convertir a nuestro país en la meca de la informática, que ha increpado a medios internacionales cuando han destapado escándalos o nos califican como el país más corrupto, o incluso que organizó un megaconcierto en la frontera con Venezuela. Pero en plata blanca, eso dista mucho de posicionar a Colombia en la comunidad internacional como una posible potencia regional y, mucho menos, de poderse considerar como una política seria. La diplomacia requiere aplomo, tecnicismo y direccionamiento estratégico sustentado en un claro sentido de oportunidad. La forma como nos estamos aproximando al mundo nos hunde en la irrelevancia.



Como si fuera poco, son los mismos miembros del gabinete los peores enemigos del Gobierno. Baste recordar las revelaciones del exembajador Pacho Santos a la nueva canciller. En esa conversación quedó claro la falta de norte de la política exterior colombiana.



El problema de fondo está en que Duque ha malinterpretado la función que cumplen la diplomacia y las relaciones internacionales. Estamos pagando el costo de tener una política exterior enfocada en generar gobernabilidad interna en vez de servir como mecanismo para potenciar a Colombia en la comunidad internacional. Es una diplomacia de juguete al servicio de la débil imagen del Presidente.



Para ser francos, nunca hemos tenido un servicio diplomático del primer mundo; sin embargo, en las últimas décadas, casi todos los presidentes tuvieron un enfoque claro y obtuvieron importantes logros internacionales: la apertura comercial, el Plan Colombia, la inversión extranjera y la confianza en el Estado, el proceso de paz y su posicionamiento regional. Hoy, tristemente, no vemos una política exterior clara. Nuestra agenda internacional sigue narcotizada. Estamos improvisando a un costo altísimo, e incluso nos hemos vuelto objeto de burlas de personajes tan patéticos como Maduro.



Ñapa: lamentables, por decir lo menos, las declaraciones de Nancy Patricia frente al proceso de paz. Calificarlo de semifallido no solo desconoce el trabajo del mismo Gobierno, en particular de su colega Emilio Archila. También obliga a preguntarse, entonces, si existe un doble discurso: uno interno y otro que le vendemos al mundo desde Palacio de Nariño. Por otro lado, ante las declaraciones de Duque, Maduro le propuso restablecer las relaciones diplomáticas entre los dos países. ¿Lo hará el Presidente, o eso sería poner en jaque su ya debilitado cerco diplomático?



GABRIEL CIFUENTES GHIDINI

Doctor en derecho penal, Universitá degli Studi di Roma. MPA, Harvard University. LLM, New York University. Máster en derecho, Universidad de los Andes.

