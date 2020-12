Crisis en la Policía

En 1891, mediante el decreto 1.000, nació la Policía Nacional. Su rol en nuestra democracia es fundamental, basta repasar las funciones que la Constitución le otorga: garantizar el ejercicio de los derechos y libertades de la ciudadanía, así como velar por la pacífica convivencia. Para muchos es la expresión por excelencia del Estado. Es por eso que la confianza que sobre ella se deposite resulta fundamental para el cumplimiento de sus tareas. Hoy en día, esa institución que por años ha sido admirada atraviesa una de sus peores crisis.

El tema no es meramente de percepción, aunque las más recientes encuestas, en particular la de Invamer Gallup, indican que por primera vez en años su imagen negativa supera la positiva. La Policía ha venido protagonizando una serie de escándalos y fracturas internas que no han logrado resolverse, en gran parte, por la falta de un liderazgo claro y la ausencia de medidas contundentes por parte del Presidente y de su ministro de Defensa.



Las denuncias por abuso en el uso de la fuerza han sido una constante durante los últimos tiempos. A un año de la tragedia de Dilan Cruz por parte de los agendes del Esmad, se han conocido casos que han estremecido a la ciudadanía, como los denunciados por el concejal Diego Cancino referentes a la muerte de 9 jóvenes en el incendio de un CAI en Soacha ante los ojos impotentes de sus madres, o el asesinato del abogado Javier Ordóñez después de haber sido brutalmente reducido a punta de golpes y descargas eléctricas. Eso sin mencionar los hechos del 9 de septiembre en la capital donde 13 ciudadanos murieron por disparos oficiales y otros 70 resultaron gravemente heridos. Estos son algunos ejemplos que explican por qué la ciudadanía comienza a tener menos confianza y más temor frente a una institución cuyas funciones son centrales para la consolidación del Estado de derecho.



Sumado a estos lamentables sucesos que, lejos de ser el accionar de unas cuantas manzanas podridas, han sembrado dudas sobre las responsabilidades en toda la cadena de mando, la última semana los colombianos fueron espectadores de una bochornosa confrontación entre los dos generales de más alto rango en la institución. Ante la Procuraduría cursan investigaciones en contra del director de la Policía, Óscar Atehortúa, por su actuación cuando dirigía el Fondo Rotatorio.



Según las indagaciones, presuntamente se habrían presentado irregularidades en un proyecto para la construcción de casas fiscales en Tolima. Lo que llamó la atención de las autoridades fue que, posteriormente y ya como director de la Inspección General de la institución, no se hubiera declarado impedido para conocer sobre las averiguaciones correspondientes a los hechos que otrora estuvieron a su cargo. Esta situación fue alertada por el general William Salamanca, actual inspector de la Policía. Según la información pública, Atehortúa habría solicitado manipular el expediente y persuadir a Salamanca para frenar el proceso.



Ante los hechos denunciados, el director de la Policía pidió más de 400 días de vacaciones para Salamanca y el traslado de varios de sus funcionarios. Al general Óscar Atehortúa le atiende el derecho al debido proceso y a la presunción de inocencia disciplinaria y penal, eso está claro. Pero también es evidente que este incidente le está haciendo un gran daño a la Policía.



Mientras el país sufre una escalada de la violencia y un incremento de la inseguridad ciudadana después de los aislamientos obligatorios; mientras se registran más de 70 masacres en lo corrido del año y un incremento del 10 por ciento en el asesinato de líderes sociales; mientras que crece la desaprobación de la gestión de la Policía y aumenta el miedo de los ciudadanos hacia una institución que debería ser agente y garante de sus derechos, sus altos mandos están enfrascados en mediáticas confrontaciones que en nada le aportan a la seguridad de los colombianos.



Sectores políticos afines al Gobierno han acusado que la mediatización del proceso que cursa ante la Procuraduría hace mella en la confianza de los ciudadanos y que la ropa sucia se debería lavar en casa. Al mismo tiempo se oponen a la imperiosa necesidad de avanzar en una reforma de la Policía que parta desde las políticas de reclutamiento y formación. Inyectarle transparencia a los procesos, imprimirle eficiencia a las operaciones dirigidas contra la criminalidad organizada y desterrar prácticas contrarias a los derechos humanos nunca había sido tan urgente y necesario.



La actitud pasiva del Presidente y su ministro, así como el comportamiento de algunos generales que con sus escándalos le hacen daño a una institución tan necesaria para la democracia, no dejan de sorprender. Los unos temen ser vistos como débiles si toman los correctivos necesarios. Los otros buscan atornillarse mientras más puedan al fatuo poder que les dan los soles sobre sus hombros. Entre tanto, sigue creciendo la inseguridad, el miedo y la desconfianza. Lo que verdaderamente está en juego, y no se han dado cuenta, es la vida y la integridad de los colombianos.



Ñapa: bajar el salario mínimo o congelarlo, así sea de manera temporal, puede verse bien en un Excel, pero desconoce los padecimientos de millones de compatriotas.



GABRIEL CIFUENTES GHIDINI

@gabocifuentes