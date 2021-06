Cabildos abiertos y la micropolítica

Si algo ha dejado claro el paro es la urgente necesidad de escuchar las diferentes expresiones de la ciudadanía, tanto en el plano nacional como en el local. Los manifestantes, al margen de los oportunistas que persiguen adueñarse de sus causas, por lo general no se sienten representados en las instancias formales del poder. Prolifera la desconfianza en las instituciones y en los líderes políticos. Es como si las marchas fueran el reflejo de la latente quiebra y agotamiento de los cauces tradicionales y la búsqueda de nuevas rutas democráticas.

Su recomposición, como en muchos otros momentos de crisis de nuestra andadura histórica, depende en parte de la activación de los mecanismos de participación ciudadana. Comentaristas como Marcos Kaplan sostienen que la represión de las manifestaciones y, por ende, la anulación de una forma espontánea de participación no es sino el sinónimo de querer mantener sometida a la población a un modelo piramidal de dominación. Se abandona entonces la noción horizontal de ciudadano y prevalece el concepto vertical de súbdito. Lo grave de esto es que de este modo se desdibuja el concepto mismo de democracia y se hace tabula rasa del principio de soberanía popular.



Materializar el concepto de democracia, sobre todo en contextos turbulentos como el que vivimos, exige entonces permitir el juego de la función discursiva y deliberativa que tiene anclaje en la red ciudadana de una sociedad democrática con miras a identificar y resolver fallas del sistema. En este sentido, urge activar alguno de los mecanismos participativos que contempla nuestra constitución. En su artículo 103, además del voto y de las iniciativas legislativas, la carta política prevé como mecanismos de participación el plebiscito, el referendo, la consulta popular y el cabildo abierto.



El mecanismo que se seleccione como catalizador para superar la actual crisis debe acotarse al problema o situación que se intenta atender. Otra de las lecciones que dejan semanas de protestas, y que es relevante señalar para escoger el instrumento más adecuado, es que no existe una única causa del malestar ciudadano. También han brotado problemas de índole local junto con otros de dimensión nacional. Más allá de las grandes reformas estructurales —reclamaciones típicamente concernientes a la macropolítica—, se han desnudado fracturas mucho más puntuales e íntimamente relacionadas con la realidad de cada territorio, incluso de cada barrio. El mecanismo de participación ciudadana debe entonces atender también esos aspectos específicos de la micropolítica, vale decir, de la cotidianidad del ciudadano situado en su realidad más próxima.



No solo urgen transformaciones estructurales, de esas que exigen reformas legales y que involucran un diálogo nacional amplio. También hay reclamaciones mucho más concretas relacionadas con los padecimientos de los ciudadanos en su diario y agobiante vivir y que dependen, en gran medida, de la voluntad política de los alcaldes, concejos y las juntas administradoras locales, así como de sus recursos y posibilidades reales de solución. Y es que, en últimas, estos espacios de deliberación son las primeras plataformas institucionales que tienen que ver con el ejercicio de los derechos de la gente. Son las principales expresiones de Estado y sociedad más cercanas a la población y a sus necesidades apremiantes.



Es así que, en estos momentos y sin muchas demoras, esa población activa y titular de derechos inalienables debería impulsar el mecanismo que mejor se adapta y que más fácilmente puede propiciar oportunidades significativas de diálogo y de control ciudadano: los cabildos abiertos. Hoy se requiere plantear esta alternativa. No solo para reivindicar el poder ciudadano en su versión más capilar. También para poder abrir canales democráticos de construcción participativa de soluciones frente a los problemas que en lo local aquejan a los ciudadanos y que en mucho contribuyen a la sumatoria del malestar más general y profundo de los colombianos. La micropolítica se proyecta también en términos de macropolítica y, por ello, irradia de abajo hacia arriba el campo de las políticas públicas por vía de agregación y síntesis.



Los cabildos abiertos tienen un valor enorme en nuestra historia colonial y republicana. Son espacios efectivos para desactivar tensiones sociales y para conectar a la ciudadanía con las instituciones y sus representantes. No solo facilitan importantes labores de control ciudadano, sino que de ahí pueden surgir iniciativas que den vida a variados instrumentos normativos y de gobierno para resolver los problemas comunitarios y nacionales. Pueden incluso llevarse a cabo a nivel barrial con las juntas de acción comunal y tener un impacto tangible en la cotidianeidad de los colombianos.



Las manifestaciones han develado el peligro y estrechez de una democracia esclerotizada y que obliga a los ciudadanos a encontrar en la calle lo que no se les ofrece en los centros y ejes del poder político y social. Han puesto así en evidencia el empuje y empoderamiento colectivo. Ahora es deber promoverlo, encauzarlo y dignificarlo. Un ciudadano que participa es un ciudadano en todo el sentido de la palabra; y una democracia exige ciudadanos activos, de lo contrario es una democracia de mentiras, una democracia de rebaño, incapaz de sustentar, nutrir y vivificar el ejercicio del poder político y de la razón pública.



Ñapa: ¿Normalizamos el uso de armas de civiles en contra de civiles? Esa es la semilla de las autodefensas



GABRIEL CIFUENTES GHIDINI

