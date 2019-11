¡Ay, Pachito!

Este gobierno ya no aguanta un escándalo más. Como si las manifestaciones masivas del 21N no hubieran sido suficientes para ocupar la atención del mandatario, ahora tendrá que lidiar con la metida de patas de Pacho Santos y su nueva, aunque no posesionada, canciller Claudia Blum.

El pasado miércoles 20 de noviembre, en la víspera de lo que ha sido una de las marchas más concurridas de nuestra historia reciente y, que de por sí resultan sintomáticas del descontento general de la población colombiana con el gobierno de Iván Duque, se hizo pública la grabación de una conversación entre nuestro embajador en Estados Unidos y la futura canciller. A todas luces, la grabación es ilegal y debe ser investigada. Si fue resultado de un trabajo de espionaje de los Estados Unidos merecería todo el reproche diplomático y sería un gravísimo antecedente. Es también, sin duda, una conversación de donde no se desprende nada ilegal, o nada que sea fundamentalmente falso. No obstante lo anterior, una vez expuesta, adquiere valor público y su contenido, así sea el resultado de una charla en confianza entre dos altos funcionarios, demuestra lo que se ha venido desvelando hace rato: hay una profunda desconexión interna en el gobierno de Duque.



Si bien resulta preocupante la violación del derecho a la intimidad de los protagonistas de esta historia, lo que es más llamativo es el contenido y calado de los temas conversados. No solo se descalifica de manera clara y contundente al Departamento de Estado de los Estados Unidos, que no es más ni menos que el interlocutor de nuestro aliado más cercano, sino que también se despachan contra los mismos funcionarios del Gobierno colombiano. Acusaron a Botero de no hacer nada y a Carlos Holmes de perseguir una agenda electoral propia descuidando la política exterior colombiana. Incluso, se llegó a mencionar que, desde la embajada de Colombia en el país del norte, se deben fraguar escándalos para que Estados Unidos le preste atención a lo que está pasando en Venezuela. Como si fuera poco, e incluso antes de haberse posesionado, Pachito le informa a Blum que la pondría en contacto telefónico con el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó; hecho a todas luces precipitado e irresponsable teniendo en cuenta que la canciller no se encontraba aún en ejercicio de funciones.



Nada de lo que se conversó resulta alejado de la realidad. En efecto, Botero renunció ante las denuncias promovidas desde el Congreso y que dan cuenta de su fracaso en cabeza de la cartera de Defensa. Tampoco es falso que la política exterior impulsada por Carlos Holmes hubiera sufrido sendos traspiés: el grupo de Lima se encuentra debilitado, el famoso cerco diplomático nunca funcionó, las tales ayudas humanitarias se quedaron en frontera y, por primera vez en décadas, no se tiene ninguna interlocución con quien fuera nuestro segundo socio comercial. Sin embargo, las acusaciones más delicadas, para efectos de nuestras relaciones diplomáticas, fueron las que Pachito disparó en contra del Gobierno de los Estados Unidos. Habrá que esperar y ver de qué manera se ven afectadas las ya debilitadas relaciones entre los dos países, pero sin duda tendrán un efecto y no será positivo.



Lo que también demuestra esta conversación es que la guardia pretoriana de Duque hace aguas, no solo por la aparente falta de direccionamiento desde la cabeza del Gobierno, sino también porque sus mismos funcionarios parecen más una tribu de caníbales; todos detrás del solio de Bolívar, usando sus cargos como el trampolín necesario para ser los próximos ungidos del uribismo. Hay veces que el Presidente parece estar solo en el palacio de Nariño.



Lo que resta de este último escándalo es ver qué decisión tomará Duque frente a los dos díscolos funcionarios. Parece que la permanencia de Pacho en la embajada más importante de Colombia es insostenible. Y, a juicio de muchos, sería contraproducente mantener el nombramiento de Blum. Entraría ya con el pie izquierdo a un frágil gabinete y con una deuda de confianza hacia Holmes. El divorcio entre cancillería y defensa sería nefasto para Colombia.



Quizás esta metida de patas involuntaria de Pacho y de Blum le den la posibilidad al Presidente para repensar su permanencia en el Gobierno y aprovechar para introducir sangre nueva en su gabinete, esta vez, funcionarios que le aporten y no que le resten como quedó en evidencia con este bochornoso episodio de diplomacia criolla.



Ñapa: impresionante asistencia al paro del 21N, lástima los desmanes de unos pocos. Las razones que esgrimían los marchantes eran muchas, pero el sentimiento era uno solo: la ciudadanía quiere ser escuchada de verdad, quiere un liderazgo conectado con los problemas del país.



GABRIEL CIFUENTES GHIDINI

Doctor en derecho penal, Universitá degli Studi di Roma. MPA, Harvard University. LLM, New York University. Master en Derecho, Universidad de los Andes

En Twitter: @gabocifuentes