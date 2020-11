Al ‘centro’ le tienen miedo

Son varios los sectores que le tienen miedo al centro y es por eso que buscan negar su existencia. Saben que, de llegar a segunda vuelta, su victoria es una certeza matemática. Encuestas como la de Cifras & Conceptos ubican a la mayoría de los ciudadanos lejos de los extremos. Por fuera de las redes, los colombianos están agotados del tono y contenido de una discusión y crispación que poco alivia sus necesidades. La política basada en caudillos que viven del insulto ajeno y de la obsesiva polarización está desgastada y comienza a pasar factura de cobro.

Si la apuesta de la derecha para el 2022 va a ser reconducir el debate al tema del plebiscito, único lugar donde puede dividir al país e incendiar a su base; la apuesta de la izquierda no es menos clara. Para ellos, lo mejor que podría pasar es que el centro político se desmembrara y tuvieran que darse prematuras asociaciones y fugas hacia alguno de los dos extremos. Es por eso que muchos, sin ningún sustento, desechan la existencia del centro. Si no existe, por antonomasia, quienes están allí se deben terminar decantando por el uribismo o el petrismo. De esa fractura, la izquierda y la derecha se medirían sin su mayor competidor en una segunda vuelta.



Ahora, decir que el centro no existe es un absurdo. Autores como Bartle, Dellepiane y Stimson –sugeridos por mi querido amigo Fernando Posada–, así como Nadia Urbinati o incluso ya desde el siglo XVIII Paul Henri Thiry d'Holbach, en su ensayo sobre la Etocracia, han insistido en su validez. Norberto Bobbio, en su diccionario de la política –recomendado a los políticos que no leen de política–, señala que el centro o centrismo es la posición intermedia –enjundiosamente sustentada y concretada en una realidad histórica– entre dos partes o polos opuestos. En su ausencia prospera la polarización, que no es más que la anulación o silenciamiento del otro. La filosofía política de John Rawls está también allí en el centro, con el uso ponderado de la razón pública, cuyo cometido es el de cimentar una sociedad ordenada y justa.



He insistido que más que una ideología, per se, el centro es una metodología. Lejos de ese concepto de equidistancia entre los extremos, lo que se busca es una forma de llegar a acuerdos sobre la base de un marco axiológico, que entre nosotros ya está plasmado en la Constitución política. Se basa en la delimitación de líneas rojas y en acordar un mínimo de asuntos sobre los cuales se puedan estructurar consensos. La defensa del Estado de derecho, la protección del medioambiente y de la vida en todas sus dimensiones, la salvaguarda y efectivo cumplimiento del proceso de paz, y la concertación de una agenda que atienda las necesidades ciudadanas en materia de salud, vivienda, empleo, educación, bienestar y oportunidades. Pero, sobre todo, y acá es donde se destaca el centro político, es la capacidad de acercar sectores divergentes a través del diálogo, la inclusión y la



eliminación del discurso de odio. Una política basada en la evidencia y la razón pública. Una política, en fin, moderada, sensata, ética y responsable.



Lo que resulta quizás más llamativo es que el centro está poblado de líderes y lideresas capaces de enarbolar y poner en marcha un proyecto de gobierno y de sociedad que permita sentar las bases del desarrollo y bienestar colectivo e individual, que estimule la dignidad, confianza y respeto mutuos. Pero algunos de estos líderes parecen haber cambiado su rumbo. He oído a muchos decir que el propósito fundamental del centro debería ser vencer a los extremos. Una visión de país y un proyecto político que tenga como fin último desterrar del poder a un determinado sector es desafortunado. En la democracia necesitamos expresiones claras, y en el caso de Colombia, bienvenida una contienda donde la ciudadanía pueda elegir entre una propuesta de izquierda, de centro y de derecha. La verdadera apuesta del centrismo, pues, no debería ser sino enamorar a los colombianos con una visión de país y de un futuro alejado de las agendas personales, de las narrativas tóxicas y del sistémico desconocimiento de los derechos fundamentales.



Muy pronto algunos políticos, como víctimas de un ataque súbito de nervios, han saltado, o anuncian su salto, a las huestes de uno u otro extremo. Nada más desviado de la filosofía del centro que desvertebrar desde adentro un proyecto político moderado que se pueda medir con las demás expresiones políticas sin perder su esencia e identidad. Aplanar prematuramente el centrismo le resta mucho al debate democrático.



Al centro le tienen miedo los extremos políticos. Pero comienzan también a tenerle miedo los ciudadanos que no ven con claridad cuál es ese proyecto y cómo se debe construir. Se exige entonces que, más temprano que tarde, sus líderes, sobre quienes descansa una responsabilidad histórica, se pongan de acuerdo en la fórmula y el proceso para que por fin los colombianos le puedan poner cara y contenido a su propuesta, y así disipar los cantos de sirena que, de manera efectiva hasta hoy, han tratado de desaparecerlo.



Ñapa: qué desastre y qué improvisación el tema de las vacunas en Colombia. Ni en eso acierta este gobierno.



Gabriel Cifuentes Ghidini@gabocifuentes