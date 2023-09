Su majestad el perro

¡Qué paradoxal! Las mascotas han llegado a la categoría de “personas”, ¡qué transmutación de los valores! Lo más grave de todo es que se va imponiendo un nuevo colectivo cultural que ve como algo normal lo que otrora era inaceptable. Las mascotas se enaltecen y los niños en proceso de gestación se asesinan con la complacencia de la madre y de los nuevos paradigmas que se van imponiendo de manera absoluta. Ver a una madre gestante o que lleva de la mano al infante indefenso no causa admiración. Hoy se admiran a las mascotas.



(También le puede interesar: Una estúpida elección)

Los ridículos temas de conversación son: el alimento que se compra, el estrés que sufren, la guardería a la que son llevados, el médico veterinario que los atiende, el vestuario de moda, el salón de belleza a donde acuden, la fragancia que se debe utilizar, etc. ¡Qué absurdo! Se les pone nombres de personas: Lucas, Mateo, etc. ¡Qué irrespeto a nuestras creencias! Qué tal poner a una mascota el nombre de Mohamed en los países de cultura musulmana. ¿Qué pasaría?

El ser humano sin principios morales llega a las más absurdas estupideces. ¡Tantos monstruos que ha tenido la humanidad! Para citar solo un ejemplo del universo mencionado, excúsenme decirlo, los emperadores romanos, casi todos cometieron los más viles atropellos abusando de su poder omnímodo, hasta se creían dioses y había bufones que les celebraban sus demenciales pretensiones.

Calígula, por ejemplo, “elevó” a cónsul a su caballo, a quien denominó Incitatus = majestuoso: salón en mármol, servidumbre que lo cuidaban, alimentación especial y todo el mundo le hacía venia. Ocupó puesto especial en el Senado romano. El equino participaba en las competencias y siempre ganaba, pero un día perdió. Entonces, ¿qué ocurrió? Al auriga que lo dirigía se le decretó pena de muerte, por la derrota.

Son todo un espectáculo de admiración: se admira su pedigrí, su color, su tamaño, etc. ¡Qué tontada! FACEBOOK

TWITTER

¡Hasta dónde llega el endiosamiento del poder! Todos, por un mendrugo que cae de la mesa del soberbio y avaro epulón, se doblegaba ante el poder y excentricidades del diabólico emperador. El hombre sin Dios se convierte a sí mismo en dios y exige culto. ¡Pobre hombre al caer en las garras de estos especímenes!

Permítanme volver a nuestro tema: su majestad el perro. Hoy es imposible caminar por las calles y parques: están inundados de las heces del sinnúmero de canes que deambulan sin ningún control y, por el contrario, son todo un espectáculo de admiración: se admira su pedigrí, su color, su tamaño, etc. ¡Qué tontada!

Se tiene un Código de Policía que “exige” a los dueños –¡qué pena, me equivoqué!– perdón, a los padres adoptivos, llevar bolsas y recoger sus “sagradas” heces. ¡Qué contradicción en el discurso de tantos demagogos! Se combate la contaminación del medio ambiente y, por otra parte, se tolera, se aprueba la contaminación producida por estos cachorros.

¡Ah, perdón! Olvidaba una cosa: las mascotas tienen derechos. Ya nos tenemos que aguantar ir en el bus, en el avión, etc., acompañado por estos “hermosos vecinos” que, además, tienen un menú especial. ¡Cómo se masacran los valores!

Permítanme decirlo, ¡qué ironía! Mientras crece el número de cinturones de miseria en nuestras ciudades, muchos niños no tienen nada que comer, la orfandad se agiganta, se masacra al indefenso niño en la vía intrauterina. Sin embargo, aprecio a las personas que tienen alta sensibilidad por cuidar la naturaleza incluyendo aquellos que cuidan a esos nobles animales que deambulan por las calles sin que alguien se compadezca por alimentarlos.

Por favor, lléveselos para su casa y organice una guardería canina; esté seguro de que aparecerá más de una ONG animalista que le dará todo su apoyo y de paso se gana unos cuantos pesos y, por qué no, hasta lo condecorarán por el heroísmo de cuidar al precioso can objeto de mil admiraciones. Cuidar la creación es una de las tareas encomendadas por el Creador. Los animales deben ser objeto de nuestro cuidado, pero, por favor, no suplantemos el hombre.

FROILÁN CASAS

* Obispo emérito de Neiva

(Lea todas las columnas de Froilán Casas en EL TIEMPO, aquí)