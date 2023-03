Dime a quién admiras y te diré quién eres

Hay algunas variables comportamentales, de pensamiento, de actitudes que nos permiten conocer, de alguna manera, a las personas. Una variable es la actitud que tú tengas frente al dinero: ¿tú manejas el dinero o el dinero te maneja a ti? Hoy somos muy dados a tener ídolos de la farándula, del deporte, del mundo de las artes: televisión, cine, música; de los líderes políticos, de los ideólogos, de los científicos e, incluso, de líderes religiosos.



Si tú “adoras” o es tu ícono, como dicen ahora, a un futbolista porque es el hombre gol, es decir que ha metido más goles a lo largo de un año, pero a la par esa persona es una porquería en su hogar, en los negocios, en la vida ciudadana, es un excéntrico que vive despilfarrando la cantidad de dinero teniendo mansiones, yates, islas privadas, villas llenas de artefactos, etc., ¿qué admiras en él? Muy sencillo: lo que tú quieres ser y no has podido. ¿Sabes? No te admiro, eres tan pobre como ese excéntrico que admiras.

Si tú admiras a un político porque maneja bien los medios, tiene facilidad de palabra, ocupa las primeras páginas de los diarios y medios, pero a la par ese señor (a) es dilapidador, truhan y grosero en su hogar, sucio en los negocios, irresponsable en los compromisos adquiridos, irrespetuoso de las normas de convivencia, ventajoso en los negocios, etc. ¿Cómo puedes tú admirar a ese maleante y antisocial? ¿Es que tú pretendes ser como él (ella)?

Por favor, de la abundancia del corazón habla la boca. Si tú admiras a un tirano, en el fondo tú eres tirano y si llegas a tener poder, ¿quién te aguanta? ¡Pobres subalternos! Cómo puedes tú admirar a un narcotraficante, a un mafioso. Si tú pudieras serlo, lo harías, ¿verdad?

Permíteme decirte que, de los llamados héroes de la independencia de nuestra patria, a pocos admiro. ¿Sabes a quién admiro? A don Antonio Nariño y Álvarez; por favor, lee la vida de él y quedarás admirado. Se jugó la vida pudiendo haber sido un hombre lleno de riqueza y de poder político. Para él, primero estuvo la causa de la patria.

Excúsame decirte, amigo lector, que el único que no tiene comparación es JESUCRISTO, a él lo saco de cualquier concurso; para mí, es el REFERENTE de mi conducta. Permíteme hablarte de personas que admiro: a Nelson Mandela; después de estar encarcelado injustamente por causa de la igualdad de todos los sudafricanos, llegando al poder, por vía democrática, no se vengó de sus otrora detractores y verdugos. Él es un verdadero ejemplo de ser artesano de la paz.

Alma Grande, Mahatma Gandhi, quien al ver sufrir a su pueblo sometido a la dominación inglesa nunca esgrimió la violencia como arma para liberar a su pueblo: liberó a su país, la India, del yugo extranjero sin emplear las armas; empleó las armas de la no violencia.

Admira a los célebres, no a los tristemente célebres. Admiro a una persona coherente, es decir, que muestra con su conducta lo que afirman sus palabras. No admiro pergaminos o títulos nobiliarios, admiro la calidad de la persona. Para mí no cuentan etnias, identidad sexual; admiro la calidad de la persona.

No me caso con un partido, con una etnia, con una religión, me caso con la calidad. La calidad no tiene sino un rótulo: EXCELENCIA. No seas mediocre, no te contentes con lo poco, exígete a ti mismo, para poder exigir a los demás. Escoge al mejor, no al de tus conveniencias egoístas, mezquinas y caprichosas. Aristóteles decía de su maestro Platón: “Yo amo mucho a Platón, pero amo más la verdad”.

FROILÁN CASAS

* Obispo de Neiva

