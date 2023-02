Del niño rey al hijo tirano

El título de este artículo me lo inspiró un programa de la televisión francesa TV5. El ser humano es un ser desconcertante, ¿quién entiende al hombre? Hace en su vida y en su mentalidad unos giros copernicanos. Hoy piensa una cosa; mañana, otra opuesta. ¡Qué complejo que es el hombre!

Con relación a la formación de los niños en el hogar, la humanidad ha evolucionado e involucionado, culturalmente hablando. Ayer –pasado no muy lejano– teníamos la familia piramidal: lo que el padre decía, eso se hacía sin ninguna controversia. Parece que ese esquema produjo algunos resultados positivos.

Hoy es la familia nuclear, todos opinan y las decisiones se toman por consenso –difícil de lograr, pero bueno– después de largas discusiones. Ya ha desaparecido ese esquema: ahora cada quien hace lo que quiere, porque no se puede impedir el libre desarrollo de la personalidad. Los traumas provienen de deseos frustrados –se dice–. Hay que dar licencia para todo –lo dice alguna lectura sicológica–. Hoy se pueden presentar las ideas más estrafalarias, pero ¡cuidado! Respete al otro –sí, pero dejo que el otro me irrespete–. Ahora los que pensamos distinto estamos resultando unas figuras del Jurásico.

Vamos al grano, vamos a la familia. Miren y observen el fenómeno cultural: esos niños consentidos a quienes todo se les tolera, no se les puede controvertir nada, se les da todo lo que piden –porque es que yo sufrí mucho, dicen los padres de estos niños–, entonces, para que no se vayan a frustrar mañana, ellos son los “reyes” de la casa.



Esos niños van creciendo y no conocen otro verbo, conjugando en todos los modos y tiempos, el verbo PEDIR. Ellos no conocen ni por los forros el verbo ofrecer. Para ellos, todo es una obligación. El esquema de este tipo de familia es: los niños tienen siempre la razón. Las quejas de los maestros son producto de la ojeriza que en el colegio le tienen a mi adorado y perfecto hijo.

Cuando estos niños socializan con otros, suelen ser autoritarios e impositivos. Ellos quieren ser el centro del grupo, como lo eran en su familia. Aquí empiezan a verse, en la diversidad, las falencias y debilidades. Entonces, como respuesta viene la agresividad para llenar ese vacío de incapacidad.

Estos niños se amparan en la figura de los padres. Como respuesta, en la familia son voluntariosos, se los debe complacer en todo. Estos son los tiranos del mañana. Los niños van para arriba física y biológicamente, en cambio los padres van para abajo. ¡Pobres padres! Cosecharán lo que han sembrado. Son los hijos más desconsiderados. Nunca agradecen, todo es una obligación. Como no han hecho esfuerzo alguno, todo se lo han dado los padres, nunca van a aprender a volar. Resultarán unos inútiles en la sociedad. Son personas muy complicadas para trabajar en equipo, pues siempre tienen la razón en todo. Son personas que no sabrán afrontar los problemas, se dejarán ahogar en un vaso de agua.

Esos niños consentidos y malcriados todo lo exigen y ya, para ya. ¡Qué desconsiderados! Cuando llegan a jefes, si es que su sagacidad lo logra, son autárquicos y despiadados. Quien no conoce el sacrificio nunca valora lo que se hace por ellos.

Paulo Coelho decía: “Cuando Dios quiere enloquecer a alguien, lo complace en todo”. ¡Qué sabia afirmación! No olviden que ordinariamente, los padres mueren primero que los hijos. ¿Qué será de estos hijos cuando falten sus padres? ¡Qué problema para la sociedad! Suelen ser los más desadaptados sociales. Solo se valora lo que se logra con disciplina y sacrificio. Esos niños consentidos se tornan exigentes, diciendo la última palabra. ¡Qué ironía! Los padres se vuelven completamente sumisos a sus excentricidades.

FROILÁN CASAS

Obispo de Neiva

