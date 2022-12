Israel, un país tan pequeño (apenas 22.145 kilómetros cuadrados y, a la par, tan grande. Han hecho de un desierto un vergel; han tenido una historia cruenta desde su aparición en el mundo. Han sido desterrados, sus bienes confiscados y toda serie de penurias; sin embargo, es un pueblo modelo de prosperidad y progreso. Ni siquiera el holocausto (‘Shoá’ en hebreo), terrible genocidio, pudo exterminar con este pueblo luchador.

¿Por qué admiro al pueblo judío? Porque es un pueblo trabajador, batallador y que trabajan en equipo. El sentido de solidaridad de este pueblo no tiene límites. Como ha sido un nación sufrida, es un pueblo austero que optimiza los recursos y tienen como regla de vida el prever; además, casi cero corrupción. No es un pueblo que vive improvisando. Para ellos los problemas son oportunidades para crecer. Su lema: a problema, solución. Cuando un judío acude a un connacional, no le pide comida, le pide oportunidad de trabajo.

Ellos han entendido que ser zánganos no dignifica, dignifica el trabajo productivo; cada uno es gestor de su propio desarrollo. Los judíos no fueron reconocidos como ciudadanos en casi todos los países, no podían tener propiedades, por eso inventaron la banca. Cuando la clase noble cayó en desgracia y terminó en la más cruel miseria, fueron los judíos los primeros prestamistas para que pudieran subsistir los otrora cargados de títulos y pergaminos.

Por casi dos mil años duraron sin territorio propio; no obstante, no perdieron su identidad cultural y hoy son los dueños de varias trasnacionales. Volvieron a su territorio en 1948 y no han tenido un año de tranquilidad; un pequeño país en medio de tantos países hostiles. Siendo de escasos recursos naturales y, sin embargo, su economía es boyante, con altos indicadores económicos y cero desempleo. No viven quejándose de su pobreza; por el contrario, ella es acicate para salir adelante; es un pueblo que no se arredra ante las dificultades.

Israel, en sus setenta y cuatro años de vida republicana, ha ganado 11 premios Nobel de paz, literatura, economía, química. ¿Por qué Israel es un país rico? Por la calidad de sus habitantes: su laboriosidad, su creatividad, su constancia, su identidad cultural, su disciplina y su resiliencia, su alto sentido democrático, su austeridad en el gasto público.

Israel es un pueblo sobrio, teniendo sus habitantes un alto ingreso per cápita. En 2020 fue de 39.440 euros, no es esclavo del consumismo. La economía de Israel es una economía de libre mercado muy avanzada, basada principalmente en el conocimiento; el nivel académico de los israelitas es alto, de los mejores del mundo.

¿Cuál es el secreto? Seriedad y disciplina en lo que hacen. En Israel las huelgas son escasas y casi nulas: un código laboral flexible y equitativo. Todos están comprometidos con el progreso del país. No tienen la lucha de clases; solo tienen una clase social: Israel.

Los judíos han entendido que a donde se llega se llega a trabajar, a ser productivo. Cuando visité Israel, sentí dolor de patria. Un país tan pobre en recursos naturales y, sin embargo, tan floreciente. Tienen muy poca agua dulce, pero sus parques son verdes; optimizan este recurso natural al máximo. Y aquí ¡cómo se despilfarra este precioso líquido! Nuestra patria, ¡qué riqueza! y, sin embargo, vive pobre. Vivimos como plañideras quejándonos por todo y no aportamos nada. A John Kennedy se le atribuye esta sabia frase: “No preguntes qué debe hacer tu país por ti, sino qué puedes hacer tú por tu país”. Solo el trabajo productivo hace a un pueblo próspero.

FROILÁN CASAS

Obispo de Neiva

