Busca un amante

Por favor, no te escandalices, amigo lector, por el título. No se trata de sugestionar para impactar. Se trata de hablar de la realidad de la vida. Tú eres fruto de lo que piensas, y ese pensar obedece a factores culturales y sobre todo al entorno familiar en el que has vivido. Rodéate de gente optimista y proactiva. Esto te ayudará a crecer como persona.



Si tu proyección es retrospectiva, si vives mirando al espejo retrovisor, tu caminar va hacia la deriva. Quien va a la deriva no tiene norte, no sabe para dónde va, vive en el sinsentido de la vida. Todo le parece imposible y así se la pasa quejándose por todo. Hay gente que se parece a la gata angora: si la meten chilla y si la sacan llora, –¡qué persona tan desesperante!–.

Entre las diferentes lecturas a que someto mi diario vivir, encontré un mensaje de un médico, el doctor Jorge Ducay. Trascribo una parte del texto:

“Muchas personas tienen un amante y otras quieren tenerlo, también hay los que no lo tienen, o los que lo tenían y lo perdieron. Son generalmente estos últimos los que vienen a mi consultorio para decirme que están tristes o que tienen distintos síntomas como: insomnio, falta de voluntad, pesimismo, crisis de llanto o los más diversos dolores. En fin, palabras más, palabras menos, están verdaderamente desesperados. Me cuentan que sus vidas trascurren de manera monótona y sin expectativas. Que trabajan nada más que para subsistir. Que no saben en qué ocupar su tiempo libre. Antes de contestarme esto ya habían visitado otros consultorios en los que recibieron la condolencia de un diagnóstico seguro: DEPRESIÓN. Viene entonces la receta del antidepresivo de turno. Entonces, después de que los escucho atentamente, les digo que no necesitan ningún antidepresivo; que lo que realmente necesitan es un...

Ten razones para vivir y serás feliz. Sirve con alegría y en ese actuar permanente, le encontrarás sentido a tu vida.

¡AMANTE! ¿Cómo es posible que un profesional se despache con una respuesta poco científica? –piensa el paciente–. Entonces les doy la siguiente definición: Amante es “lo que nos apasiona”. Lo que ocupa nuestros pensamientos antes de quedarnos dormidos y es también, lo que a veces no nos deja dormir. Amante es lo que nos vuelve distraídos frente al entorno. Lo que nos deja saber que la vida tiene motivación y sentido”. Aquí termina nuestro galeno.¿Cuáles son tus motivaciones para vivir? Si tus pensamientos son grandes, tus actos responderán a tus ideales. Si vives mirando al piso no podrás contemplar las estrellas. Mira hacia la montaña y proponte escalarla. No olvides que debes ir equipado para afrontar las durezas del ascenso.

¿Cuál es el paradigma de tu vida?, ¿una persona?, ¿una institución?, ¿un partido político?, ¿un líder político o religioso?, ¿un hombre o mujer del deporte o de la farándula? No olvides que ningún ser humano da la talla de tus anhelos. Con frecuencia los seres humanos nos defraudan. Solo un absoluto le da sentido a tu vida.

El libro santo nos dice: “Maldito el hombre que pone su confianza en el hombre. Feliz el hombre que pone su confianza en Dios. Se parece a un árbol que está plantado al borde de la acequia. Aunque haya estío y vengan los vendavales, permanecerá erguido y lozano y sus frutos se ponen a la vista”.

Ten razones para vivir y serás feliz. Sirve con alegría y en ese actuar permanente, le encontrarás sentido a tu vida. Por favor, no seas tóxico, deja de trasmitir CO2, trasmite O. Por favor, no enrarezcas el ambiente con tu permanente pesimismo; recuerda, a problema solución. En principio, quien padece el problema es quien mejor visualiza la solución. No busques excusas, el futuro depende de ti, no de los demás.

FROILÁN CASAS

* Obispo de Neiva

