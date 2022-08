La mejor austeridad

En su última columna, ‘¿Austeridad en el gasto?’, Germán Vargas señala que siendo yo alto consejero presidencial para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana pretendí “disponer de las funciones de los ministerios del Interior, de Defensa y de la Policía Nacional y de los alcaldes, dictar las políticas y ordenar el gasto de estas carteras”. Y concluye el párrafo diciendo que he de recordar “lo mal que terminó ese intento de desinstitucionalización”.

Independiente de si lo señalado contribuye al objetivo de su escrito y cuál sea su móvil, es mi deber responder y rechazar enfáticamente sus aseveraciones, por falsas y temerarias. Miro atrás y no hallo otra explicación que las diferencias que tuvimos siendo él ministro del Interior y yo alto consejero y, en especial, a un incidente típico de su talante, tras una reunión en Palacio, de evaluación de la Política de Seguridad y Convivencia Ciudadana.



Me encomendó el presidente liderar una política pública que contribuyera a contrarrestar la criminalidad con una perspectiva integral, es decir, no solo represiva y judicial, sino que incluyera el componente de prevención social, a partir del aprendizaje internacional y con base científica sobre lo que funciona y lo que no para reducir el delito. La definimos con los ministerios y alcaldes pertinentes, y con el apoyo de expertos y de la Policía Nacional.

Tiene razón, terminó mal, no por un conato de desinstitucionalización –que reposa en su imaginación–, sino porque los recursos invertidos no atendieron su objetivo como pudiese haber sido. FACEBOOK

TWITTER

Es bien sabido que el crimen lo cometen pocos de manera reiterada, que no se distribuye de manera homogénea en el territorio, que se concentra en ciertos municipios y dentro de estos en ciertas áreas. Y que si bien cada delito tiene sus características, la manera más efectiva de confrontarlo es con foco: en los municipios que más contribuyen al crimen, en los victimarios recurrentes, en las víctimas frecuentes y en las circunstancias del entorno.



El análisis nos llevó a identificar el Pareto (la médula) de la criminalidad de los principales delitos y a recomendar unas acciones en los municipios que más aportan al mismo. Incluía maneras más efectivas de utilizar las capacidades del Gobierno, incluidos los recursos del Fondo de Seguridad y Convivencia, del Ministerio del Interior. Salvo algunas excepciones, los municipios o las intervenciones no coincidían con lo escogido por el ministro Vargas.



A la salida de la reunión, el ministro me increpó con su tono característico: “Usted no me va a decir a mí en qué usar mis recursos, el día que sea ministro haga lo que le dé la gana con ellos, pero mientras yo sea ministro, usted no se mete en mi cartera”. Le respondí que no me metería en su cartera ni en ninguna. Le advertí, sí, que el destino que les iba a dar a ‘sus recursos’ no sería el más efectivo para mejorar la seguridad y convivencia ciudadana.



No sabía que ese insuceso lo hubiese incomodado tanto. Y sí, tiene razón, terminó mal, no por un conato de desinstitucionalización –que reposa en su imaginación–, sino porque los recursos invertidos no atendieron su objetivo como pudiese haber sido.

Renuncié a la Consejería al concluir el primer gobierno del presidente Santos, habiendo cumplido y aún más convencido de que la mejor austeridad es el uso eficiente de los recursos públicos.

FRANCISCO JOSÉ LLOREDA

* Ex alto consejero presidencial para la Seguridad y la Convivencia, 2011-2014