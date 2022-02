Un festival escolar de las artes

Cultura es todo aquello que los seres humanos vamos construyendo como formas de vivir y relacionarnos entre nosotros y con el mundo, y la educación es el proceso que requieren las nuevas generaciones para incorporarse a ese conjunto de códigos de comunicación y reglas de comportamiento que los identifican y les permite ser parte de una comunidad.



(También le puede interesar: Supongamos...)

En esta perspectiva amplia, la cultura no puede reducirse a las expresiones artísticas ni la educación, a la travesía escolar formal. Dice G. Geertz: “Somos animales incompletos o inconclusos que nos completamos por obra de la cultura, y no por obra de la cultura en general sino por formas en alto grado particulares de ella”. Es decir que vamos adquiriendo formas de vivir, pensar, hablar y relacionarnos dependiendo del lugar en que hayamos nacido, de las costumbres de padres, abuelos y vecinos. No es lo mismo nacer y crecer en Islandia que en Bolivia, como tampoco es igual haberse criado en Barranquilla, en Arauca o en Puerto Asís. Como dice el autor, nos formamos de maneras muy particulares que nos permiten ser parte de una comunidad específica.



En este extenso repertorio de reglas y prácticas sociales se definen valores, se adquieren gustos alimentarios, se establecen formas de convivencia y se desarrollan habilidades que son transmitidas de generación en generación en los espacios de la familia y la comunidad, en los talleres de los artesanos, en los centros de culto y en los escenarios de esparcimiento donde la gente acude a compartir sus visiones de la vida.



En esos escenarios donde los lenguajes artísticos son una poderosa herramienta para propiciar el encuentro, descubrir otras formas de interpretar la realidad y crear nuevas realidades. La música, la danza, el cine, la fotografía, el teatro, la pintura o la poesía son capaces de transmitir emociones y decir cosas imposibles para el lenguaje riguroso de la lógica. A su vez, la comprensión de estos lenguajes permite lecturas enriquecidas de la historia de la humanidad.

El uso de esos otros lenguajes asociados con el arte les abre extraordinarias posibilidades de expresar su visión del mundo. FACEBOOK

TWITTER

Los colegios son también el ámbito natural de la creación de cultura. La buena educación es aquella que permite que los estudiantes no solo se incorporen a su cultura local inmediata, sintiéndose parte activa de su comunidad, sino que puedan ir más allá. El acceso al conocimiento de las ciencias y las humanidades debe darles herramientas para avanzar críticamente en su desarrollo individual y social, pero el uso de esos otros lenguajes asociados con el arte les abre extraordinarias posibilidades de expresar su visión del mundo.



Las secretarías de Educación y Cultura de Bogotá se han unido en un esfuerzo que requiere un gran apoyo de diversos sectores de la ciudadanía. Se trata de hacer a lo largo de todo el año un gran Festival Escolar de las Artes que permitirá ver mucho de lo que ocurre en la cotidianidad de nuestros colegios, gracias al esfuerzo mancomunado de estudiantes, maestros y familias.



Es corriente oír hablar de la calidad de la educación con base en evaluaciones e indicadores que, siendo muy importantes, no agotan en modo alguno lo que ocurre en el cada día de las instituciones educativas. En cada uno de estos centros surgen grupos musicales, videos, representaciones, exposiciones... pero la mayor parte de esta producción es invisible para la ciudadanía.



Por eso el festival tiene una gran importancia, pues pretende que las comunidades se unan en torno a lo que son capaces de producir, a los nuevos significados que van surgiendo en ese ejercicio incesante de intercambios entre jóvenes y adultos. Entre los niños y jóvenes van apareciendo nuevos valores, expectativas, ideas, concepciones de la vida. Es hora de escuchar para dar vida a nuevos diálogos. Ojalá muchas organizaciones cívicas o empresariales puedan ver en este esfuerzo una nueva oportunidad para la aparición de talentos y apoyar a quienes comienzan su trayecto vital.

FRANCISCO CAJIAO

(Lea todas las columnas de Francisco Cajiao en EL TIEMPO, aquí)​