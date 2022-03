Sensatez y sentimientos

Después de las elecciones del 13 de marzo es necesario sentar cabeza, pues en vez de haberse iniciado las discusiones serias de los candidatos, tenemos más riñas, sentimientos heridos, emociones desbordadas y la desconfianza sembrada por un registrador perdido a quien unos días el Presidente le dice que recuente y otros, que no.



Petro, cuya propensión a parecerse a la Chimoltrufia –“así como dice una cosa dice la otra”–, con elaborada oratoria dice un día que hará un tren volador imposible y al otro día, que se unirá al Partido Liberal, pero su fórmula para la vicepresidencia, usando la gramática al estilo Maduro (dice ‘los mayores y las mayoras’), le desbarata la manguala el día mismo en que la designan. César Gaviria, que nadie sabe hoy qué piensa o qué quiere, pero sí sabemos que se ha vuelo irritable y susceptible, cancela todos los diálogos porque sus sentimientos han sido heridos por segunda vez.



Sin embargo, quien fuera un presidente respetado como economista, director general de la OEA y alguna vez ministro de Hacienda, no ha dicho nada del tren de Buenaventura a Barranquilla, de la apropiación ilegal de las pensiones privadas, de la emisión de papel moneda por el Banco de la República o de la sustitución de petróleo por aguacate.



¿Será que su hondo sentimiento de antipatía por otros candidatos obnubila por completo su rol de representante de lo que un día fue un partido con ideas políticas y económicas? Por estos días en que los candidatos deben bailar, dar brinquitos, disfrazarse de payasos, contestar entrevistas estúpidas, soltar sus delirios en arengas apasionadas y hacer tantas ridiculeces como pida el público, es difícil saber si estos personajes que pretenden tocar las más profundas emociones populares tienen alguna idea sensata sobre la cual sea posible discutir.

De otro lado, la sensatez es castigada duramente desde algunos sectores de opinión, pues candidatos como Fajardo, Zuluaga, Robledo o Gaviria, para mencionar ideas muy distintas, no muestran el mismo grado de histrionismo que aquellos que hoy exhiben una alta popularidad. Se los califica de aburridos y los caricaturistas los representan en una perpetua somnolencia, a la cual asocian la posibilidad de tomarse en serio los problemas del país. Al pobre Óscar Iván, hombre reposado y poco dado a la efusividad, lo obligaron a disfrazarse y hacer videos para redes sociales. Sin embargo, tuvo la sensatez de retirarse apenas se conocieron los resultados electorales, sabiendo que le iban a poner conejo por segunda vez.



Se venía diciendo desde antes de la encuesta del Centro Democrático que en el corazón del logotipo del partido se veía la imagen de Fico como cuando la Virgen se aparece en una humedad de la pared. Y habría que tragarse el sapo de un presidente que se llame Fico. Pero bueno, allí le ganó a Char, que estaba enredado con lo de Merlano; a Peñalosa, que había hecho de su impopularidad una consigna profusamente publicitada, y a Barguil, que tenía un récord de incapacidades como congresista. Por supuesto, no fue un gran concurso de ideas sino de feelings, una pasarela de simpatía de vez en cuando matizada por una escaramuza de un par de minutos, que es la profundidad que permiten los formatos de debate de la televisión.



Por desgracia, a la Coalición de la Esperanza no le fue mejor. Sin embargo, sigo pensando que Sergio Fajardo, Amaya, Galán, Gaviria y Robledo constituyen un grupo de personas con una trayectoria seria, con capacidad de abordar el debate público que requiere el país en un momento difícil de su economía interna y de sus relaciones con el resto del mundo, con gente destacada en diversos campos de la economía, la política y la academia para ofrecer respuestas posibles a los retos de los próximos años. Creo que todavía no debemos descartar esta opción que nos libraría de la polarización de esta última década.



Ojalá no vuelvan a cometer la insensatez de invitar a Ingrid Betancourt para que les ayude...

